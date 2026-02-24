走廊尽头的空服务器机房，门上挂有挂锁图标
FalconStor Habanero™ 现已在 IBM 云交易平台上架

FalconStor 激动地宣布，Habanero 现可直接通过 IBM 云交易平台获取，将可用性扩展至全球云用户。

发布日期 2026年2月24日

当今组织承受着巨大压力，既要实现数据保护现代化，又要防御日益复杂的网络威胁。然而，许多组织仍依赖传统的恢复架构，这拖慢了运营速度，增加了风险，并导致不必要的成本。

FalconStor Habanero 将现代数据保护能力与 IBM Cloud Object Storage (COS) 的持久性和全球规模相结合，带来了突破性的体验。

一种实现弹性备份和恢复的现代化、云优化方法

传统的灾难恢复模式依赖于手动介质处理、分散的工具和不频繁的灾难恢复测试，导致团队对恢复准备情况信心不足。相连的系统使环境面临勒索软件传播和数据损坏的风险，且无法保证有干净的恢复路径或可验证的物理隔离。更复杂的是，IT 团队面临着高昂的运营开销、老化的基础设施、专业技能短缺以及不可预测的云或传输费用——这使得维持这些环境既充满风险又成本高昂。

FalconStor Habanero 提供具有可预测性能的加速备份、归档和恢复——消除对物理介质的依赖并显著减少停机时间。企业级服务等级协议 (SLA) 和高达 20 倍的数据传输速度，确保了 IBM Power 环境可靠且可测试的可恢复性。

Habanero 通过不可变数据保险库、可选的 WORM（一次写入，多次读取）保留和存储原生不可变性，增强了网络弹性，确保恢复点不可篡改，从而阻止勒索软件传播。内置的隔离保护简化了审计准备工作，并与监管合规框架保持一致。

通过利用 IBM Cloud Object Storage，该服务提供：

  • 行业领先的持久性和弹性
  • 具备对象存储经济性的大规模可扩展能力
  • 低成本的长期保留
  • 全球可用性和简化的生命周期管理
  • 可预测的运营支出，无意外云检索费用

COS 成为实现干净、可靠、抗勒索软件恢复的基础——同时降低总体拥有成本 (TCO) 并消除第二站点开销。

FalconStor Habanero：为 IBM Power 提供的安全、简单、现代的数据保护

FalconStor Habanero 是一项完全托管的存储服务，旨在简化 IBM i 和 IBM Power 环境的安全异地数据保护。它以与对象存储相当的成本模型，提供具备勒索软件弹性的保留、灾难恢复副本和长期归档——无需部署新基础设施或修改现有备份流程。

该服务由 FalconStor 获得专利的数据保护功能以及 IBM 成熟的 Power 平台和云服务（包括 IBM Cloud Object Storage）提供支持。它们共同为现代恢复提供了高度持久、不可变、全球可用的基础。

Habanero 实现：

  • 现代勒索软件保护
  • 满足长期保留的法规遵从性
  • 快速、可预测的灾难恢复
  • 简化运营，无需现场全面改造
  • 更低的成本和简化的运营复杂性

凭借简单的两层定价和深受数千家 IBM Power 客户信赖的技术，Habanero 提供了一条通往未来的现代化、高弹性且成本高效的路径。

现已在 IBM 云交易平台上架

IBM 云交易平台提供了一个销售和购买企业解决方案的集中渠道，使客户能够：

  • 通过其与 IBM Cloud 的现有合作关系访问 Habanero
  • 通过 IBM 的单次开票简化采购流程
  • 与 IBM 客户团队和企业支持整合
  • 简化云对齐解决方案的部署和管理

Habanero 加入了 IBM 云交易平台上 400 多个生态系统的产品行列，受益于 IBM 的全球影响力、企业覆盖范围以及每月触达超过 60 万访客，其中包括来自财富 500 强企业的用户。

推动云对齐数据保护的未来

借助 IBM Cloud Marketplace 上的 FalconStor Habanero，组织可以加速迈向现代化、云优化的数据保护——获得由 IBM Cloud Object Storage 支持的更强网络弹性、可预测成本和简化运营。

