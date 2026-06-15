Docling for IBM watsonx：将复杂文档转化为 AI 就绪数据

IBM 今日宣布 Docling for IBM watsonx 正式可用，将广泛采用的开源 Docling 工具包引入托管服务体系，以将复杂且非结构化的文档转化为结构化、AI 就绪的数据。
企业级 AI 项目的成败，在很大程度上取决于其所依赖数据的质量。然而，大多数企业知识仍被困在复杂文档中，例如 PDF、图像与幻灯片等，这些内容在设计之初并未考虑 AI 的使用需求。随着企业构建 RAG 系统、企业级搜索体验与 AI 智能体，将这些文档转化为结构化且可信的数据，已成为实现大规模可靠 AI 的前提条件。
开源 Docling 工具包累计下载量已超过 4000 万次，已成为解决该问题的主流方案之一，可帮助团队将文档转换为结构化格式，并保留布局、表格、阅读顺序及各类关系信息。如今，IBM 正将 Docling 以企业级托管服务的形式提供。
借助 Docling for IBM watsonx，团队能够更快速且更具成本效益地将原始文档转化为可复用、受治理的 AI 就绪数据，而无需自行部署或维护底层系统。Docling for IBM watsonx 采用每 1,000 页 4 美元的统一定价，相较部分主流供应商*的文档转换服务，价格降低约 20%，同时为 RAG、企业搜索及智能体工作流提供更高质量的数据输入。
AI 项目通常始于一个简单目标：让知识更易于被发现、理解与使用。然而，其中大量知识仍以非结构化或半结构化形式存在，这些内容最初是为人类阅读而设计，而非为 AI 系统优化。
一份 PDF 可能包含段落、表格、图表、页眉、脚注、公式与图像等多种结构元素。扫描类文档通常需要通过光学字符识别（OCR）进行文本提取。幻灯片可能包含复杂的视觉层级关系，这些结构对人类直观清晰，但对 AI 模型而言却难以解析。当这些文档被“扁平化”为纯文本时，关键上下文信息往往会随之丢失。
而这些上下文信息对于高质量 AI 结果至关重要。文档的布局、层级结构、表格形式、阅读顺序以及元素之间的关联，共同决定了语义的准确表达。若表格被扁平化为无结构的文本块，或图片与其说明被拆分，下游 AI 系统可能检索到错误信息，甚至生成不可靠的输出结果。即使底层基础模型能力强大，糟糕的文档转换质量仍可能削弱搜索、RAG 及智能体工作流的整体效果。
一些团队尝试直接将原始文档输入大型前沿模型来解决该问题。虽然这种方式在一定程度上可行，但在规模化场景下成本迅速上升，且难以生成可复用的结构化输出。另一些团队则可能将 OCR 工具、文件解析器、分块器及各类自定义基础设施拼接使用。这种做法意味着需要管理多种工具、针对不同文件类型调优处理流水线并持续维护基础设施，但即便如此，仍可能无法完整保留 AI 应用所需的结构信息。
Docling for IBM watsonx 可帮助团队将复杂的多格式文档转换为结构化输出，使 AI 应用能够在不同工作流中更高效地进行检索、处理、分析与复用。
Docling for IBM watsonx 并未将文档处理仅视为基础文本提取，而是引入文档理解能力——例如布局分析与表格识别等专用模型——以更完整地保留原始内容的语义信息。
OCR 通常优化的是文本识别能力，而非理解文本在页面上的结构组织方式。在条件允许的情况下，Docling 会尽量绕过 OCR，采用直接识别与分类视觉元素的方法，以更好保留布局、表格、阅读顺序及文档关系等关键上下文。对于扫描型 PDF 或图像，在必要时 Docling 仍可将 OCR 纳入整体处理流程。
这种结构感知的方法为从原始内容到 AI 就绪数据提供了更可靠的路径，有助于减少人工处理工作量、提升下游检索质量，并降低整体运营开销。
Docling for IBM watsonx 基于开源 Docling 工具包构建——该工具由 IBM Research 开发并捐赠至 Linux 基金会——以 IBM 托管服务的形式提供其完整能力。该开源项目已获得广泛社区采用，近期日均下载量达到约 50 万次。随着文档准备逐渐成为 RAG、企业搜索及 AI 智能体应用的关键环节，其重要性也持续提升。
如今，IBM 正在进一步降低 Docling 的落地门槛，使团队无需自行部署、配置或维护底层基础设施，即可将其投入生产环境。
“我们一直在生产环境中使用开源 Docling。最近我们测试了 [Docling for IBM watsonx]，发现其准确性有所提升，解析速度也提升了一倍。”一位来自新加坡金融机构的用户表示，“如果有托管式 Docling 服务，将进一步降低使用门槛，通过屏蔽基础设施运维（包括容量扩展等复杂性），使团队能够将精力集中在系统集成，而非平台维护本身。”
该服务通过开箱即用的配置、基于负载需求的自动扩展能力以及高吞吐量处理机制，为用户提供更快的价值实现路径，同时无需团队自行规划或管理专用计算容量。
团队可以通过简洁的用户界面使用 Docling for IBM watsonx 进行实验、内容检查与快速文档处理。在规模化场景下，其能力可通过易用的 API 直接嵌入生产应用、自动化流程及企业级 AI 工作流中。
通过将复杂的文件转化为更简洁的输入，Docling for IBM watsonx 有助于支持广泛的 AI 和数据工作流：
Docling for IBM watsonx 现已作为托管于 AWS 的 SaaS 服务正式上线。用户可免费试用，通过直观易用的界面处理文档，并在准备就绪后通过 API 集成方式，将文档智能能力嵌入生产级工作流。
该服务可通过 IBM Marketplace 或 AWS Marketplace 获取，采用简单透明的按量计费模式，定价为每 1,000 页 4 美元。在规模化场景下，相较最低价的同类产品，每转换 100 万页可节省约 1,000 美元成本*。同时提供年度订阅方案（起步为每年 100 万页），并包含技术支持与高吞吐处理能力。
Docling for IBM watsonx 提供了一种实用且具成本效益的路径，将复杂文档转化为可复用的 AI 就绪数据，从而显著降低人工处理成本、运营复杂性与时间投入，减少 AI 项目推进过程中的阻力。
*本比较基于截至 2026 年 6 月 9 日美国公开发布的按量计费价格，针对超出基础 OCR 能力并输出结构化数据（如布局、表格或表单）的文档处理服务，与部分主流供应商进行对比。不包括免费套餐、仅 OCR 服务、企业协议折扣、批量或承诺折扣，以及区域或货币差异。成本节省基于 Docling for IBM watsonx 每 1,000 页 4 美元的公开价格与最低合规同类服务对比计算，实际节省可能因使用场景而有所不同。