IBM MQ 9.4.4 增强混合弹性和联邦合规性
出版 10/09/2025
IBM MQ 9.4.4 现已发布，带来新功能，帮助组织构建更具韧性的消息传递系统，满足联邦合规要求，并在混合环境中实现更高效的运营。
MQ 9.4 流中的第四个持续交付 (CD) 版本，将高可用性和灾难恢复从容器扩展到本机 Linux、虚拟机和裸机环境，针对受监管工作量引入了安全增强功能，简化了分布式 MQ Appliance 和 z/OS 平台的管理。
该版本于 2025 年 10 月 2 日正式发布，并于 2025 年 10 月 16 日起全面上市，包含一系列增强功能和新功能，使客户能够：
此版本在韧性、合规性和管理方面引入了广泛的技术改进，帮助组织强化消息传递骨干，同时降低系统复杂性。
虽然不属于 9.4.4 版本的一部分，但 IBM 正推出 IBM MQ Agent 的预览版，这是一款由人工智能驱动的助手，可帮助管理员通过自然语言进行问题排查。该智能体可连接 MQ 网络中的任意队列管理器，并在数秒内提供根本原因分析，旨在显著缩短故障恢复时间。
IBM MQ 9.4.4 进一步强化了 MQ 作为适用于混合云环境的安全、可靠、现代化消息传递平台的地位。通过将企业级 HA 和灾难恢复 DR 扩展到传统部署、增强合规功能并简化运维操作。
联系您的 IBM 客户代表，了解最新 CD 版本如何帮助您的业务保持安全、敏捷，并具备应对变化的能力