从 Match 360 到 IBM Master Data Management：新时代开启

IBM Match 360 已升级为 IBM Master Data Management (MDM)，标志着我们 InfoSphere MDM  产品组合演进的新阶段。

发布日期 2025年12月10日
By Katie Kupec and Lin Alzein

IBM Match 360 已升级为 IBM Master Data Management (MDM)，标志着我们 InfoSphere MDM 产品组合演进的新阶段。这项升级延续了您所熟知的可靠原则与成熟能力，同时引入现代化增强功能以应对当今的数据挑战。

为什么 Master Data Management 在当下至关重要

数据是所有业务决策与客户互动的基础。然而，组织常常面临各系统间数据碎片化、不一致和重复记录的难题。对许多组织而言，数据仍分散存在于孤岛中——不同部门或系统为满足自身需求独立存储数据，导致信息不一致与成本螺旋式上升。

不完整、过时且不准确的数据会影响决策制定与运营效率。数据失去可信度，团队无法确认哪些数据最准确、最新；同时团队不得不应对低质量数据导致的效率低下、不必要的成本和错失良机等问题。

IBM Master Data Management 通过以下方式应对这些挑战：

  • 打破数据孤岛：利用 ML 赋能的匹配技术整合各孤岛数据，构建可信的实体 360° 视图。
  • 厘清复杂数据关系：识别并管理实体间关系，建立完整互联的数据视图。
  • 强化数据治理与管控：提供内置管控工具，配备审计追踪功能及匹配决策的 ML 指导。
  • 保障可扩展性与性能：支持 SaaS 或混合云部署，采用为速度和敏捷性优化的可扩展架构。

IBM 主数据能力的新一轮演进

IBM Master Data Management 的设计支持在客户所在的环境中部署，并能灵活适应不断变化的业务需求，从而助力创造业务价值，帮助客户：

  • 适应不断演进的业务需求： 创建全面、多领域的 360° 视图，随组织规模同步扩展。轻松定制主数据管理 (MDM) 模型以匹配下游需求变化。
  • 降低风险并建立数据可信度： 通过机器学习、数据标准化和验证提升匹配精度。在稳健的数据质量控制支持下确保灵活匹配。
  • 实现记录匹配自动化： 运用 AI 驱动的匹配技术整合跨领域主数据，无需人工干预即可提供单一可信来源。
  • 达成并监控数据质量： 消除重复与不一致数据。获取为业务用例优化的洁净、准确且符合特定场景需求的数据。
  • 提升生产力： 通过低代码/无代码工具、智能算法与 AI 集成赋能团队，简化工作流程并加速可信数据的交付。
  • 加速洞察： 无缝连接和提供主数据，为 AI、机器学习和分析计划提供支持，实现更快速的决策制定。
  • 通过嵌入式机器学习更快获取准确数据： 利用为企业级性能设计的预训练模型，减少管理开销并提升匹配准确度。

更快实现可信数据

IBM Master Data Management 在现代云原生架构内提供更高的透明度、灵活性和控制力。无论您关注合规性、运营效率还是客户体验，这些增强功能与新能力都能助您更快获得可信数据。

