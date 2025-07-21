为企业赋能：推出适用于 iOS 的 IBM MaaS360 App Catalog

2025 年 7 月 22 日
我们非常高兴能够推出 IBM MaaS360 App Catalog，它可以帮助企业在 iOS 设备上轻松共享和管理企业应用程序。这个全新应用目录遵循 IBM 的设计标准，提供强大的安全性、易用性，并能够随着您的需求扩展。
MaaS360 App Catalog 通过允许您发布定制化生产力工具并为团队提供便捷的内部应用访问，支持您的移动战略。
仅通过传统工具或网页视图管理内部 iOS 应用已难以胜任。借助 MaaS360 App Catalog，我们重新构想了应用程序的发现和交付体验，从而确保：
从用户打开 MaaS360 应用目录的那一刻起，他们就会看到一个干净、品牌化的界面，旨在从一开始就简化应用发现过程。
借助我们强大的搜索引擎，可以毫不费力地找到合适的应用程序。无论用户知道应用名称还是仅了解其功能，我们的目录都会在类别、标题和关键字中推荐相关匹配项。
目录中的每个应用程序都包含一个丰富的详细信息页面，为用户提供做出明智决策所需的一切信息，包括完整的描述、预览屏幕截图、新功能、支持的操作系统版本和下载统计数据。
为了进一步支持透明性和质量，用户还可以直接在应用详情页查看评分和评论。只有安装了该应用程序的用户才能提交反馈，以确保相关性和真实性。管理员则可以利用这些反馈不断优化应用体验。
该应用让用户掌控自己的体验，轻松访问账户详情、更新偏好和支持工具。无论是启用自动更新、管理应用通知还是重新查看欢迎导览，所有操作只需轻触即可完成，轻松个性化应用目录的使用体验。
IBM MaaS360 App Catalog 应用适用于各种类型的组织，从小型团队到大型企业。它旨在随您的需求增长，同时保持强大的安全性和性能。该应用程序直接连接到 MaaS360 门户，使 IT 团队能够轻松控制部署、访问和更新。IBM MaaS360 App Catalog 具有以下特点：
IBM MaaS360 App Catalog for iOS 是移动应用程序管理的游戏规则改变者。它不仅仅是一个安装应用程序的平台。它是一个动态的数字工作区，旨在增强您的团队能力、简化 IT 监督并增强您组织的安全性。
深入探索，将其打造成专属工具，并见证您的能力不断提升。
将您的内部应用生态系统转变为更智能、更高效的强大引擎。您的高效未来，从这里开启。