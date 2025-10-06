利用 GenAI Observability 提高运营效率

企业 IT 已经在复杂性重压下苦苦挣扎，一份最新报告显示，在三项最重要的可观测性相关任务中，有两项包括：调整可观测性工具以应对新的架构模式，以及确保跨多个环境的一致可观测性覆盖。

除此之外，人工智能还完全重新定义了什么是应用程序。应用程序不再是范围明确、以用户为导向且具有预定义结果的；它们是自我驱动、以目标为导向，并具备上下文推理能力的。风险也因此更高。非计划性 IT 停机的平均成本为每分钟 14,056 美元，根据公司规模，每小时成本可达 218,000 至 1,425,000 美元。如果无法洞察 AI 驱动的系统，组织可能面临成本失控和声誉受损的风险。

高度自动化的企业为未来指明了方向，通过使用可观测性工具，企业有望降低 IT 成本，并从 AI 驱动的数字化转型中获得高投资回报。