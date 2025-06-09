Fairly AI 和 IBM® watsonx.ai 提供更高级别的人工智能治理和安全

今天，我们自豪地宣布与 IBM® watsonx.ai 的集成，将其企业级生成式 AI 功能与 Fairly 以策略感知、安全为先的监管能力相结合。我们携手打造的解决方案专为现实世界中受监管、高风险的 AI 部署而设计，为每一个模型带来无与伦比的可控性、透明度与信任保障。

Fairly AI 不仅能发现问题所在；我们还能告诉您如何修复问题，以及它如何与您的治理义务联系起来。作为 AI 信任、风险和安全管理 (AI TRiSM) 领域的领导者，我们突破性的 Fairly AI 管理系统与 Security for AI Asenion™ 相集成，可自动执行红队、风险评估、修复指导和合规性报告，全方位满足企业需求。