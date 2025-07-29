Datavault AI 首次通过 IBM watsonx.ai 构建的 AI 智能体实现企业数据货币化

根据麦肯锡公司的数据显示，生成式 AI 将在关键业务应用程序中每年增加 2.6 万亿至 4.4 万亿美元，使 AI 驱动的自动化成为企业技术中最重要的投资前沿之一。

IBM 与领先的软件公司合作，共同帮助他们嵌入IBM 技术，以便在给定合作伙伴的专业知识范围内创建新的用例，解决客户的问题。IBM 提供 AI 工程人才和深厚的技术专业知识，帮助扩大和加速其产品对客户的影响。

Datavault AI CEO Nathaniel Bradley 表示：“我们相信这是 Datavault AI 的一个战略转折点，标志着我们企业级商业化路线图的一个重要里程碑。通过在技术层面集成 IBM watsonx 并与 IBM 合作，我们能够在全球范围内扩展数据货币化平台。”