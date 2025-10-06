人工智能 IT 自动化

宣布推出 DataPower Nano Gateway 和 API Developer Studio：迈向以人为本的智能体式 AI 未来两大关键举措

出版 10/06/2025

作者

Madhu Kochar

Vice President, Automation

IBM Software

API Connect 是我们的端到端智能体 API 管理平台，可帮助团队在混合环境中创建、管理、保护 API 以及实现 API 的社交化，并在整个生命周期中提供 AI 协助。

企业正争相实现现代化，同时证明 AI 的明确投资回报。API 位于这一现实的核心：它们决定了应用、数据和智能体如何连接、管理和扩展。

今天，我们很高兴推出两项新功能，让 API 开发人员、架构师和技术领导者更接近这一愿景：

  1. DataPower Nano Gateway：一款超轻量级的应用级网关，启动快速、运行高效，并在服务运行的地方为开发者提供精确的策略驱动控制。
  2. API Developer Studio：一种 AI 驱动的开发者工具，满足 API 开发人员在工作中创建、管理、保护 API 项目以及实现 API 社交化的需求。

我们在 API Connect 中引入了这些进展，在 IBM webMethods Hybrid Integration 的环境中使用时，它们的功能更强大：提供一致的治理，并通过智能体式 AI 增强构建和运行体验。

为什么是现在：API、AI 智能体与规模化的迫切需求

行业分析师不断强调软件应用范围扩展的速度之快，以及 API 平台在这一增长中的核心地位。Forrester 在其最新的 Wave 评估中指出 API 管理是一项基础能力，反映了该类别对企业的战略作用。IDC 也强调现代应用开发的快速增长（其中包括生成式 AI），预示未来几年应用和 API 的大规模扩展。

这种增长速度带来了机遇，但也带来了风险。随着 API 的不断增加和扩散，开发人员面临着日益增加的复杂性，企业也难以保证创新的安全性和可管理性。在这种背景下，最终胜出的将是那些简化开发者工作流、默认嵌入安全与治理，并能够自信地在混合环境中扩展的企业。这正是下面两项公告所契合的地方。

认识 DataPower Nano Gateway：快速、轻量且由开发者在应用级掌控

什么是 DataPower Nano Gateway

DataPower Nano Gateway 是专为现代云原生工作量设计的下一代网关。它与您的应用程序并行运行，使开发者能够在服务边界直接控制 API 流量、安全性和策略，从而无需等待集中团队即可快速推进。

为何重要

我们已为企业配备了强大的网关产品：Federated API Gateway（提供全面的可视化洞察，并对运行于任何环境的 API 实施统一治理，助企业自信地规模化创新）；以及 AI Gateway（通过集中管控 AI API，安全地驱动更智能决策并加速业务成果达成）。

现在，我们推出了 DataPower Nano Gateway，它在 API 产品级别提供轻量级的独立运行时，实现精确的扩展和故障隔离，同时具备极小的占用空间和快速启动能力，以支持自动扩展和故障容错。

主要功能：

  • 声明式配置，开发者可以通过 CI/CD 管理（“一切皆代码”）。
  • 核心安全与中介：JWT 验证、脱敏、校验、条件流程、错误处理。
  • 流量管理：路由、速率限制、突发限制。
  • OpenTelemetry 用于记录/指标/跟踪，以实现可观测性的标准化。
  • 优势互补：DataPower Nano Gateway 提供应用级精确控制，而 API Gateway 确保企业范围内进出流量的集中稳健性。

早期反馈和结果

预览版客户告诉我们，DataPower Nano Gateway“易于使用、快速且云就绪”，正是开发者所期望的体验。

在内部验证中，DataPower Nano Gateway 展现了毫秒级启动、个位数毫秒延迟以及以几十 MB 计的占用空间，这正是您希望用于同址高吞吐量服务的组合。

一位核心 API 用户的观点在我们的现场交流中引起了广泛共鸣，他表示：“我们需要安全、可扩展且不会拖慢我们的 API 管理。请在不引入混乱的情况下给予我们控制权。”

适用范围

使用 DataPower Nano Gateway 保护单体应用或微服务，并通过在工作量附近隔离流量来减少“噪声邻居”效应。

认识 API Developer Studio：一切皆代码、AI 辅助、专为流程而构建

什么是 API Developer Studio

API Developer Studio 将 API、策略和测试的创建统一管理（全部以代码方式管理）以实现速度、一致性和协作。它旨在满足开发者的使用习惯（网页应用、桌面或 IDE 插件），同时让治理触手可及。

为何重要

API 设计、策略配置和测试往往分散在不同工具中，这意味着频繁的上下文切换、任务交接和偏差。使用 API Developer Studio，您可以在一个体验中实现端到端的所有权（无论是表单视图还是代码视图），并从一开始就具备版本控制和 CI/CD 支持。

主要功能：

  • 加速 MCP 服务器创建：轻松创建 MCP 服务器，并从容自信地扩展 AI 计划。
  • 大规模简化 API 开发：使用 AI 驱动工具编写 API、配置策略，并通过声明式项目作为代码生成测试用例，同时内置合规性。
  • 赋能任何地方的分布式团队：提供丰富的用户体验，减轻开发者认知负担，并通过 AI 驱动的治理和策略自动化保障质量。

早期反馈和结果

非公开预览的反馈充分肯定了我们的方向，一致认可统一创作流程的高效与“一切皆代码”的灵活。

优势互补：智能体式 AI、统一控制与开发者效率

API Connect 的 DataPower Nano Gateway 与 API Developer Studio 的结合，改变了 API 团队的运营模式：

  • 开发者自主与管控并存：应用层面是超轻量、可快速启动的运行时，而全局层面则辅以集中的可视化洞察与一致的策略管控。
  • 智能体式 AI 赋能构建与运行全流程：利用 API 智能体加速创作与测试，并依托标准遥测技术，在运维环节形成闭环。
  • 混合云和多云环境的统一解决方案：当我们将 API Connect 与 IBM webMethods Hybrid Integration 结合在一起时，期望实现共享的元数据、目录和控制，帮助人类和 AI 智能体根据同一个受治理的可信信息源工作。

启用智能体式 AI 是 IBM webMethods Hybrid Integration 的核心重点，包括构建 AI 网关、加速 MCP 生命周期管理，以及利用 IBM 技术如 watsonx。在此深入了解一些最新进展。

一直被公认为市场领导者

我们自豪地宣布，API Connect 荣获 2025 API Awards 的年度创新者奖，该奖项是 API World 的一部分，以表彰在 API 与微服务行业的突破性成就。

准备好在 API Connect 中体验 DataPower Nano Gateway 和 API Developer Studio 吗？

