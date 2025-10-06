利用 GenAI Observability 提高运营效率

在奥兰多举办的 IBM TechXchange 大会期间，IBM 宣布 IBM Instana GenAI Observability 正式发布，这是一项为生成式 AI 时代而设计的可观测性突破性技术。
此次公告紧随 IBM© Instana Intelligent Incident Investigation 的预览发布之后，该功能利用智能体式 AI，实现更快速、更全面的根因识别。随着组织将大语言模型 (LLM) 和智能体式工作流投入生产，运维挑战可能成倍增加：调试不透明的 AI 流水线、控制不可预测的令牌成本，以及确保可靠的客户体验。Instana GenAI Observability 通过一套统一的、面向企业的解决方案直接应对这些问题。
企业 IT 已经在复杂性重压下苦苦挣扎，一份最新报告显示，在三项最重要的可观测性相关任务中，有两项包括：调整可观测性工具以应对新的架构模式，以及确保跨多个环境的一致可观测性覆盖。
除此之外，人工智能还完全重新定义了什么是应用程序。应用程序不再是范围明确、以用户为导向且具有预定义结果的；它们是自我驱动、以目标为导向，并具备上下文推理能力的。风险也因此更高。非计划性 IT 停机的平均成本为每分钟 14,056 美元，根据公司规模，每小时成本可达 218,000 至 1,425,000 美元。如果无法洞察 AI 驱动的系统，组织可能面临成本失控和声誉受损的风险。
高度自动化的企业为未来指明了方向，通过使用可观测性工具，企业有望降低 IT 成本，并从 AI 驱动的数字化转型中获得高投资回报。
IBM Instana GenAI Observability 专为平台工程师、SRE 和 IT 运维团队以及需要在 AI 功能的可靠性与成本之间取得平衡的高管而设计。它将 AI 特定的遥测数据与 IT 堆栈的其他部分集中管理：
可观测性领域竞争日趋激烈，许多厂商正在将 AI 可视化功能集成到其工具中。我们认为，Instana 凭借四大核心差异化优势脱颖而出：
客户希望在一个平台中查看生产环境中的 AI 性能，从提示、令牌到延迟，同时保持端到端的上下文信息。这正是 Instana GenAI Observability 所提供的。
对于使用领先可观测性解决方案的团队来说，其收益可能非常显著：平均修复时间 (MTTR) 降低，意外成本减少。对于高管而言，这类解决方案能够支持治理和运营智能，从而推动 AI 的规模化应用。对于面临 IT 复杂性激增的行业来说，它代表了一种在加速创新同时解决成本问题的方法。
展望未来，Instana 的实时可观测性是 IBM 更广泛 AI 战略的重要组成部分。结合 watsonx.governance 和 watsonx Orchestrate 等提供可定制领域特定智能体的产品，IBM 正在构建一套贯穿 AI 生命周期的统一监控、治理和自动化方法。
IBM Instana GenAI Observability 现已发布。如果您将参加在佛罗里达州奥兰多举办的 IBM TechXchange 大会，可通过参加 3122 号会议“Drive operational efficiency with AI-powered observability”（利用 AI 驱动的可观测性提升运营效率）了解这些功能的更多信息。