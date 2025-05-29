定制基础模型支持 Granite 时间序列模型导入

2025 年 5 月 29 日
IBM 扩展了其自定义基础模型功能，支持Granite 时间序列模型（TinyTimeMixer 和 TTM），使从业者能够将微调后的多变量 TTM 预测模型直接导入 watsonx.ai，并使用时间序列模型推理 API/SDK。Granite 时间序列模型是针对预测进行优化的轻量级开源模型。
将针对多变量领域定制优化的 TTM 引入 watsonx.ai，不仅解锁了企业级治理、无缝的 API 集成和可扩展的部署工作流，还充分利用了您的企业数据的强大能力。
IBM 的 Granite Time Series Tiny Time Mixer（TTM） 是用于多变量时间序列预测的轻量级模型，由 IBM Research 以 Apache 2.0 许可证开源发布。
此前，watsonx.ai 上提供了带有1-500 万个参数的预训练 TTM，结果表明这些 TTM 在各种数据集（从物联网传感器读数到能源需求和金融时间序列）上都能提供一流的零点预测准确性，同时即使在仅使用 CPU 的机器上也能高效运行。这些模型支持多种输入上下文长度（从 512 到 1536 个时间点），使其能够适用于广泛的预测场景。
通过新增对自定义 TTM（时间到市场模型）的支持，用户现在可以基于自己的数据进行微调，捕捉多通道之间的关联性以及对外部特征的支持，然后将这些模型应用于 watsonx.ai 平台，覆盖不同行业的应用场景。
将您的 Granite 时间序列 TTM 模型引入企业级 AI 平台，您将轻松体验大规模部署经过调优的时间序列模型的便捷性。