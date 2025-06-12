Db2 Intelligence Center 正式发布：永不休眠的 AI 孪生

Db2 Intelligence Center 的监控中心可支持 DBA 快速查明问题，并一目了然地了解数据库性能趋势。团队可以按指标、查询、用户或时间范围进行筛选，快速找出速度变慢的根本原因，无论是问题查询、内存瓶颈还是资源争用。

此外，嵌入式 Database Assistant 还可提供实时的上下文洞察分析和实用建议，以加速诊断，缩短解决问题的时间，从而显著降低数据库故障排除通常相关的复杂性。