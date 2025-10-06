宣布推出 DataPower Nano Gateway 和 API Developer Studio：迈向以人为本的智能体式 AI 未来两大关键举措

API Connect 是我们的端到端智能体 API 管理平台，可帮助团队在混合环境中创建、管理、保护 API 以及实现 API 的社交化，并在整个生命周期中提供 AI 协助。
企业正争相实现现代化，同时证明 AI 的明确投资回报。API 位于这一现实的核心：它们决定了应用、数据和智能体如何连接、管理和扩展。
今天，我们很高兴推出两项新功能，让 API 开发人员、架构师和技术领导者更接近这一愿景：
我们在 API Connect 中引入了这些进展，在 IBM webMethods Hybrid Integration 的环境中使用时，它们的功能更强大：提供一致的治理，并通过智能体式 AI 增强构建和运行体验。
行业分析师不断强调软件应用范围扩展的速度之快，以及 API 平台在这一增长中的核心地位。Forrester 在其最新的 Wave 评估中指出 API 管理是一项基础能力，反映了该类别对企业的战略作用。IDC 也强调现代应用开发的快速增长（其中包括生成式 AI），预示未来几年应用和 API 的大规模扩展。
这种增长速度带来了机遇，但也带来了风险。随着 API 的不断增加和扩散，开发人员面临着日益增加的复杂性，企业也难以保证创新的安全性和可管理性。在这种背景下，最终胜出的将是那些简化开发者工作流、默认嵌入安全与治理，并能够自信地在混合环境中扩展的企业。这正是下面两项公告所契合的地方。
DataPower Nano Gateway 是专为现代云原生工作量设计的下一代网关。它与您的应用程序并行运行，使开发者能够在服务边界直接控制 API 流量、安全性和策略，从而无需等待集中团队即可快速推进。
我们已为企业配备了强大的网关产品：Federated API Gateway（提供全面的可视化洞察，并对运行于任何环境的 API 实施统一治理，助企业自信地规模化创新）；以及 AI Gateway（通过集中管控 AI API，安全地驱动更智能决策并加速业务成果达成）。
现在，我们推出了 DataPower Nano Gateway，它在 API 产品级别提供轻量级的独立运行时，实现精确的扩展和故障隔离，同时具备极小的占用空间和快速启动能力，以支持自动扩展和故障容错。
预览版客户告诉我们，DataPower Nano Gateway“易于使用、快速且云就绪”，正是开发者所期望的体验。
在内部验证中，DataPower Nano Gateway 展现了毫秒级启动、个位数毫秒延迟以及以几十 MB 计的占用空间，这正是您希望用于同址高吞吐量服务的组合。
一位核心 API 用户的观点在我们的现场交流中引起了广泛共鸣，他表示：“我们需要安全、可扩展且不会拖慢我们的 API 管理。请在不引入混乱的情况下给予我们控制权。”
使用 DataPower Nano Gateway 保护单体应用或微服务，并通过在工作量附近隔离流量来减少“噪声邻居”效应。
API Developer Studio 将 API、策略和测试的创建统一管理（全部以代码方式管理）以实现速度、一致性和协作。它旨在满足开发者的使用习惯（网页应用、桌面或 IDE 插件），同时让治理触手可及。
API 设计、策略配置和测试往往分散在不同工具中，这意味着频繁的上下文切换、任务交接和偏差。使用 API Developer Studio，您可以在一个体验中实现端到端的所有权（无论是表单视图还是代码视图），并从一开始就具备版本控制和 CI/CD 支持。
非公开预览的反馈充分肯定了我们的方向，一致认可统一创作流程的高效与“一切皆代码”的灵活。
API Connect 的 DataPower Nano Gateway 与 API Developer Studio 的结合，改变了 API 团队的运营模式：
启用智能体式 AI 是 IBM webMethods Hybrid Integration 的核心重点，包括构建 AI 网关、加速 MCP 生命周期管理，以及利用 IBM 技术如 watsonx。在此深入了解一些最新进展。
我们自豪地宣布，API Connect 荣获 2025 API Awards 的年度创新者奖，该奖项是 API World 的一部分，以表彰在 API 与微服务行业的突破性成就。
准备好在 API Connect 中体验 DataPower Nano Gateway 和 API Developer Studio 吗？