Db2 Intelligence Center 正式发布：永不休眠的 AI 孪生

2025 年 6 月 12 日
IBM® Db2 Intelligence Center 是我们面向 Db2 管理的下一代 AI 驱动平台，现已向所有客户正式开放。Db2 Intelligence Center 最初在 IBM Think 2025 上发布，旨在帮助数据库管理员 (DBA) 优化操作流程、简化故障排查，并自信地在大规模环境中管理复杂的数据库系统。
数据库管理变得日益复杂，尤其是在企业迁移到混合云和多云环境、数据量急剧增长以及技能短缺的情况下。数据库管理员的工作负担日益加重，经常需要花费大量宝贵时间在多个相互独立的工具、仪表板和脚本之间切换，仅仅为了维持性能和可用性。
事实上，最近研究* 表明：
Db2 Intelligence Center 正面应对这些挑战，提供专为 Db2 团队设计的集成智能控制平面。
Db2 Intelligence Center 为 DBA 提供一个由高级 AI 功能支持的统一直观界面，为数据库团队增加价值：
Db2 Intelligence Center 的监控中心可支持 DBA 快速查明问题，并一目了然地了解数据库性能趋势。团队可以按指标、查询、用户或时间范围进行筛选，快速找出速度变慢的根本原因，无论是问题查询、内存瓶颈还是资源争用。
此外，嵌入式 Database Assistant 还可提供实时的上下文洞察分析和实用建议，以加速诊断，缩短解决问题的时间，从而显著降低数据库故障排除通常相关的复杂性。
Db2 Intelligence Center 代表了 Db2 管理的下一步发展方向，它将关键的工作流整合到一个强大的智能平台中。无论您是管理企业级复杂环境的资深数据库管理员，还是快速上手的新团队成员，Db2 Intelligence Center 都能让您更快速、更智能、更自信地开展工作。
从今天开始，Db2 Intelligence Center 通常可在本地部署、本地混合和云环境中进行部署。
探索 Db2 管理应有的体验：简化、高智、主动。
*基于 IBM Db2 产品管理团队在季度研讨会期间对 24-40 名 Db2 技术咨询委员会成员（由 Db2 专业人士组成的独立小组）进行的非正式调查。