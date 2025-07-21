为企业赋能：推出适用于 iOS 的 IBM MaaS360 App Catalog

IBM MaaS360 App Catalog 应用适用于各种类型的组织，从小型团队到大型企业。它旨在随您的需求增长，同时保持强大的安全性和性能。该应用程序直接连接到 MaaS360 门户，使 IT 团队能够轻松控制部署、访问和更新。IBM MaaS360 App Catalog 具有以下特点：

适用于运行 iOS/iPadOS 15.0 及更高版本的设备；

通过 IBM MaaS360 门户分发，也可从应用程序商店下载；

已准备好为您的组织进行定制，并提供品牌化支持。

IBM MaaS360 App Catalog for iOS 是移动应用程序管理的游戏规则改变者。它不仅仅是一个安装应用程序的平台。它是一个动态的数字工作区，旨在增强您的团队能力、简化 IT 监督并增强您组织的安全性。

深入探索，将其打造成专属工具，并见证您的能力不断提升。

将您的内部应用生态系统转变为更智能、更高效的强大引擎。您的高效未来，从这里开启。

