借助 Microsoft Azure 上的 IBM Technology Expert Labs 推动创新和创造价值

计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 11 日

作者

Esther Kim

Global Cross Brand Offering Leader, Technology Expert Labs

IBM

Michelle Pellegrin

Global Managing Director

Microsoft Partnership, IBM Ecosystem Global Sales

我们很自豪地宣布，IBM Technology Expert Labs “Advise”类别固定范围和定价专业服务产品现已在加拿大、英国和美国的 Azure Marketplace 上推出。

利用 IBM Technology Expert Labs 加快部署和价值实现速度

2025 年达沃斯论坛的核心主题之一是 "智能时代的行业"，AI、量子计算和区块链等科技的发展速度可以加快企业转型。此外，世界经济论坛最近解释说，要扩大 AI 试点和概念验证的规模并产生“变革性影响”，对于所有行业领域的许多组织来说都很困难。

IBM 认为，需要在采用这些下一代科技的同时，帮助企业完成数据整合、旧版应用程序的现代化、网络安全和混合云部署。 IBM 抓住机遇，帮助客户克服在增长扩展、业务和 I/T 协调、监控治理复杂性以及遵守法规方面的障碍。

IBM Technology Expert Labs 专注于规范性的“最佳”用例。我们的产品在全球范围内拥有超过 47,000 次用户参与，可以帮助客户设计、部署试点并将其扩展到生产。我们的顾问会针对 Watson 平台以及 Azure Marketplace 上其他 IBM 科技产品提供运行状况检查评估，规划性能、升级和迁移最佳实践指导以及安全优化。

IBM 和 Microsoft 创新价值主张

IBM 和 Microsoft 凭借彼此契合的技术产品组合及咨询服务，在交付重大创新成果方面拥有经得起检验的卓越记录。 

过去 5 年中，我们的战略合作已实现以下成果：

  • Azure Marketplace 上快速增长的 30 多种 IBM 技术软件和 SaaS 产品（包括 StreamSets、Apptio 和 webMethods）已销往 16 个国家或地区。
  • 遍布 170 个国家或地区的 41 个 Microsoft 能力中心以及已获得 39,000 多项不断增长的 Microsoft 认证的专业人员。
  • 在 Azure Marketplace 上提供 IBM Consulting 的 80 多种战略咨询产品。
  • 现在，Azure Marketplace 上新增了 42 个 IBM Technology Expert Labs “Advise” 远程提供专业服务的部件号产品。

 

Microsoft 合作全球董事总经理 Michelle Pelletrin 表示：“IBM 很自豪能够通过在 Azure Marketplace 上提供 Technology Expert Labs “Advise”产品类别，进一步加强与 Microsoft 的战略合作伙伴关系。此举凸显了我们促进先进技术无缝整合的共同愿景。”

Microsoft 商业合作伙伴总经理 Dinis Couto 表示：“通过 Azure Marketplace 上提供的 IBM Technology Expert Labs，我们的客户可以获得新资源来缩小创新与执行之间的差距，从而帮助企业实现 AI 的优点。此次合作体现了我们为客户实现变革性增长的共同承诺。” 

通过 Azure Marketplace 与 IBM Technology Expert Labs 互动 

与 IBM Technology Expert Labs 顾问合作，利用我们深厚的产品导向型专业知识，增强执行和交付的卓越性，助力组织内的业务和技术团队。立即通过 Azure Marketplace 与我们互动。

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