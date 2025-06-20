隆重推出全新 Db2 Analytics Accelerator 和 Accelerator Loader for Z

2025 年 6 月 20 日

作者

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 现已全面上市。自推出以来，IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) 和 Accelerator Loader 一直在帮助组织提升数据分析能力、改进决策方面发挥着关键作用。它们共同实现了从数据中更快地获取洞察分析、降低了成本并提高了业务敏捷性，从而以多种方式增强了企业的能力：

  • IBM Db2 Analytics Accelerator 使我们的客户能够利用近乎实时的 IBM Z 数据高速运行分析型查询，并帮助他们：a) 通过在 Db2 for z/OS 或 Accelerator 上，在各自最优的环境中高效运行查询工作负载，从而对 Db2 for z/OS 形成有力补充；b) 在无需昂贵的抽取-转换-加载 (ETL) 操作的情况下，对宝贵的企业数据进行高速分析，使组织能够基于当前事务数据开展近乎实时的分析，而不会对事务型工作负载产生影响。
  • IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 是一款功能强大的工具，可将各种来源（包括大型机或非大型机、关系或非关系型数据源和远程源）的数据加载到 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 或 Db2 for z/OS。加载器通过减少手动步骤并实现高效的数据加载来简化流程。

Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 和 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 是现有产品的更新版本，是改变游戏规则的解决方案，将为客户提供针对复杂分析工作负载的高速查询、扩展的高可用性和外部运行状况监控。

Db2 Analytics Accelerator 8.1 中的新增强功能

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 的最新版本（8.1 版）引入了多项新功能和增强功能，包括：

  • 对大型对象 (LOB) 数据的支持：通过分阶段交付计划，大型对象 (LOB) 数据已像传统结构化数据一样实现加速，但仅支持 IBM Db2 13。这有助于扩大受支持数据类型的覆盖范围，从而为 Accelerator 解锁更多用例。
  • 表复制：能够将表从一个加速器复制到另一个加速器，从而消除多个加速器之间的重复处理，提升性能并减少 IBM Z 上的 CPU 消耗。支持的表包括加速器影子表、加速器归档表以及加速器专用表 (AOT)，
  • 统一的监控基础设施：内置的监控基础设施提供了统一的监控仓库，将所有监控数据整合到一个内聚的存储库中。

与变更数据捕获 (CDC) 复制、用于 Data Studio 的 Accelerator Studio 插件以及在 IBM Integrated Analytics System (IIAS) 上的部署相关的功能，在此最新版本中已不再提供。

Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1 中的新增强功能

全新的 IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 具备多项关键功能，包括：

  • 支持 IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x和 8.1。
  • 允许 IBM Db2 Administration Foundation for z/OS 和 IBM Unified Management Server for z/OS 发现 Db2 Analytics Accelerator Loader。
  • 提供健康监视器以帮助监视和管理外部负载进程。
  • 在发生故障处理的情况下，使用户能够对外部或高可用负载分配到多个加速器拥有更多的控制权。
  • 支持十进制浮点 (DECFLOAT) 数据类型。

充分挖掘 Z 数据的潜力

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 和 IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 是功能强大的解决方案，帮助组织释放数据的全部力量。

通过利用分析技术的最新进展，组织可以获得实时洞察、降低成本并改善决策。无论是希望提高分析功能，还是只想保持领先地位，IBM Db2 Analytics Accelerator 和 Loader 都是完美的解决方案。

