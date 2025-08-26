我们为这一认可感到自豪，不仅因为排名本身，更因为它体现了我们与客户共同努力，使人工智能更加安全、透明和负责任的成果。

在过去十年里，我们与众多行业的组织合作，尤其是高度受监管的行业，共同探讨并理解在实践中负责任的人工智能应当是什么样子。这些体验将 watsonx.governance 打造成一个解决方案，不仅支持 AI 风险管理和合规性，还支持 AI 系统的评估、可观测性、防护措施和生命周期治理。

随着组织面临日益增长的 AI 风险和监管压力，以及释放 AI 价值的需求，我们的解决方案帮助技术、业务、审计和安全团队围绕统一的治理框架开展协作，将原则转化为实践。