利用 IBM Cloud Object Storage 和 IBM Storage Defender Data Protect 增强网络弹性

勒索软件、内部威胁和数据渗漏事件正变得越来越频繁，也日益复杂。传统模型在本地部署存储备份——通常与它们所要保护的生产环境处于同一网络——让网络攻击者有机可乘，可能导致整个机构瘫痪。当备份数据与生产数据存放在同一环境时，攻击者可以加密或删除这些备份，使恢复选项彻底失效。

为应对此挑战，企业正日益转向云端以提供异地备份与数据保护。然而，即便企业转向混合与多云环境，许多组织仍难以有效地保护和隔离其数据。这通常是由于：

缺乏云安全架构方面的专业知识；

检测与响应网络事件的控制措施不足；

过度依赖传统备份系统，未充分考虑静态数据保护；以及

云环境中数据完整性的可见性和监控有限。

最终导致数据保护策略与实际网络弹性之间的差距越来越大。