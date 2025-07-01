通过“统一定价方案”为您的活跃工作量获取可预测、低成本的 Cloud Object Storage

随着企业数据量的激增以及工作量日益动态化，组织在管理云存储成本方面面临着越来越大的挑战。许多企业、独立软件供应商 (ISV) 和合作伙伴都基于 Cloud Object Storage 构建解决方案，通过固定价格的服务来处理海量终端用户数据，例如视频制作平台、媒体内容分发系统、大规模 AI/ML 以及分析型工作量。对于在公共端点上存储高活跃度数据并进行数据传输的客户而言，成本的可预测性至关重要。

当今主流的云服务提供商仍然会分别对存储、数据访问以及通过公共网络传出的流量收取费用。这种零散计费模式会带来不可预测的成本，尤其是对于数据活动频繁的工作量。对于在公共端点上运行高活跃度工作量的客户而言，他们通常需要面对高达 0.09 美元/GB 的流量出口费用、按操作计费的 API 费用（如 PUT、GET、LIST），以及基于使用量的不确定计费方式，这使得他们难以预测成本，或在定价自身服务时保持竞争力。