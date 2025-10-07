利用智能体式 AI 为 IBM Z 用户赋能

几十年来，IBM Z 一直是全球各行业的任务关键型工作量的不可动摇的支柱。2025 年 4 月，我们推出了 IBM z17，让客户能够直接在平台上部署和扩展 AI 用例。这使得洞察分析更接近数据和交易，简化了复杂的工作流，并以前所未有的方式加速了企业敏捷性。

我们乘此势头，于本周在 IBM z17 上推出了 IBM© Spyre Accelerator，其设计旨在与先进的 IBM Telum II processor 无缝协同工作。它们共同构成了一个强大的协同组合，可显著增强 IBM Z 上的 AI 性能。这种配对为在数据所在位置运行复杂的 AI 模型（包括生成式 AI）创造了理想的环境。