定制基础模型支持 Granite 时间序列模型导入

IBM 扩展了其自定义基础模型功能，支持Granite 时间序列模型（TinyTimeMixer 和 TTM），使从业者能够将微调后的多变量 TTM 预测模型直接导入 watsonx.ai，并使用时间序列模型推理 API/SDK。Granite 时间序列模型是针对预测进行优化的轻量级开源模型。

将针对多变量领域定制优化的 TTM 引入 watsonx.ai，不仅解锁了企业级治理、无缝的 API 集成和可扩展的部署工作流，还充分利用了您的企业数据的强大能力。