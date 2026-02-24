FalconStor Habanero™ 现已在 IBM 云交易平台上架

传统的灾难恢复模式依赖于手动介质处理、分散的工具和不频繁的灾难恢复测试，导致团队对恢复准备情况信心不足。相连的系统使环境面临勒索软件传播和数据损坏的风险，且无法保证有干净的恢复路径或可验证的物理隔离。更复杂的是，IT 团队面临着高昂的运营开销、老化的基础设施、专业技能短缺以及不可预测的云或传输费用——这使得维持这些环境既充满风险又成本高昂。

FalconStor Habanero 提供具有可预测性能的加速备份、归档和恢复——消除对物理介质的依赖并显著减少停机时间。企业级服务等级协议 (SLA) 和高达 20 倍的数据传输速度，确保了 IBM Power 环境可靠且可测试的可恢复性。

Habanero 通过不可变数据保险库、可选的 WORM（一次写入，多次读取）保留和存储原生不可变性，增强了网络弹性，确保恢复点不可篡改，从而阻止勒索软件传播。内置的隔离保护简化了审计准备工作，并与监管合规框架保持一致。

通过利用 IBM Cloud Object Storage，该服务提供：

行业领先的持久性和弹性

具备对象存储经济性的大规模可扩展能力

低成本的长期保留

全球可用性和简化的生命周期管理

可预测的运营支出，无意外云检索费用

COS 成为实现干净、可靠、抗勒索软件恢复的基础——同时降低总体拥有成本 (TCO) 并消除第二站点开销。