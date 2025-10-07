在量子时代掌控加密风险：推出 IBM Guardium Cryptography Manager

数据安全正达到关键的拐点。敏感信息在混合环境中不断扩展，增加了攻击面，并使加密与治理变得更加复杂。与此同时，预计量子计算将带来重大风险：大多数组织依赖的加密算法将被破解，使当今加密的数据面临暴露。

IBM 商业价值研究院的一份新报告揭示了一个令人担忧的差距：只有 30% 的组织完成了加密清单，使大多数组织对当前漏洞和新兴的量子风险都缺乏了解。

作为回应，IBM 推出了 Guardium Cryptography Manager，这是一款统一的、由 AI 驱动的解决方案，旨在帮助企业保护数据并掌控其加密态势。该新解决方案通过提供可见性、集中生命周期管理、加密以及量子后加密修复指导，帮助组织迈向加密敏捷性。