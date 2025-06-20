2025 年 6 月 20 日
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 和 Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 现已全面上市。自推出以来，IBM Db2 Analytics Accelerator (IDAA) 和 Accelerator Loader 一直在帮助组织提升数据分析能力、改进决策方面发挥着关键作用。它们共同实现了从数据中更快地获取洞察分析、降低了成本并提高了业务敏捷性，从而以多种方式增强了企业的能力：
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 和 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 是现有产品的更新版本，是改变游戏规则的解决方案，将为客户提供针对复杂分析工作负载的高速查询、扩展的高可用性和外部运行状况监控。
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 的最新版本（8.1 版）引入了多项新功能和增强功能，包括：
与变更数据捕获 (CDC) 复制、用于 Data Studio 的 Accelerator Studio 插件以及在 IBM Integrated Analytics System (IIAS) 上的部署相关的功能，在此最新版本中已不再提供。
全新的 IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 具备多项关键功能，包括：
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 和 IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 是功能强大的解决方案，帮助组织释放数据的全部力量。
通过利用分析技术的最新进展，组织可以获得实时洞察、降低成本并改善决策。无论是希望提高分析功能，还是只想保持领先地位，IBM Db2 Analytics Accelerator 和 Loader 都是完美的解决方案。
