Fairly AI 和 IBM® watsonx.ai 提供更高级别的人工智能治理和安全

2025 年 6 月 9 日
今天，我们自豪地宣布与 IBM® watsonx.ai 的集成，将其企业级生成式 AI 功能与 Fairly 以策略感知、安全为先的监管能力相结合。我们携手打造的解决方案专为现实世界中受监管、高风险的 AI 部署而设计，为每一个模型带来无与伦比的可控性、透明度与信任保障。
Fairly AI 不仅能发现问题所在；我们还能告诉您如何修复问题，以及它如何与您的治理义务联系起来。作为 AI 信任、风险和安全管理 (AI TRiSM) 领域的领导者，我们突破性的 Fairly AI 管理系统与 Security for AI Asenion™ 相集成，可自动执行红队、风险评估、修复指导和合规性报告，全方位满足企业需求。
传统的红队工具虽然能发现漏洞，但往往不足之处在于需要工程和合规团队手动将风险对应到安全策略、行业标准和治理框架上。而 Fairly AI 正在改变这一现状。
Fairly AI 的 Security for AI Asenion™ 不仅仅是另一种自动化的红队工具。这是唯一一款具备政策感知、多智能体红队能力的平台，能够将每一个已识别的漏洞与映射的修复策略以及公平人工智能管理系统中的相关治理、风险和合规 (GRC) 控制措施连接起来。
Asenion 严格遵循 ISO/IEC 42001、NIST AI RMF、MITRE ATLAS 及 OWASP Top 10 for LLMs 等国际框架标准，提供覆盖技术、伦理与运营维度的全景式 AI 风险视图。这使得它特别适合那些合规性必须可证明而不仅是理想化的受监管环境。
与 IBM® watsonx.ai 的整合使企业能够：
许多金融机构使用 IBM watsonx.ai 来支持面向客户的聊天机器人。通过集成 Fairly AI，他们能够：
这使得在满足内部审计要求和第三方监管义务的同时，实现安全的人工智能部署。
IBM® watsonx.ai 与 Fairly AI 联手，为人工智能的安全性、治理和合规性树立了新的黄金标准。该集成解决方案将前沿生成式 AI 与高级策略感知型红队演练及修复能力相结合，助力企业在内建信任的基础上更快地创新。