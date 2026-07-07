IBM z17 系列扩容升级：为更多企业环境提供规模化 AI 算力

随着 IBM z17 产品系列扩容，我们为各类组织提供更多路径，使其获取 AI、安全、高容灾与高性能能力，助力组织在以 AI 为核心的时代提升竞争力。
今日，IBM z17 平台迎来一次重要的产品扩容更新。自去年推出 IBM z17 以来，我们已助力众多组织将 AI 技术直接应用于其核心交易、高价值数据以及关键业务应用。在短短的时间内，我们看到了市场的重大转变：AI 正在从概念验证和试点项目走向生产业务流程。组织关注的重点已不再是是否要落地 AI，而是如何安全、合规、规模化地落地 AI，实现投资回报、挖掘业务价值并完成常态化运营。
对于 IBM Z 客户而言，解决上述问题的核心切入点，正是企业每日运行的数据与交易业务。全球大量核心商业交易，历来都依托 IBM Z 大型机承载处理。如今，客户正依托 AI 赋能的决策引擎、欺诈检测、流程自动化以及客户服务体系，对原有交易业务进行智能化升级拓展。依托 IBM z17，组织可在核心关键业务运行的同一环境中，融合交易内嵌 AI、数据侧 AI 以及智能体能力。
客户正在寻找各种方法来最大限度地发挥现有应用程序和技能的价值，同时采用现代运营实践和 AI 驱动的工作流。在各项资源都弥足珍贵的当下，组织所需基础设施应兼顾简化运维、提升开发人员效率、筑牢安全防线、加速业务创新，同时不额外增加架构复杂度。
正因如此，我们对 IBM z17 产品阵容进行扩充，推出全新单机柜与机架式机型，将 IBM Z 的核心优势拓展至更多部署形态，同时持续提供企业所依赖的安全防护、业务韧性与高性能支撑。我们一如既往持续创新，以更少资源创造更强效能；相较 IBM z16，系统整体容量最高提升 20%，可显著加快交易处理速度，支撑持续增长的 AI 驱动型工作负载。即使是 IBM z17 系列中最新、最小的成员也能提供组织所需的性能、效率和可扩展性，助力组织在增长目标与现实资源限制之间取得平衡。
企业基础设施正在进入一个新阶段。企业所需平台，既要支撑 AI 驱动的业务增长，又能从容应对资源受限、业务需求迭代以及日趋复杂的混合部署环境等多重挑战。企业既要落地全新 AI 能力，同步完成团队技能升级，还要管控运营成本，并充分挖掘现有应用与基础设施的价值潜力。全新 IBM z17 单机柜机型与机架式系统可化解上述各类难题：在延续 IBM Z 成熟可靠核心底座的基础上，提供更轻量化、灵活度更高的部署方案。
为了帮助客户在不增加复杂性的前提下加速创新，我们还在整个产品组合中提供新能力。全新代码优化增强功能可提升应用运行效率、释放宝贵研发资源，让技术团队聚焦创造全新业务价值，而非投入重复改造开发工作。对行业标准基础架构即代码方法的支持，使企业能够更轻松地管理基础架构。
同时，扩展的自动化功能有助于减少人工操作和对专业技能的依赖，而 OpenTelemetry 支持和增强的 I/O 拓扑可视化功能可在日益复杂的 IT 环境中提供更深入的运营洞察。以上各项能力协同发力，助力企业提升系统可观测性，更快定位性能瓶颈，实现更高效的运维运营。。
除却技术本身，客户还需要一份可靠保障，确保全新基础设施自上线首日起即可顺利部署、稳定运维。IBM Technology Lifecycle Services 配备专属服务团队，提供投产首日基础设施配套支持服务，助力客户安全、高效完成 IBM z17 机架式机型部署。依托具备预判式、主动式服务能力的高端技术支持方案，企业可在故障影响业务运行前提前规避问题，减少非计划停机时长，最大化业务持续可用能力。
随着 AI 应用日趋成熟，AI 的运行环境与模型本身同样重要。企业逐步意识到，将海量敏感数据迁移至外部环境，会带来成本、访问时延、数据治理与安全层面的多重隐患。他们越来越希望 AI 更贴近数据、更贴近交易、更贴近业务决策。
这正是 IBM z17 的初衷。企业无需将敏感数据移出可信运行环境，即可实时开展欺诈识别、异常监测、客户体验个性化运营及智能商业决策。IBM z17 由 Telum II 处理器提供支持，可直接在交易处理中进行实时 AI 推理。
平台支持 IBM Spyre Accelerator，企业可依托该硬件进一步拓展上述能力，弹性承载生成式 AI 及新兴智能体式 AI 工作负载。Telum II 和 Spyre 共同为组织提供强大的基础，将 AI 部署到生产环境中。
随着企业寻求从 AI 投资中获得可衡量的回报，效率变得与能力同样重要。IBM 测试数据表明：在 OpenShift 容器平台上运行融合 AI 能力的联机事务处理 (OLTP) 负载，相比同等业务负载在 x86 平台运行，所需处理器核心数量最高可减少四分之三。1这一特性助力企业以更高效率扩容 AI 算力规模，同时持续保有核心关键业务环境所具备的安全防护、业务韧性与完备数据治理能力。
无论是支持 AI 驱动的业务流程、智能运营，还是行业特定的 AI 解决方案，扩展后的 IBM z17 产品组合都为企业提供了更多选项，可将 AI 直接引入企业数据。
AI 的价值必须建立在信任的基础上才能实现。敏感数据、业务流程与 AI 负载融合共存之际，安全保障始终是重中之重。随着企业越来越依赖自动化和人工智能驱动的决策，韧性变得更加关键。当企业每天处理数百万笔交易时，规模化性能仍然是不可妥协的条件。
全新扩容后的 IBM z17 产品系列，在更多元的部署方案中统一集成了上述各项核心优势。依托行业领先的安全能力、量子安全适配能力、机密计算技术与先进网络韧性特性，企业可全方位守护核心资产，从容应对未来各类安全威胁。同时，该平台继续提供所需的可靠性、可用性和可扩展性，满足全球最苛刻的工作负载需求。
对于全面采用 AI 优先运营模式与业务流程的企业而言，上述各项能力绝非可选项，而是坚实底层支撑。依托这套能力，企业方能安心开展创新、合规规模化落地 AI 业务，并在不损害用户信任的前提下释放 AI 商业价值。
企业计算的未来并非是在 AI 与治理、创新与可靠性或现代化与连续性之间做出选择。问题关键在于将各类能力统一集成至同一平台，该平台专为兼顾业务转型与高效运营而打造。
随着 IBM z17 产品阵容全面扩充，我们为企业提供多元化路径，使其能够便捷获取 AI、安全、业务韧性与高性能核心能力，助力企业在 AI 优先时代构筑核心竞争力。全新单机柜机型与机架式系统拓宽了 IBM z17 的适用场景，帮助企业根据自身业务需求灵活选配基础设施，同时稳定承载核心关键业务负载，运行全程安心无忧。
随着 AI 从试点探索走向规模化投产，我们认为，能够直接将智能能力安全、可靠、大规模部署至自有数据、交易链路与业务流程中的企业，方能在行业竞争中占据优势。
这正是 IBM z17 的诞生目的。欢迎来到 IBM z17 的下一次演变。未来正从核心构建。