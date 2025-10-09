IBM MQ 9.4.4 增强混合弹性和联邦合规性

IBM MQ 9.4.4 进一步强化了 MQ 作为适用于混合云环境的安全、可靠、现代化消息传递平台的地位。通过将企业级 HA 和灾难恢复 DR 扩展到传统部署、增强合规功能并简化运维操作。

