使用 Adaptive Data Integration Tool 为组织提供支持

在过去的十年中，数据集成领域经历了重大的变革。这一转变源于对敏捷性、可扩展性和更低拥有成本的不断增长的需求，并催生了一个全新的工具生态系统。我们已经历了从数据仓库到 Hadoop，从数据湖到云数据仓库的演进，而如今湖仓一体架构正向我们走来。

随着数据技术的不断演进（从 ETL 到 Hadoop 时代的数据湖，再到云 ELT），每一次变革都迫使系统集成商和 IT 团队从零开始重新思考他们的数据策略。但是，当组织尝试采用更新的平台时，往往会面临重叠技术的混乱局面以及日益增加的技术债务。

IBM 合作伙伴 Dot Group，一家总部位于英国、拥有超过 27 年经验的数据工程系统集成商，正在亲身感受到这些挑战。为了帮助企业克服这些挑战，Dot Group 与 IBM 合作，采用 IBM watsonx.data integration，提供务实且价值优先的数据集成方法。这是一款现代化的数据集成工具，集成了完整的数据集成功能，可在不同格式和数据管道之间进行协调。