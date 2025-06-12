Db2 Intelligence Center 正式发布：永不休眠的 AI 孪生

2025 年 6 月 12 日

Satya Krishnaswamy

Ani Joshi

Miran Badzak

IBM® Db2 Intelligence Center 是我们面向 Db2 管理的下一代 AI 驱动平台，现已向所有客户正式开放。Db2 Intelligence Center 最初在 IBM Think 2025 上发布，旨在帮助数据库管理员 (DBA) 优化操作流程、简化故障排查，并自信地在大规模环境中管理复杂的数据库系统。

数据库管理员的新现实

数据库管理变得日益复杂，尤其是在企业迁移到混合云和多云环境、数据量急剧增长以及技能短缺的情况下。数据库管理员的工作负担日益加重，经常需要花费大量宝贵时间在多个相互独立的工具、仪表板和脚本之间切换，仅仅为了维持性能和可用性。

事实上，最近研究* 表明：

  • 62% 的数据库管理员认为故障排除性能问题是他们最耗时的任务。
  • 近 70% 的客户每天依赖于 3-4 个互不关联的工具，从而导致可见性分散，问题解决速度更慢。

Db2 Intelligence Center 正面应对这些挑战，提供专为 Db2 团队设计的集成智能控制平面。

专为 DBA 打造，由 AI 提供支持

Db2 Intelligence Center 为 DBA 提供一个由高级 AI 功能支持的统一直观界面，为数据库团队增加价值：

  • 集中管理：为所有 Db2 数据库提供单一、统一的视图，无论这些数据库是在本地部署、云端还是作为 SaaS 运行。
  • 使用 Database Assistant 更快地解决问题：内置的 AI 驱动 Database Assistant 将先进的语言模型与深度 Db2 专属知识结合，帮助团队快速且自信地进行故障排查。
  • 通过高级查询优化来提升性能：新的查询优化引擎可以分析执行计划、识别瓶颈并提供智能建议，包括针对真实工作量模式量身定制的更智能的索引策略。
  • 自动化重复管理：使用强大的内置自动化功能简化基本但常规的 DBA 任务，例如运行状况检查、模式更新和备份。

实时洞察，主动行动

Db2 Intelligence Center 的监控中心可支持 DBA 快速查明问题，并一目了然地了解数据库性能趋势。团队可以按指标、查询、用户或时间范围进行筛选，快速找出速度变慢的根本原因，无论是问题查询、内存瓶颈还是资源争用。

此外，嵌入式 Database Assistant 还可提供实时的上下文洞察分析和实用建议，以加速诊断，缩短解决问题的时间，从而显著降低数据库故障排除通常相关的复杂性。

现在可用，面向未来

Db2 Intelligence Center 代表了 Db2 管理的下一步发展方向，它将关键的工作流整合到一个强大的智能平台中。无论您是管理企业级复杂环境的资深数据库管理员，还是快速上手的新团队成员，Db2 Intelligence Center 都能让您更快速、更智能、更自信地开展工作。

从今天开始，Db2 Intelligence Center 通常可在本地部署、本地混合和云环境中进行部署。

探索 Db2 管理应有的体验：简化、高智、主动。

*基于 IBM Db2 产品管理团队在季度研讨会期间对 24-40 名 Db2 技术咨询委员会成员（由 Db2 专业人士组成的独立小组）进行的非正式调查。

