IBM Concert 平台全新发布：弥合洞察分析与业务行动的鸿沟

Concert 平台是一款智能体式运维平台，可连通整个环境中的数据、上下文和操作，助力团队快速将洞察分析转化为实际行动。
AI 本应简化 IT 运维工作。但现实却暴露了一个更深层的行业问题：企业如今产出的洞察分析远超以往，而它们利用这些洞察分析采取行动的能力却未能同步跟进。
在混合架构环境中，团队需要依赖各类分散的工具，完成可观测性监控、性能优化、安全防护及日常运维工作。各系统只能输出独立运行信号，无法共享统一的业务上下文。由此形成了执行断层——在团队掌握的信息研判结果与可执行的操作之间，差距日渐扩大。故障事件的处置周期依旧冗长。成本支出更难提前预判。潜在风险处于隐性累积状态。团队耗费在梳理业务上下文的时间，远多于实际处置问题的时间。
IBM Concert 平台专为解决这一执行断层问题而打造。
Concert 平台为应用程序、基础设施、网络及安全体系搭建了统一共享的操作层。
Concert 平台不再将运行信号分散在不同工具，而是统一汇聚至同一系统，实现数据、上下文与决策的实时协同。
其核心是一个统一的数据模型，可持续采集来自整个环境的信号和各系统之间的关联关系。这让人工运维人员与 AI 均可实现以下能力：
Concert 平台可与您现有的工具配合使用，不会取而代之。平台搭建的共享能力层，可连通应用程序、基础设施、网络、安全系统、运维流程及第三方厂商的数据、上下文与工作流。通过整合企业现有的各类资源，Concert 平台可盘活已有资产价值，无需全盘替换现有系统。
Concert 平台将整合 IBM 产品组合中的各项能力，打造模块化的 IT 运维专属平台。具体包含以下能力：
各项独立能力均已通过实际场景验证。它们将共同构建一个协调系统，一个领域的洞察分析可以为另一个领域的研判与行动提供信息支撑。其结果是实现从孤立工具被动处置向全域系统统一认知运维的转型，让洞察分析、上下文与执行操作在 IT 各层级保持协同，从而提升业务连续性。
Concert 平台目前处于预览阶段，搭载智能体工作流能力，可依托组织现有工具，跨系统协同完成故障调查、决策研判与流程执行。Concert 智能体：
团队保留管控权限，可对相关操作进行审核、批准与管理，同时维持流程透明、可审计及人工管控。
Concert 平台可应对常见运维难题：
Concert 可跨域关联各类信号、定位根本原因、说明事件经过与成因，并配合运维团队推进问题解决，其中涵盖给出处置建议、生成修复方案，依托现有开发工作流协调审核与批准流程。
Concert 可关联应用程序需求与基础设施资源使用情况，明确 GPU 成本的驱动因素、潜在资源瓶颈位置，以及资源调配决策对性能造成的影响。
Concert 可对比基础设施即代码配置与实际运行环境，识别有效配置偏差，并根据应用程序受影响程度划分修复优先级。如果与由 Infragraph 提供支持的 HCP Terraform 结合使用，可基于实时更新的资源图谱生成洞察分析，该图谱可反映基础设施当前状态及各组件间的关联关系。该统一数据层可清晰展示现有资产及其关联关系，从而提升分析准确度，实现更高效的问题修复。由 Infragraph 提供支持的 HCP Terraform 目前处于预览阶段。
在各类场景下，Concert 采用统一运行模式：共享上下文、协同智能分析、执行指导性操作。
Concert 平台以高度个性化界面替代静态仪表板，实时展示运行状况，方便用户通过智能体快速执行操作。
Concert 平台适配异构混合环境，采用模块化交付模式。组织可选择以下方式：
组织可在不中断现有业务的前提下启用 Concert 平台，并逐步实现在企业范围内广泛采用。
IT 运维的升级不在于增设更多仪表板与警报。其核心应是减少人工梳理事件、统筹后续处置的工作量。
IBM Concert 平台推出了一种全新运维模式：实现洞察分析可见性、上下文共享、跨系统操作联动。
随着 AI 逐步成为基础设施与应用程序管理的核心，Concert 这类平台为更高自主性、高稳定性的运维奠定了基础，同时始终保留人工管控权限。
了解 IBM Concert 平台如何助力重塑您的 IT 运维模式