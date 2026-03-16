借助混合 IT 环境与支持的力量，规模化驱动 AI

随着组织在混合环境中规模化部署 AI，数据密集型工作负载的增长速度持续超越传统系统的承载能力。其结果是：基础设施压力日益加剧、延迟不断上升，且运营与安全风险随之增大。为跟上发展步伐，企业需要可扩展、安全且集成的架构，以支持 AI 驱动的工作负载，同时实现完全控制与主权，并降低运营复杂性。

对大多数企业而言，成功部署 AI 离不开 IT 现代化。将新的 AI 优化系统与现有环境无缝集成，是其中最关键的步骤之一，也极具挑战性。即便是微小的配置失误，也可能导致重大宕机事故。研究表明，利用智能化的自动系统监控，可在问题影响业务前主动检测，从而显著降低运营风险。

前进之路已然清晰：将专业知识与 AI 驱动的自动化相结合，贯穿整个 IT 生命周期。这一方式可弥合运营差距、增强可靠性，并为 IT 团队腾出更多时间进行创新与转型。