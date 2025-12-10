从 Match 360 到 IBM Master Data Management：新时代开启

数据是所有业务决策与客户互动的基础。然而，组织常常面临各系统间数据碎片化、不一致和重复记录的难题。对许多组织而言，数据仍分散存在于孤岛中——不同部门或系统为满足自身需求独立存储数据，导致信息不一致与成本螺旋式上升。

不完整、过时且不准确的数据会影响决策制定与运营效率。数据失去可信度，团队无法确认哪些数据最准确、最新；同时团队不得不应对低质量数据导致的效率低下、不必要的成本和错失良机等问题。

IBM Master Data Management 通过以下方式应对这些挑战：