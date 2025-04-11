借助 Microsoft Azure 上的 IBM Technology Expert Labs 推动创新和创造价值

2025 年达沃斯论坛的核心主题之一是 "智能时代的行业"，AI、量子计算和区块链等科技的发展速度可以加快企业转型。此外，世界经济论坛最近解释说，要扩大 AI 试点和概念验证的规模并产生“变革性影响”，对于所有行业领域的许多组织来说都很困难。

IBM 认为，需要在采用这些下一代科技的同时，帮助企业完成数据整合、旧版应用程序的现代化、网络安全和混合云部署。 IBM 抓住机遇，帮助客户克服在增长扩展、业务和 I/T 协调、监控治理复杂性以及遵守法规方面的障碍。

IBM Technology Expert Labs 专注于规范性的“最佳”用例。我们的产品在全球范围内拥有超过 47,000 次用户参与，可以帮助客户设计、部署试点并将其扩展到生产。我们的顾问会针对 Watson 平台以及 Azure Marketplace 上其他 IBM 科技产品提供运行状况检查评估，规划性能、升级和迁移最佳实践指导以及安全优化。