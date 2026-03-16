借助混合 IT 环境与支持的力量，规模化驱动 AI

二十多年来，IBM 与联想携手提供企业级基础设施。如今，双方的合作不断深化，旨在帮助客户在混合云与主权环境中加速 AI 应用。
双方现联合提供覆盖全生命周期的端到端支持，并辅以重大产品升级——包括 AI 推理 GPU、IBM Storage Scale 与现代网络技术。
随着组织在混合环境中规模化部署 AI，数据密集型工作负载的增长速度持续超越传统系统的承载能力。其结果是：基础设施压力日益加剧、延迟不断上升，且运营与安全风险随之增大。为跟上发展步伐，企业需要可扩展、安全且集成的架构，以支持 AI 驱动的工作负载，同时实现完全控制与主权，并降低运营复杂性。
对大多数企业而言，成功部署 AI 离不开 IT 现代化。将新的 AI 优化系统与现有环境无缝集成，是其中最关键的步骤之一，也极具挑战性。即便是微小的配置失误，也可能导致重大宕机事故。研究表明，利用智能化的自动系统监控，可在问题影响业务前主动检测，从而显著降低运营风险。
前进之路已然清晰：将专业知识与 AI 驱动的自动化相结合，贯穿整个 IT 生命周期。这一方式可弥合运营差距、增强可靠性，并为 IT 团队腾出更多时间进行创新与转型。
通过 IBM Technology Lifecycle Services (TLS)，企业可获得涵盖联想关键任务型混合 AI 平台（包括本地 AI 推理环境）的全生命周期服务与多供应商支持。
IBM 技术专家负责跨混合基础设施规划、部署、支持、优化及焕新企业级解决方案。此次合作将企业级基础设施与 IBM TLS 的全球服务能力相结合，为生产级混合 AI 环境的部署、持续运维及生命周期管理提供支持。
IBM TLS 通过承担单一责任方角色，简化了 AI 领域的多供应商 IT 支持，从而加速基础设施业务成果的达成，同时减轻 IBM 与多供应商系统的运营负担。
IBM TLS 利用智能体式 AI 与自动化，将传统的被动式支持转变为智能的主动式运维。
客户可获益于：
对于管理复杂混合环境的组织而言，这些效率提升直接转化为更强的弹性、更高的可用时长以及始终如一的更优客户体验。
IBM 为联想提供的托管维护解决方案 (MMS) 提供灵活的分层支持模式，可选服务包括专属的 IBM 技术客户经理 (TAM)。客户可获得个性化指导、主动规划、优先服务以及更快的响应速度。
联想基础设施与 IBM TLS 的支持相结合，助力复杂的企业环境实现规模化运维，多厂商硬件、软件及网络的首次来电解决率平均达 97%¹，整体客户满意度评分达 92%¹。
IBM 在 AI 驱动现场服务领域的持续创新近期获得认可，IDC 将 IBM 评为《IDC MarketScape：2025 年全球硬件支持服务供应商评估》² 中的领导者。这一认可彰显了 IBM 助力企业从容、高效应对不断演变的 IT 需求的能力。
IBM 与联想携手，帮助企业在复杂的混合基础设施中自信地规模化运行 AI 工作负载。
IBM 与联想将共同在 NVIDIA GTC 大会上展示这些能力，展区位于 The Lenovo Hub，地址：402 South Market Street, San Jose, CA 95113（McEnery 会议中心后方）。
现场演示将重点展示智能自动化、预测性分析与 ProActive Support 如何变革服务交付、加速问题解决，并提升企业 IT 环境的运维效率。
深入了解 Technology Lifecycle Services