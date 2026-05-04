Db2 Genius Hub：基于 Intel Gaudi 3 的可靠本地部署 AI 推理

IBM Db2 Genius Hub 是一款由 AI 驱动的控制台工具，旨在为数据库运行直接赋予智能化与自主化能力。它持续关联 Db2 环境的性能信号与运行上下文，依托专业优化建议，帮助团队快速掌握变动内容、诱因及后续处置方案。



这类使用体验的核心就是 AI 推理。Db2 Genius Hub 给出的每一项建议、解读与洞察分析，都依赖于在复杂生产级环境中，依托实时运行数据高效运行 AI 模型的能力。



在本地部署环境实现这项能力，对性能、响应速度与可扩展性都提出了极高要求。AI 运行速度需满足业务要求，运行表现需稳定可靠，同时具备高效适配能力，可无缝融入企业现有基础设施。

这正是 Intel Gaudi 推理服务器的关键作用所在。借助 Gaudi 加速 AI 推理工作负载，Db2 Genius Hub 可强化 AI 在本地隔离网络 Db2 环境中的运行能力。Gaudi 多卡架构搭配 RedHat vLLM 引擎，同时支持 LLM 多实例并发运行，可实现推理工作负载高效分配，从容应对高并发请求场景。该架构设计可稳定维持单请求最优延迟，让本地部署的 Db2 Genius Hub 拥有响应更迅速、表现更稳定、体验更优质的使用效果。



这些性能优化直接助力 Db2 Genius Hub 践行产品使命，减少人工操作成本，推动团队从被动应急排障转向主动数据库管理，同时保障生产环境的透明性、可解释性与全局管控力。