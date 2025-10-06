宣布推出 DataPower Nano Gateway 和 API Developer Studio：迈向以人为本的智能体式 AI 未来两大关键举措

企业正争相实现现代化，同时证明 AI 的明确投资回报。API 位于这一现实的核心：它们决定了应用、数据和智能体如何连接、管理和扩展。

今天，我们很高兴推出两项新功能，让 API 开发人员、架构师和技术领导者更接近这一愿景：

DataPower Nano Gateway：一款超轻量级的应用级网关，启动快速、运行高效，并在服务运行的地方为开发者提供精确的策略驱动控制。 API Developer Studio：一种 AI 驱动的开发者工具，满足 API 开发人员在工作中创建、管理、保护 API 项目以及实现 API 社交化的需求。

我们在 API Connect 中引入了这些进展，在 IBM webMethods Hybrid Integration 的环境中使用时，它们的功能更强大：提供一致的治理，并通过智能体式 AI 增强构建和运行体验。