从 Match 360 到 IBM Master Data Management：新时代开启
IBM Match 360 已升级为 IBM Master Data Management (MDM)，标志着我们 InfoSphere MDM 产品组合演进的新阶段。这项升级延续了您所熟知的可靠原则与成熟能力，同时引入现代化增强功能以应对当今的数据挑战。
数据是所有业务决策与客户互动的基础。然而，组织常常面临各系统间数据碎片化、不一致和重复记录的难题。对许多组织而言，数据仍分散存在于孤岛中——不同部门或系统为满足自身需求独立存储数据，导致信息不一致与成本螺旋式上升。
不完整、过时且不准确的数据会影响决策制定与运营效率。数据失去可信度，团队无法确认哪些数据最准确、最新；同时团队不得不应对低质量数据导致的效率低下、不必要的成本和错失良机等问题。
IBM Master Data Management 通过以下方式应对这些挑战：
IBM Master Data Management 的设计支持在客户所在的环境中部署，并能灵活适应不断变化的业务需求，从而助力创造业务价值，帮助客户：
IBM Master Data Management 在现代云原生架构内提供更高的透明度、灵活性和控制力。无论您关注合规性、运营效率还是客户体验，这些增强功能与新能力都能助您更快获得可信数据。