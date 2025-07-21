为企业赋能：推出适用于 iOS 的 IBM MaaS360 App Catalog

2025 年 7 月 22 日

作者

Deviprasad Shetty

R&D Leader for MaaS360 Engineering

IBM

Khushi Kumari

IBM MaaS360 Software Development Engineer

IBM

我们非常高兴能够推出 IBM MaaS360 App Catalog，它可以帮助企业在 iOS 设备上轻松共享和管理企业应用程序。这个全新应用目录遵循 IBM 的设计标准，提供强大的安全性、易用性，并能够随着您的需求扩展。

MaaS360 App Catalog 通过允许您发布定制化生产力工具并为团队提供便捷的内部应用访问，支持您的移动战略。

为什么要使用原生企业应用程序目录？

仅通过传统工具或网页视图管理内部 iOS 应用已难以胜任。借助 MaaS360 App Catalog，我们重新构想了应用程序的发现和交付体验，从而确保：

  • iOS/iPadOS 15.0 及更高版本上的本机性能
  • 安全认证和访问控制
  • 定制品牌和多语言支持
  • 兼容光暗模式
  • 开箱即用的无障碍合规性

无缝衔接的初次体验

从用户打开 MaaS360 应用目录的那一刻起，他们就会看到一个干净、品牌化的界面，旨在从一开始就简化应用发现过程。

  • 精选板块：该板块让您轻松发现团队实际使用的工具。在顶部，用户会看到管理员精心挑选的精选应用和应用捆绑包列表，以确保快速访问最有价值的工具。
  • 下载量最多：紧接其下的下载量最多板块会根据整个组织的使用情况突出显示热门应用，帮助新用户发现同事们已经在良好运作的工具。
  • 应用捆绑包：应用捆绑包，例如针对特定任务工作流的应用集合，以统一的方式呈现，只需轻触一次即可轻松安装全部内容。
  • 我的应用与全部更新：对于希望跟踪已安装应用或查看新应用的用户，我的应用视图提供已安装应用的个性化列表，并附带更新通知。无论是更新单个应用程序，还是点击更新全部应用程序，都能简单直观地保持最新状态。

MaaS360 App Catalog 的关键增强功能

增强的搜索和导航

借助我们强大的搜索引擎，可以毫不费力地找到合适的应用程序。无论用户知道应用名称还是仅了解其功能，我们的目录都会在类别、标题和关键字中推荐相关匹配项。

应用程序详细信息概览

目录中的每个应用程序都包含一个丰富的详细信息页面，为用户提供做出明智决策所需的一切信息，包括完整的描述、预览屏幕截图、新功能、支持的操作系统版本和下载统计数据。

为了进一步支持透明性和质量，用户还可以直接在应用详情页查看评分和评论。只有安装了该应用程序的用户才能提交反馈，以确保相关性和真实性。管理员则可以利用这些反馈不断优化应用体验。

设置和支持

该应用让用户掌控自己的体验，轻松访问账户详情、更新偏好和支持工具。无论是启用自动更新管理应用通知还是重新查看欢迎导览，所有操作只需轻触即可完成，轻松个性化应用目录的使用体验。

专为全球企业设计

  • 支持 16 种全球语言
  • 与 Apple 无障碍功能完全兼容
  • 在明暗模式下均可无缝运行

为扩展而生，为安全而建

IBM MaaS360 App Catalog 应用适用于各种类型的组织，从小型团队到大型企业。它旨在随您的需求增长，同时保持强大的安全性和性能。该应用程序直接连接到 MaaS360 门户，使 IT 团队能够轻松控制部署、访问和更新。IBM MaaS360 App Catalog 具有以下特点：

  • 适用于运行 iOS/iPadOS 15.0 及更高版本的设备；
  • 通过 IBM MaaS360 门户分发，也可从应用程序商店下载；
  • 已准备好为您的组织进行定制，并提供品牌化支持。

IBM MaaS360 App Catalog for iOS 是移动应用程序管理的游戏规则改变者。它不仅仅是一个安装应用程序的平台。它是一个动态的数字工作区，旨在增强您的团队能力、简化 IT 监督并增强您组织的安全性。

深入探索，将其打造成专属工具，并见证您的能力不断提升。

将您的内部应用生态系统转变为更智能、更高效的强大引擎。您的高效未来，从这里开启。

了解有关 IBM MaaS360 的更多信息

预订 IBM MaaS360 现场演示

免费试用 IBM MaaS360

