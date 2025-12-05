现代数据库团队面临着一个艰难的现状：环境更多、复杂度更高，而管理这一切的时间却更少。近三分之二的数据库管理员 (DBA) 表示，故障排除是他们最耗时的任务，并且有68%的人每天需要同时使用多种工具——这拖慢了诊断速度并增加了运营风险。*

Db2 Intelligence Center 将这些工作流汇集于一处。作为适用于本地、云、PureScale 及容器化部署的 Db2 的统一 AI 赋能数据库管理控制台，Intelligence Center 为团队提供快速、一致的可见性，并减少了保持工作负载健康所需的手动操作。

此版本在监控性能、平台灵活性和安装简易性方面均带来了改进。

主要亮点包括：