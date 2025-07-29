Datavault AI 首次通过 IBM watsonx.ai 构建的 AI 智能体实现企业数据货币化

2025 年 7 月 29 日
今天，IBM Partner Plus 的白金合作伙伴 Datavault AI 宣布扩大商业化规模，将 IBM watsonx.ai 嵌入到旗舰 AI 智能体 DataScore 和 DataValue 中，引领 AI 体验、估值和货币化。此次扩展旨在帮助客户简化其在本地部署、云和混合环境中的企业财务建模、风险评估和定价战略。
根据麦肯锡公司的数据显示，生成式 AI 将在关键业务应用程序中每年增加 2.6 万亿至 4.4 万亿美元，使 AI 驱动的自动化成为企业技术中最重要的投资前沿之一。
IBM 与领先的软件公司合作，共同帮助他们嵌入IBM 技术，以便在给定合作伙伴的专业知识范围内创建新的用例，解决客户的问题。IBM 提供 AI 工程人才和深厚的技术专业知识，帮助扩大和加速其产品对客户的影响。
Datavault AI CEO Nathaniel Bradley 表示：“我们相信这是 Datavault AI 的一个战略转折点，标志着我们企业级商业化路线图的一个重要里程碑。通过在技术层面集成 IBM watsonx 并与 IBM 合作，我们能够在全球范围内扩展数据货币化平台。”
IBM 生态系统与合作伙伴合作开展上市 (GTM) 工作，为 Datavault AI 等企业提供全方位支持，包括解决方案的部署、测试与开发，助力加速 AI 技术在金融、医疗、体育、娱乐及政府等关键行业的应用落地。
例如，作为 IBM Partner+ 合作伙伴，Datavault AI 将与 IBM 的销售团队和合作伙伴网络合作，以加速 Datavault 的用户参与和认同。
IBM 期待见证 Datavault AI 全面集成的 AI 生态系统，该系统通过三大旗舰 AI 智能体，助力企业实现数据资产的货币化价值。
此外，Datavault AI 的整合使 Data Vault Web 3.0 专利平台得到增强，可实现跨行业的安全、合规且可扩展的数据货币化。
该平台不断发展，在数据索引、感知和货币化功能方面取得了进步。我们之所以与 Datavault AI 等公司合作，就是为了亲眼目睹嵌入式 watsonx 的创新技术的实际应用。