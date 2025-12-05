Db2 Intelligence Center 1.1.3：更高的可见性，更佳的灵活性，更快的速度
最新的 Intelligence Center 更新扩展了兼容性、增强了监控深度并简化了部署，以帮助团队更快速、更自信、更安全地运行 Db2。
现代数据库团队面临着一个艰难的现状：环境更多、复杂度更高，而管理这一切的时间却更少。近三分之二的数据库管理员 (DBA) 表示，故障排除是他们最耗时的任务，并且有68%的人每天需要同时使用多种工具——这拖慢了诊断速度并增加了运营风险。*
Db2 Intelligence Center 将这些工作流汇集于一处。作为适用于本地、云、PureScale 及容器化部署的 Db2 的统一 AI 赋能数据库管理控制台，Intelligence Center 为团队提供快速、一致的可见性，并减少了保持工作负载健康所需的手动操作。
此版本在监控性能、平台灵活性和安装简易性方面均带来了改进。
主要亮点包括：
基于以往版本的发展势头，本次更新提供了有针对性的增强功能，以提升监控深度、拓宽平台兼容性并简化部署——确保 Intelligence Center 在复杂的 Db2 环境中运行得更快、更易于操作。
PureScale 客户能够更快地诊断问题，并在其负载最高、任务关键型工作负载上保持持续可用性。
此版本引入了对 PureScale 环境更深入、更高效的可见性，包括更丰富的各成员与 CF 状态视图、更快的节点级指标，以及对锁定、缓冲池行为和资源利用情况的改进洞察。
团队可以在他们偏好的环境中工作，从而加速测试、迭代和跨职能协作。
Db2 Intelligence Center 现在已全面支持 macOS，使开发人员、分析师和架构师能够直接在他们的主设备上运行 IC，加速本地开发和概念验证工作流。
更快、更可重复的部署减少了基础架构与运营团队的阻力，并使 Intelligence Center 更容易在整个组织内采用。
新的容器化安装选项极大地简化了设置过程，并确保跨环境部署的一致性更高。通过基于容器的安装，团队可以在几分钟内启动 Intelligence Center，并获得适用于开发、测试、本地部署及空气间隙隔离设置的可预测、版本化的配置。
此版本包含多项核心平台更新，旨在提升性能、强化安全态势并增强整体系统弹性。
这些增强功能共同构建了一个更易用、更具弹性的 Intelligence Center，以支持现代 Db2 团队：
随着 Db2 环境在本地、云和容器化场景中不断演进，这些更新凭借一个专为运营严谨性和 AI 驱动效率而构建的平台，帮助团队领先于复杂性。
观看最新的 Intelligence Center 演示，展示监控、数据库助手、查询调优器、AI 驱动的工作流及最新功能：
Db2 将数十年的企业级信任与全新的 AI 驱动性能、智能自动化和企业级治理相结合。借助最新的 Intelligence Center 创新，Db2 持续提升企业对现代数据库的期望标准：始终在线的可用性、企业级治理以及能够实时适应的主动式运营。
注册抢先体验 Db2 Intelligence Center Agents
了解更多有关 Intelligence Center 的信息
* 基于对 30 多位资深 Db2 数据库管理员的调查。