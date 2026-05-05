IBM Concert 平台全新发布：弥合洞察分析与业务行动的鸿沟

AI 本应简化 IT 运维工作。但现实却暴露了一个更深层的行业问题：企业如今产出的洞察分析远超以往，而它们利用这些洞察分析采取行动的能力却未能同步跟进。

在混合架构环境中，团队需要依赖各类分散的工具，完成可观测性监控、性能优化、安全防护及日常运维工作。各系统只能输出独立运行信号，无法共享统一的业务上下文。由此形成了执行断层——在团队掌握的信息研判结果与可执行的操作之间，差距日渐扩大。故障事件的处置周期依旧冗长。成本支出更难提前预判。潜在风险处于隐性累积状态。团队耗费在梳理业务上下文的时间，远多于实际处置问题的时间。

IBM Concert 平台专为解决这一执行断层问题而打造。