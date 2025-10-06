Guardium Data Protection 12.2：实现持续合规

合规不再是一个定期的过程，而是一个持续的过程。但更重要的是，这不仅仅是为了通过审计。各类监管法规的存在旨在降低企业风险，例如财务风险、声誉风险和运营风险。将合规视为持续风险管理实践的组织，更有能力预防代价高昂的事故并维护信任，而不仅仅是每年应付一次审计。

Guardium 将合规从每年的应急准备转变为持续的就绪状态，其方式包括：

合规阈值： 根据设定的期望衡量绩效。无论是跟踪工作流任务的关闭时间，还是监控合规控制项的合格比例，阈值都能在问题成为审计发现之前突出显示偏差。

合规中心：将可见性整合到单个仪表板中。CISO 和合规领导者可以立即看到哪些控制措施有效、哪些地方风险在增加以及哪些地方需要关注。

这种连续模型减少了人工工作，加强了监督，并确保审计随时准备就绪。合规同时成为业务推动力和主动风险降低策略，可度量、可视化且深度集成。

最新发布的 Guardium Data Protection 12.2 版本建立在持续合规基础上，通过强大的新功能扩展了其价值，这些功能旨在增强混合数据环境的安全性、简化运营并进行规模监督。