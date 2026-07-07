IBM z17 系列扩容升级：为更多企业环境提供规模化 AI 算力

今日，IBM z17 平台迎来一次重要的产品扩容更新。自去年推出 IBM z17 以来，我们已助力众多组织将 AI 技术直接应用于其核心交易、高价值数据以及关键业务应用。在短短的时间内，我们看到了市场的重大转变：AI 正在从概念验证和试点项目走向生产业务流程。组织关注的重点已不再是是否要落地 AI，而是如何安全、合规、规模化地落地 AI，实现投资回报、挖掘业务价值并完成常态化运营。

对于 IBM Z 客户而言，解决上述问题的核心切入点，正是企业每日运行的数据与交易业务。全球大量核心商业交易，历来都依托 IBM Z 大型机承载处理。如今，客户正依托 AI 赋能的决策引擎、欺诈检测、流程自动化以及客户服务体系，对原有交易业务进行智能化升级拓展。依托 IBM z17，组织可在核心关键业务运行的同一环境中，融合交易内嵌 AI、数据侧 AI 以及智能体能力。

客户正在寻找各种方法来最大限度地发挥现有应用程序和技能的价值，同时采用现代运营实践和 AI 驱动的工作流。在各项资源都弥足珍贵的当下，组织所需基础设施应兼顾简化运维、提升开发人员效率、筑牢安全防线、加速业务创新，同时不额外增加架构复杂度。

正因如此，我们对 IBM z17 产品阵容进行扩充，推出全新单机柜与机架式机型，将 IBM Z 的核心优势拓展至更多部署形态，同时持续提供企业所依赖的安全防护、业务韧性与高性能支撑。我们一如既往持续创新，以更少资源创造更强效能；相较 IBM z16，系统整体容量最高提升 20%，可显著加快交易处理速度，支撑持续增长的 AI 驱动型工作负载。即使是 IBM z17 系列中最新、最小的成员也能提供组织所需的性能、效率和可扩展性，助力组织在增长目标与现实资源限制之间取得平衡。