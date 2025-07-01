使用 Adaptive Data Integration Tool 为组织提供支持

2025 年 7 月 1 日
在过去的十年中，数据集成领域经历了重大的变革。这一转变源于对敏捷性、可扩展性和更低拥有成本的不断增长的需求，并催生了一个全新的工具生态系统。我们已经历了从数据仓库到 Hadoop，从数据湖到云数据仓库的演进，而如今湖仓一体架构正向我们走来。
随着数据技术的不断演进（从 ETL 到 Hadoop 时代的数据湖，再到云 ELT），每一次变革都迫使系统集成商和 IT 团队从零开始重新思考他们的数据策略。但是，当组织尝试采用更新的平台时，往往会面临重叠技术的混乱局面以及日益增加的技术债务。
IBM 合作伙伴 Dot Group，一家总部位于英国、拥有超过 27 年经验的数据工程系统集成商，正在亲身感受到这些挑战。为了帮助企业克服这些挑战，Dot Group 与 IBM 合作，采用 IBM watsonx.data integration，提供务实且价值优先的数据集成方法。这是一款现代化的数据集成工具，集成了完整的数据集成功能，可在不同格式和数据管道之间进行协调。
Dot Group 董事总经理 Simon Parkinson 表示：“实现数据民主化、让人们能够自助访问数据的承诺从未真正兑现。我们看到的大多数客户最终拥有了多个 ERP 系统、ETL 工具、数据库和 BI 平台。然而，他们依然怀揣着同样的目标：试图获取企业级洞察。”
结果是一个充满挑战的环境：团队大部分时间都花在维护现有系统上，而无法专注于创新。Parkinson 解释道：“许多企业都难以制定出循序渐进的路线图来摆脱这种循环。真正的问题在于：如何设计好第一块垫脚石，并确保之后的每一块垫脚石都能持续创造价值？”
在这种环境下，最大的挑战不仅是找到合适的工具，而是要知道从哪里开始、如何简化流程，以及如何在不开展多年转型项目的情况下，持续交付增量价值。
Parkinson 继续说道：“工具泛滥正是问题的关键，客户希望有一个能够良好互操作的工具，具备简单的许可模式，并且在同一个市场中即可获取。IBM watsonx.data 集成让客户真正感觉到，可以从任意单一用例入手，无论是 ELT/ETL、数据可观测性、实时流处理还是数据复制，并根据需要扩展。以前你必须一次性购买整艘油轮，而现在则轻量得多，也更灵活。”
Parkinson 分享道：“其理念是，客户可以先为某一部分功能获取许可，然后轻松启动其他功能的小型试点或概念验证 (POC)，而无需经历那些既耗时又昂贵的架构评审委员会和采购流程。”
虽然 AI 的应用对各行各业的企业领导者来说都是绝对的优先事项，但系统集成商和 IT 团队仍然被基础性的数据质量问题所困扰。Parkinson 表示：“我们的经验是，企业仍停留在 AI 实验阶段，因为数据质量问题阻碍了他们的发展。在进入 AI 成熟度的下一个阶段之前，他们必须先解决数据问题。”
一旦实施，IBM watsonx.data 集成将使 Dot Group 及其 IBM 客户能够：
Parkinson 继续说道：“希望通过在一个统一的控制平面内提供不同的数据集成功能，公司能够释放敏捷性、生产力和可扩展性。再加上全新的用户体验，这意味着您的数据工程师或数据架构师不必精通七种不同的工具。他们成为可以使用七种不同的工具的专家，可以直接上手工作。”
了解 watsonx.data integration 如何通过统一的控制平面，实现任意集成方式来集成结构化和非结构化数据，从而赋能数据团队，加快 AI 和分析的数据交付。
免费体验 IBM watsonx.data integration。
关于 Dot Group
IBM Business Partner Dot Group 是一家总部位于英国的数据工程系统集成商，拥有超过 27 年的经验，帮助各类组织管理、迁移和优化数据。Dot Group 起源于对 Ascential Software 的收购（Ascential Software 是 DataStage 和 Informix 的原始开发者），因此拥有深厚的技术根基，并在企业级数据系统领域有着长期的工作经验。
关于 Simon Parkinson
Simon Parkinson 担任 Dot Group 董事总经理，领导公司在 IBM 技术和数据工程解决方案方面的专业工作。作为 IBM Champion，Simon 专注于帮助组织消除数据瓶颈，转变数据集成策略，从而实现实时洞察和竞争优势。