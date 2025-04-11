借助 Microsoft Azure 上的 IBM Technology Expert Labs 推动创新和创造价值

2025 年 4 月 11 日
我们很自豪地宣布，IBM Technology Expert Labs “Advise”类别固定范围和定价专业服务产品现已在加拿大、英国和美国的 Azure Marketplace 上推出。
2025 年达沃斯论坛的核心主题之一是 "智能时代的行业"，AI、量子计算和区块链等科技的发展速度可以加快企业转型。此外，世界经济论坛最近解释说，要扩大 AI 试点和概念验证的规模并产生“变革性影响”，对于所有行业领域的许多组织来说都很困难。
IBM 认为，需要在采用这些下一代科技的同时，帮助企业完成数据整合、旧版应用程序的现代化、网络安全和混合云部署。 IBM 抓住机遇，帮助客户克服在增长扩展、业务和 I/T 协调、监控治理复杂性以及遵守法规方面的障碍。
IBM Technology Expert Labs 专注于规范性的“最佳”用例。我们的产品在全球范围内拥有超过 47,000 次用户参与，可以帮助客户设计、部署试点并将其扩展到生产。我们的顾问会针对 Watson 平台以及 Azure Marketplace 上其他 IBM 科技产品提供运行状况检查评估，规划性能、升级和迁移最佳实践指导以及安全优化。
IBM 和 Microsoft 凭借彼此契合的技术产品组合及咨询服务，在交付重大创新成果方面拥有经得起检验的卓越记录。
过去 5 年中，我们的战略合作已实现以下成果：
Microsoft 合作全球董事总经理 Michelle Pelletrin 表示：“IBM 很自豪能够通过在 Azure Marketplace 上提供 Technology Expert Labs “Advise”产品类别，进一步加强与 Microsoft 的战略合作伙伴关系。此举凸显了我们促进先进技术无缝整合的共同愿景。”
Microsoft 商业合作伙伴总经理 Dinis Couto 表示：“通过 Azure Marketplace 上提供的 IBM Technology Expert Labs，我们的客户可以获得新资源来缩小创新与执行之间的差距，从而帮助企业实现 AI 的优点。此次合作体现了我们为客户实现变革性增长的共同承诺。”
与 IBM Technology Expert Labs 顾问合作，利用我们深厚的产品导向型专业知识，增强执行和交付的卓越性，助力组织内的业务和技术团队。立即通过 Azure Marketplace 与我们互动。
详细了解 IBM 和 Microsoft 的合作关系以及我们的联合解决方案。