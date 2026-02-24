FalconStor Habanero™ 现已在 IBM 云交易平台上架

FalconStor 激动地宣布，Habanero 现可直接通过 IBM 云交易平台获取，将可用性扩展至全球云用户。
当今组织承受着巨大压力，既要实现数据保护现代化，又要防御日益复杂的网络威胁。然而，许多组织仍依赖传统的恢复架构，这拖慢了运营速度，增加了风险，并导致不必要的成本。
FalconStor Habanero 将现代数据保护能力与 IBM Cloud Object Storage (COS) 的持久性和全球规模相结合，带来了突破性的体验。
传统的灾难恢复模式依赖于手动介质处理、分散的工具和不频繁的灾难恢复测试，导致团队对恢复准备情况信心不足。相连的系统使环境面临勒索软件传播和数据损坏的风险，且无法保证有干净的恢复路径或可验证的物理隔离。更复杂的是，IT 团队面临着高昂的运营开销、老化的基础设施、专业技能短缺以及不可预测的云或传输费用——这使得维持这些环境既充满风险又成本高昂。
FalconStor Habanero 提供具有可预测性能的加速备份、归档和恢复——消除对物理介质的依赖并显著减少停机时间。企业级服务等级协议 (SLA) 和高达 20 倍的数据传输速度，确保了 IBM Power 环境可靠且可测试的可恢复性。
Habanero 通过不可变数据保险库、可选的 WORM（一次写入，多次读取）保留和存储原生不可变性，增强了网络弹性，确保恢复点不可篡改，从而阻止勒索软件传播。内置的隔离保护简化了审计准备工作，并与监管合规框架保持一致。
通过利用 IBM Cloud Object Storage，该服务提供：
COS 成为实现干净、可靠、抗勒索软件恢复的基础——同时降低总体拥有成本 (TCO) 并消除第二站点开销。
FalconStor Habanero 是一项完全托管的存储服务，旨在简化 IBM i 和 IBM Power 环境的安全异地数据保护。它以与对象存储相当的成本模型，提供具备勒索软件弹性的保留、灾难恢复副本和长期归档——无需部署新基础设施或修改现有备份流程。
该服务由 FalconStor 获得专利的数据保护功能以及 IBM 成熟的 Power 平台和云服务（包括 IBM Cloud Object Storage）提供支持。它们共同为现代恢复提供了高度持久、不可变、全球可用的基础。
Habanero 实现：
凭借简单的两层定价和深受数千家 IBM Power 客户信赖的技术，Habanero 提供了一条通往未来的现代化、高弹性且成本高效的路径。
IBM 云交易平台提供了一个销售和购买企业解决方案的集中渠道，使客户能够：
Habanero 加入了 IBM 云交易平台上 400 多个生态系统的产品行列，受益于 IBM 的全球影响力、企业覆盖范围以及每月触达超过 60 万访客，其中包括来自财富 500 强企业的用户。
借助 IBM Cloud Marketplace 上的 FalconStor Habanero，组织可以加速迈向现代化、云优化的数据保护——获得由 IBM Cloud Object Storage 支持的更强网络弹性、可预测成本和简化运营。
