Docling for IBM watsonx：将复杂文档转化为 AI 就绪数据

企业级 AI 项目的成败，在很大程度上取决于其所依赖数据的质量。然而，大多数企业知识仍被困在复杂文档中，例如 PDF、图像与幻灯片等，这些内容在设计之初并未考虑 AI 的使用需求。随着企业构建 RAG 系统、企业级搜索体验与 AI 智能体，将这些文档转化为结构化且可信的数据，已成为实现大规模可靠 AI 的前提条件。

开源 Docling 工具包累计下载量已超过 4000 万次，已成为解决该问题的主流方案之一，可帮助团队将文档转换为结构化格式，并保留布局、表格、阅读顺序及各类关系信息。如今，IBM 正将 Docling 以企业级托管服务的形式提供。

借助 Docling for IBM watsonx，团队能够更快速且更具成本效益地将原始文档转化为可复用、受治理的 AI 就绪数据，而无需自行部署或维护底层系统。Docling for IBM watsonx 采用每 1,000 页 4 美元的统一定价，相较部分主流供应商*的文档转换服务，价格降低约 20%，同时为 RAG、企业搜索及智能体工作流提供更高质量的数据输入。