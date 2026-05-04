Db2 Genius Hub：基于 Intel Gaudi 3 的可靠本地部署 AI 推理

IBM Db2 Genius Hub 是一款由 AI 驱动的控制台工具，旨在为数据库运行直接赋予智能化与自主化能力。
随着企业从 AI 试点探索迈向规模化运营，有一点是明确的：AI 必须在企业数据所在环境中稳定可靠运行。对多数组织而言，这意味着在贴近生产系统的本地环境运行 AI 模型，实行严格管控，优先保障运行一致性而非妥协适配。
在此背景下，AI 推理承担着至关重要的作用。推理是 AI 创造实际价值的核心环节，可实时解读业务信号、生成洞察分析并指导后续业务操作。对于企业数据库这类任务关键型系统，推理性能会直接影响运行可靠性与用户使用体验。
这是 IBM Db2 Genius Hub 实现 AI 驱动自主运行的底层基础，Intel Gaudi 推理则进一步提升了本地部署环境下的 AI 使用体验。
IBM Db2 Genius Hub 是一款由 AI 驱动的控制台工具，旨在为数据库运行直接赋予智能化与自主化能力。它持续关联 Db2 环境的性能信号与运行上下文，依托专业优化建议，帮助团队快速掌握变动内容、诱因及后续处置方案。
这类使用体验的核心就是 AI 推理。Db2 Genius Hub 给出的每一项建议、解读与洞察分析，都依赖于在复杂生产级环境中，依托实时运行数据高效运行 AI 模型的能力。
在本地部署环境实现这项能力，对性能、响应速度与可扩展性都提出了极高要求。AI 运行速度需满足业务要求，运行表现需稳定可靠，同时具备高效适配能力，可无缝融入企业现有基础设施。
这正是 Intel Gaudi 推理服务器的关键作用所在。借助 Gaudi 加速 AI 推理工作负载，Db2 Genius Hub 可强化 AI 在本地隔离网络 Db2 环境中的运行能力。Gaudi 多卡架构搭配 RedHat vLLM 引擎，同时支持 LLM 多实例并发运行，可实现推理工作负载高效分配，从容应对高并发请求场景。该架构设计可稳定维持单请求最优延迟，让本地部署的 Db2 Genius Hub 拥有响应更迅速、表现更稳定、体验更优质的使用效果。
这些性能优化直接助力 Db2 Genius Hub 践行产品使命，减少人工操作成本，推动团队从被动应急排障转向主动数据库管理，同时保障生产环境的透明性、可解释性与全局管控力。
要在本地部署环境提供可靠优质的 AI 使用体验，需要各技术层级与团队紧密协作。还需要基于真实工作负载、实际并发量与用户真实体验，开展持续验证优化。
作为 IBM 与英特尔合作的重要一环，Db2 Genius Hub 成为 Intel Gaudi 推理技术实际应用的真实验证平台。验证重点不只是基础硬件性能，更关注企业真实业务场景下的推理表现，包括多请求并发、业务上下文理解以及输出质量稳定性等实际诉求。
这项合作的核心工作之一，是以 Gaudi 作为推理服务器，对 Db2 Genius Hub 的 AI 智能体式AI 开展全面测评。测评包含全面压力测试与行业专项评估，覆盖上下文搜索、工具调用工作流等场景，完全模拟生产环境下用户的实际操作方式。测试设置多梯度并发量级，用以评估高负载场景下推理性能与响应质量的稳定性。
每轮测评都会采集详细响应数据与评分结果，并同步给 Intel 技术团队。这套反馈闭环能够精准识别高并发场景下响应一致性、质量衰减等细微问题，并通过迭代优化逐一解决。优化方案完成后会重新复测、量化指标并持续打磨完善。
此次合作充分体现了以生态系统为主导来推进 AI 创新的价值。通过将硬件能力与企业真实用例深度结合，IBM 与 Intel 共同推动 Gaudi 向生产级 AI 场景的部署，最终为本地部署环境打造响应更灵敏、运行更可靠的企业级 AI 体验。