利用智能体式 AI 为 IBM Z 用户赋能

IBM 正在通过推出全新的智能体 AI 功能，重新定义用户与 IBM Z 的交互方式。这些功能可提升生产力、简化运维流程，并帮助用户以更自然、以目标为导向的方式开展工作。
无论用户是要获取洞察分析、加速系统升级、简化日常任务，还是通过 IT 服务管理解决方案自动响应事件，IBM Z 的框架都能为整个平台带来简化的智能。
继今年早些时候创新推出 IBM z17 之后，这不仅仅是一场演进，而是对 IBM Z 体验的一次彻底重塑。
我们的战略既简洁又极具针对性：围绕真实用户和真实用例构建 AI 智能体，从两个最具影响力的群体入手，IBM Z 的 IT 运维团队和应用开发团队。
这些新功能通过理解对话情境、推理多步骤交互、基于目标进行决策以及自动化复杂工作流程，帮助 IT 运维人员更高效地解决问题。这标志着从被动的故障排查向主动的智能化系统管理的重大转变。IBM watsonx Assistant for Z 为 IBM Concert for Z 等产品提供 AI 聊天与智能体运行体验的支持，能够生成具备情境感知能力的响应，从而促进高效的事件修复。
IBM watsonx Code Assistant for Z 帮助您利用 AI 和自动化来加快大型机应用程序开发和现代化生命周期中每个阶段的速度。例如，埃及国家社会保险组织 (NOSI) 着手对其核心应用程序进行现代化，以满足日益增长的业务需求并支持未来的可扩展性。借助 watsonx Code Assistant for Z，他们观察到分析复杂的 COBOL 代码的时间缩短了 94%，理解复杂应用程序的时间缩短了 79%1。借助 watsonx Code Assistant for Z 的最新增强功能，开发人员现在可以：
IBM Z 正在发展以支持企业级 AI，提供一套基础服务，旨在使 AI 集成更安全、可扩展且富有成效。这些服务构成了 IBM Z AI 生态系统的支柱，旨在与组织的现有基础设施协同工作，以便：
几十年来，IBM Z 一直是全球各行业的任务关键型工作量的不可动摇的支柱。2025 年 4 月，我们推出了 IBM z17，让客户能够直接在平台上部署和扩展 AI 用例。这使得洞察分析更接近数据和交易，简化了复杂的工作流，并以前所未有的方式加速了企业敏捷性。
我们乘此势头，于本周在 IBM z17 上推出了 IBM© Spyre Accelerator，其设计旨在与先进的 IBM Telum II processor 无缝协同工作。它们共同构成了一个强大的协同组合，可显著增强 IBM Z 上的 AI 性能。这种配对为在数据所在位置运行复杂的 AI 模型（包括生成式 AI）创造了理想的环境。
IBM Z 不仅具有 AI 功能，而且由 AI 驱动。借助支持安全整合、可扩展性能和实际业务影响的 AI 基础服务，组织可以将 AI 引入其核心系统，以解锁新的生产力和洞察分析水平。
在 IBM Z 上运行的智能体式 AI 是企业利用大型机能力的一个战略性转变。通过以用户为中心并启用智能情境感知智能体，我们在提升团队技能的同时，实现了生产力、简化操作和效率的提升。这是我们创新承诺的新篇章，我们才刚刚开始。