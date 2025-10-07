在量子时代掌控加密风险：推出 IBM Guardium Cryptography Manager

数据安全正达到关键的拐点。敏感信息在混合环境中不断扩展，增加了攻击面，并使加密与治理变得更加复杂。与此同时，预计量子计算将带来重大风险：大多数组织依赖的加密算法将被破解，使当今加密的数据面临暴露。
IBM 商业价值研究院的一份新报告揭示了一个令人担忧的差距：只有 30% 的组织完成了加密清单，使大多数组织对当前漏洞和新兴的量子风险都缺乏了解。
作为回应，IBM 推出了 Guardium Cryptography Manager，这是一款统一的、由 AI 驱动的解决方案，旨在帮助企业保护数据并掌控其加密态势。该新解决方案通过提供可见性、集中生命周期管理、加密以及量子后加密修复指导，帮助组织迈向加密敏捷性。
IBM 在数据安全和量子后加密领域的领导地位源于数十年的加密创新、丰富的企业经验以及前沿研究。从对 NIST 任务关键型后量子加密标准做出贡献，到保护任务关键型基础设施，IBM 长期以来一直处于加密技术发展的前沿。
IBM 的独特之处在于其在量子系统和后量子加密领域的领先地位，这使其能够深入了解量子计算带来的潜在风险以及解决这些风险所需的工具。这种双重专业能力使 IBM 独具优势，能够帮助客户顺利实现向量子弹性的过渡。
去年，IBM 推出了 Guardium Quantum Safe 来帮助企业评估加密漏洞。今天，我们通过 Guardium Cryptography Manager 扩展了这一基础，它将量子风险洞察分析与企业范围的加密和加密对象管理结合起来。
IDC 研究经理 Heather West 博士表示：“IBM 的加密敏捷性方法反映了对不断发展的加密环境的更广泛的理解。通过将数据安全战略与新兴量子风险相结合，并利用其在量子计算方面的专业知识，IBM 处于有利位置，能够帮助组织为下一时代的加密做好准备。这种前瞻性的态度至关重要，因为企业正开始迈向量子弹性的长期过渡。”
Guardium Cryptography Manager 充分利用生成式 AI 来提供高级洞察分析并加速修复，从而帮助企业快速做出更明智的决策。新解决方案的主要功能包括：
Guardium Cryptography Manager 可深入了解组织的加密态势，将加密对象的依赖关系映射到相关资产，并提供可随时审计的报告。新功能还包括企业风险评分和自动修复工作流，以支持对整个环境的全面风险视图，并帮助实现向量子弹性加密的无缝迁移。
Guardium Cryptography Manager 提供集中且无智能体的可见性，监控领先企业数据库的加密状态，有助于识别跨环境未加密或部分加密的实例。它能自动检测加密漏洞，并启动修复请求，通过使用每个数据库的本地加密功能来保护敏感数据。
Guardium Cryptography Manager 现已推出，并将于 2025 年 11 月支持证书生命周期管理和透明数据库加密。该新解决方案基于 IBM Guardium 产品组合的更广泛创新，使组织能够在混合、多云、SaaS 及本地环境中保护敏感数据，贯穿其整个生命周期。其中一项创新是业内首款将智能体治理与安全统一的软件。
IBM 今天还在 Guardium Data Protection 中引入了新的持续数据合规功能，帮助各组织自动进行监督、映射其监管要求并监控审计准备情况。
了解更多 Guardium Data Protection 的新功能