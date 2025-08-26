2025 年 8 月 26 日
最新动态：我们很自豪地宣布，IBM 凭借 watsonx.governance 在 2025 年第 3 季度《Forrester Wave：人工智能治理解决方案》报告中被评为领导者。
我们为这一认可感到自豪，不仅因为排名本身，更因为它体现了我们与客户共同努力，使人工智能更加安全、透明和负责任的成果。
在过去十年里，我们与众多行业的组织合作，尤其是高度受监管的行业，共同探讨并理解在实践中负责任的人工智能应当是什么样子。这些体验将 watsonx.governance 打造成一个解决方案，不仅支持 AI 风险管理和合规性，还支持 AI 系统的评估、可观测性、防护措施和生命周期治理。
随着组织面临日益增长的 AI 风险和监管压力，以及释放 AI 价值的需求，我们的解决方案帮助技术、业务、审计和安全团队围绕统一的治理框架开展协作，将原则转化为实践。
Forrester 认可 IBM 能够管理跨多种角色和职责的人工智能治理。我们的战略体现了与复杂且高度受监管行业客户多年的合作经验，而这些经验已融入到 watsonx.governance 中。
watsonx.governance 支持关键治理需求，例如策略管理、可审计性和可观测性。它还包含了针对智能体式 AI 的新功能，帮助团队管理智能体和工具清单、监控智能体行为、评估决策过程，并检测幻觉等风险。
Forrester 还提到了我们的清晰愿景、路线图以及灵活的产品组合。我们认为，这一认可体现了我们对快速发展的 AI 技术实施务实且可扩展治理的专注。
AI 治理并不仅仅是某一个部门的挑战；它需要工程、法律、合规、风险、安全、数据以及业务团队之间的协同合作。我们在 watsonx.governance 中的目标，是通过提供支持策略管理、可审计性和全生命周期透明度的工具，来强化这种协作。
随着 IBM 和其他组织对人工智能治理的投入不断增加，人们对这些解决方案的看法正在发生变化。它们不再仅仅被视为合规工具或业务成本，而是扩展 AI 和解锁数据价值的重要推动因素。事实上：
27% 的财富 500 强公司在其年度报告中将 AI 监管列为风险 (WSJ/2024)。
我们还致力于防范和管理新出现的风险。随着 AI 系统变得更加自主，智能体能够独立做出决策、与工具交互并采取行动，治理也必须随之发展，以确保这些智能体遵循业务目标、政策标准和安全要求
我们添加了 3 项新能力来帮助团队更有效地管理这些智能体：
一个集中化的工具和智能体清单，其中包含治理元数据，如所有权、描述和使用历史。用户可以利用评估指标（如质量、成本、延迟和性能）对资产进行并排比较，从而在复用和采用时做出更优决策，降低未经审查或重复功能带来的风险
评估器有助于在开发过程中衡量智能体应用程序的性能。我们的 SDK 提供开箱即用的指标，例如忠实度、上下文相关性和答案相关性。这些可用于在环（在智能体流程中，用于控制其逻辑或作为决策点），也可用于离线（在智能体流程结束后，用于评估整体智能体质量）。这可以通过一种简单的基于装饰器的方法实现，只需一行代码即可在智能体的每个节点中调用评估器，从而使评估易于实施。这有助于开发人员构建更高质量的应用程序，这些应用程序更有弹性、更值得信赖，并可为验证和生产做好准备。
实验跟踪功能可全面了解智能体和工具随时间的表现，从开发到部署的全过程。团队可以记录运行情况、比较结果，并使用自定义的业务、安全和质量指标对配置进行排序，从而更容易基于指标数据选择表现最佳的方法。
客户一致表示，watsonx.governance 帮助他们满怀信心地扩展 AI。例如：
美国网球协会 (USTA) 使用 watsonx 为美国网球公开赛构建生成式 AI 功能，例如比赛报告和 AI 解说。他们强调了治理工具在确保模型高效、合规并符合编辑目标方面的作用。
Deloitte 强调了 watsonx.governance 如何支持负责任的 AI 采用，帮助客户将信任和透明度嵌入到他们的工作流中。
Forrester 的报告特别指出，IBM 的客户认可“能够使技术、业务以及风险和法律团队在策略和审批上保持一致”的能力，随着 AI 在组织内的应用不断扩大，这一能力正变得愈发关键。
随着这些客户扩大其 AI 应用，他们正在寻求更深入的模型风险评估；这一反馈正在积极塑造我们的产品路线图和未来功能。
随着组织寻求将一致性、可控性和可视性引入智能体式开发的务实方法，对我们受治理智能体目录的需求持续增长。它可以帮助团队管理跨项目的工具使用、沿袭和重用，在保持监管的同时，更容易实现负责任的规模化。针对智能体式 AI 的生产监控和防护措施也备受关注，我们的路线图中有新功能将涵盖这些领域。
治理不仅关乎合规性，还关乎科技的高效、安全和可信使用。正如 Forrester 在将 IBM 评为领导者时所认可的那样，我们在复杂且受监管行业中与客户合作的经验，塑造了一个既能应对当今 AI 治理挑战，又为未来做好准备的解决方案。
随着 AI 的持续发展，我们致力于帮助客户在释放这些技术价值的同时，保持对风险的前瞻性管理。watsonx.governance 的设计充分考虑了现实世界的复杂性，具备可扩展的自动化能力，并以实施负责任 AI 的组织的实际需求为基础规划了发展路线。
要了解更多 watsonx.governance 如何帮助您的组织，请与我们的团队联系，获取现场演示。