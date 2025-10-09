人工智能 IT 自动化

IBM MQ 9.4.4 增强混合弹性和联邦合规性

出版 10/09/2025
一人在笔记本电脑前，两个台式显示器上打开了数据电子表格

作者

Amy McCormick

Program Director

IBM MQ Product Management

IBM MQ 9.4.4 现已发布，带来新功能，帮助组织构建更具韧性的消息传递系统，满足联邦合规要求，并在混合环境中实现更高效的运营。

MQ 9.4 流中的第四个持续交付 (CD) 版本，将高可用性和灾难恢复从容器扩展到本机 Linux、虚拟机和裸机环境，针对受监管工作量引入了安全增强功能，简化了分布式 MQ Appliance 和 z/OS 平台的管理。

IBM MQ 9.4.4 的 3 个新优势

该版本于 2025 年 10 月 2 日正式发布，并于 2025 年 10 月 16 日起全面上市，包含一系列增强功能和新功能，使客户能够：

  • 基于 MQ 9.4.3 引入的原生高可用性 (HA) 和跨区域复制 (CRR) 功能，此版本将在原有基于容器的实现基础上，将这些功能扩展到 Linux 虚拟机和裸机环境中。现在，您可以在没有任何依赖项的情况下部署原生 HA 和 CRR，因为复制完全由 IBM MQ 本身执行。以往在 Linux 虚拟机上实现高可用性和灾难恢复的解决方案（如多实例、多队列管理 RDQM）需要共享存储或操作系统的额外支持。
  • 助力联邦合规：通过改进功能帮助客户更轻松地满足美国联邦标准。保护敏感数据，帮助满足审计要求，并在受监管的环境中自信地部署。
  • 帮助降低运维开销：通过 MQ for z/OS 的自动通道恢复和目标对象过滤，使 MQ 在大规模环境下更易于管理。

IBM MQ 9.4.4 中的 8 个新功能

此版本在韧性、合规性和管理方面引入了广泛的技术改进，帮助组织强化消息传递骨干，同时降低系统复杂性。

  1. Linux 虚拟机和裸机环境的 HA 与 CRR：利用 MQ 原生功能实现高可用性和灾难恢复，无需依赖特定存储或操作系统配置，这些功能此前仅在容器环境中可用。
  2. AMS 的 FIPS 模式：高级消息安全 (AMS) 现已可在分布式组件中以完整 FIPS 模式运行，支持在 AWS GovCloud 上部署，并兼容 FedRamp 工作负载。
  3. RDQM 复制流量传输加密：为 RDQM 复制过程默认启用加密，满足联邦合规要求，并降低数据暴露风险。
  4. Global Security Kit (GSKit) v9：在指定的 Linux 发行版上增强 TLS 协议和加密套件支持，提升加密性能，并与不断发展的安全标准保持一致
  5. z/OS 上的自我修复通道：可在出现序列不匹配时自动恢复，减少人工重置操作并加快恢复速度。
  6. MQ Console 过滤器：使管理员能够通过可自定义、可复用的过滤器专注于相关对象，从而在复杂环境中节省时间。
  7. 支持 Java Semeru 21：所有非 z/OS 组件现均运行于 IBM 最新的 Java 运行时环境，提升性能、兼容性与安全性。
  8. .NET6 增强功能：支持自定义证书路径，提高基于 Windows 部署的灵活性。

预览：IBM MQ Agent

虽然不属于 9.4.4 版本的一部分，但 IBM 正推出 IBM MQ Agent 的预览版，这是一款由人工智能驱动的助手，可帮助管理员通过自然语言进行问题排查。该智能体可连接 MQ 网络中的任意队列管理器，并在数秒内提供根本原因分析，旨在显著缩短故障恢复时间。

