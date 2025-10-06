Guardium Data Protection 12.2：实现持续合规

合规已从定期要求转变为持续期望。
现在，企业必须每天都证明自己是可信的，而不仅仅是在年度审计期间。与此同时，企业数据在规模、价值和脆弱性方面持续增长，其覆盖范围横跨本地系统、多重云环境、SaaS 应用程序，同时包含结构化和非结构化两种数据格式。这种蔓延增加了风险，带来了治理挑战，并使可见性更难实现。
IBM© Guardium Data Protection 12.2 通过将持续合规与新的安全、监控和运营功能融合在一起来解决这些挑战。此版本奠定了一个基础，使监督实现自动化、可度量和智能化，同时可见性在混合环境中无缝延伸。
合规不再是一个定期的过程，而是一个持续的过程。但更重要的是，这不仅仅是为了通过审计。各类监管法规的存在旨在降低企业风险，例如财务风险、声誉风险和运营风险。将合规视为持续风险管理实践的组织，更有能力预防代价高昂的事故并维护信任，而不仅仅是每年应付一次审计。
Guardium 将合规从每年的应急准备转变为持续的就绪状态，其方式包括：
这种连续模型减少了人工工作，加强了监督，并确保审计随时准备就绪。合规同时成为业务推动力和主动风险降低策略，可度量、可视化且深度集成。
最新发布的 Guardium Data Protection 12.2 版本建立在持续合规基础上，通过强大的新功能扩展了其价值，这些功能旨在增强混合数据环境的安全性、简化运营并进行规模监督。
Guardium Data Protection 12.2 还引入了多项新功能，可增强安全性、简化运营并支持企业规模化：
这些增强功能扩展了 Guardium Data Protection 在数据整个生命周期中保护数据的能力，从而确保在监督、性能和治理方面根据企业不断变化的需求进行扩展。
通过 IBM Guardium Data Protection，组织不仅获得满足监管要求的工具，还能获得可视性和智能化能力，从而强化整体安全态势。持续合规，辅以更强的安全性和先进的运营能力，这不仅仅是跟上进度。这就是领先。