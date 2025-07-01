通过“统一定价方案”为您的活跃工作量获取可预测、低成本的 Cloud Object Storage

2025 年 7 月 1 日
随着企业数据量的激增以及工作量日益动态化，组织在管理云存储成本方面面临着越来越大的挑战。许多企业、独立软件供应商 (ISV) 和合作伙伴都基于 Cloud Object Storage 构建解决方案，通过固定价格的服务来处理海量终端用户数据，例如视频制作平台、媒体内容分发系统、大规模 AI/ML 以及分析型工作量。对于在公共端点上存储高活跃度数据并进行数据传输的客户而言，成本的可预测性至关重要。
当今主流的云服务提供商仍然会分别对存储、数据访问以及通过公共网络传出的流量收取费用。这种零散计费模式会带来不可预测的成本，尤其是对于数据活动频繁的工作量。对于在公共端点上运行高活跃度工作量的客户而言，他们通常需要面对高达 0.09 美元/GB 的流量出口费用、按操作计费的 API 费用（如 PUT、GET、LIST），以及基于使用量的不确定计费方式，这使得他们难以预测成本，或在定价自身服务时保持竞争力。
IBM Cloud Object Storage 的“统一定价方案”通过为每 GB 存储数据提供单一的月费率，简化了复杂的成本结构，在宽松的内置额度范围内，无需为数据检索、API 请求或数据传输支付额外费用。价格根据存储容量分级：存储量越大，USD/GB 的费率就越低，并且这个单一费率适用于您的全部存储容量。
这是一个全包费率，按容量区间分级，并根据您每月所维持的存储量来确定。无论访问模式或传输量如何，您都可以为存储的每 GB 数据存储支付简单的固定费率；从而更容易预测和更好地制定存储成本预算，避免由于数据活动逐月增长而产生意外费用。
1该费率适用于北美和欧洲地区（南美和亚太地区的费率已在价格表中公布）
2外部流量 (Egress) 在每月存储容量的 100% 以内免费（当外部流量使用量超过存储容量时，超额部分按 0.05 美元/GB/月计费）
3 A 类操作（PUT、COPY、LIST）在 1,000 × 存储 GB 以内免费（当使用量超过存储容量时，超额部分按 0.005 美元/1,000 次操作计费）
4 B 类操作（GET、HEAD）在 5,000 × 存储 GB 以内免费（当使用量超过存储容量时，超额部分按 0.004 美元/10,000 次操作计费）
您存储得越多，节省得越多，随着存储量的增加，您的月度费率（美元/GB）会下降。外部流量和 API 操作的额度将会随您的存储容量自动扩展。
我们将在 2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间，针对 IBM Cloud Object Storage 的统一定价方案提供高达 70% 的优惠促销价格。无需兑换码，但优惠限时有效。
免责声明：促销期为 2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日。优惠仅适用于新的 IBM Cloud Object Storage 工作量。针对促销期内注册的客户，其促销价格将转为持续适用费率。此优惠不能与其他 Cloud Object Storage 折扣同时使用。价格可能会逐年上涨。IBM 保留提前 30 天通知撤销或修改此促销活动的权利。