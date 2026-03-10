watsonx.data 即将上线的功能：通过 OpenRAG 将非结构化数据转化为 AI 可用上下文

将非结构化数据中沉淀的知识转化为 AI 上下文。OpenRAG 提供安全的智能体式检索服务，打造更精准可靠的 AI。
IBM 推出 OpenRAG 开放智能体式检索框架，旨在安全、规模化地将企业知识转化为 AI 可靠上下文。OpenRAG 即将登陆 watsonx.data，该平台是 IBM 的混合开放数据平台，用于获取、处理并提供 AI 就绪数据。
许多 RAG 解决方案将检索、编排与模型整合为封闭系统。借助 OpenRAG，团队可自主掌控数据的采集、检索与推理方式，不会被单一供应商的技术栈绑定。
OpenRAG 整合三款顶尖开源技术，构建可组合的基础架构。这些工具在 GitHub 累计星标超 20 万，下载量达数百万次，具体包括：
OpenSearch 也即将作为内置搜索和检索引擎加入 watsonx.data，以提升检索质量，让 AI 在合适时机获取精准上下文。watsonx.data 上的 OpenSearch 和 OpenRAG 在保留开源体验的同时，提供具有内置安全与监控能力的完全托管式 SaaS 产品。
随着 AI 从实验阶段逐步落地至大规模部署，AI 的价值取决于具体情境这一点愈发显著。为了支撑可信决策的制定，AI 不仅需理解其依托的数据本身，还需明晰数据的内涵与合理的应用方式。
幸运的是，各组织均坐拥海量知识储备，亟待通过 AI 实现落地应用。唯一的难题在于，这些知识被禁锢于电子邮件、客服工单、通话记录及 PDF 等格式中。非结构化数据约占企业数据的 90%，是 AI 领域一项重要且尚未被充分开发的资源。核心挑战在于，如何将这类资源转化为 AI 能够在数百万文件与系统中可靠检索及利用的形式。
许多团队采用检索增强生成 (RAG) 技术，让 AI 扎根于企业数据开展应用。但传统 RAG 技术在实际生产环境中往往难以达到应用要求。该技术依赖单次检索与固定流水线逻辑，难以应对复杂问题，最终难以落地实施，且随着业务负载与使用规模的扩大，这一问题会愈发突出。
watsonx.data 上的 OpenRAG 采用智能体式 RAG 技术路径。该技术可理解用户意图，通过多步推理与工具调用，持续输出精准、可靠且值得信赖的结果。
OpenRAG 可便捷地将 AI 工作流与知识库对接，无论知识库部署于 watsonx.data 还是 Google Drive、Microsoft OneDrive、Microsoft SharePoint 及 AWS S3 等云存储系统均可实现。模型选择直接影响最终效果，您可以选用 OpenAI 与 Anthropic 提供的前沿模型，也可对接 watsonx.ai，从数千个模型中按需选择，其中包含您的自定义模型。
与数据、模型及工具完成对接后，检索将成为推理流程的组成部分。智能体可自主判断搜索时机、调用合适工具、获取补充上下文，并持续优化响应内容，直至掌握足够信息，给出有依据的答复。
这一技术路径可支撑多样化的业务工作流落地。客户支持助理可检索相关工单与文档，调用内部 API 核查订单状态。销售助理可从对接的客户关系管理系统 (CRM) 中提取洞察分析，结合通话记录编制定制化客户简报。合规助理可以搜索并分析各类政策文件，提取关键条款，对照监管指导要求验证相关建议的合规性。
由于 OpenRAG 基于 watsonx.data 运行，这些应用程序不会局限于单一数据存储库。它们可以安全访问各类结构化与非结构化数据，无论数据存储于何处。OpenRAG 支持 20 余种文件类型，涵盖 PDF、图像、PowerPoint 及 Excel，让 AI 工作流能够获取员工日常依赖的各类知识，而非局限于易查询的数据。
深入了解可知，OpenSearch 为 OpenRAG 提供了核心搜索能力，包括索引、混合关键词与向量搜索、查询管道及检索功能，其本身也是一款功能强大的开源企业搜索工具。
部署于 watsonx.data 的 OpenSearch 专为长期运行、高吞吐量的生产业务负载设计。团队可直接实现企业级搜索与检索，无需拼接整合多款工具。
其核心技术原理为，OpenSearch 将高级全文搜索与现代语义检索技术相融合。传统关键词搜索可实现精准匹配与细粒度的相关性调整，原生向量搜索则支持基于嵌入向量的相似性检索，精准捕捉语义内涵与上下文信息。混合搜索将上述两种技术路径整合至统一评分模型，通过平衡精准匹配与语义理解，提升检索质量。
对于基于现有企业数据运行的 RAG 管道、AI 智能体及语义搜索应用程序，该技术可输出更精准、更相关且更易解释的检索结果。
依托 watsonx.data 上的 OpenRAG 与 OpenSearch 技术，IBM 助力各组织安心部署业务负载，该方案内置安全、身份认证及访问控制机制。覆盖数据检索、用户输入及 AI 输出的全流程治理，可保障规模化运营中的可见性、风险管理、合规性和可审计性。
以 OpenSearch 为核心检索引擎，OpenRAG 支撑的 AI 工作流可在企业全量数据范围内实现检索、推理与落地执行。上述功能即将登陆 watsonx.data 平台，让当前潜藏于文档中的知识得以转化为可应用、可检索的资源，为生产就绪型 AI 智能体提供支撑。
了解更多关于 watsonx.data 上 OpenRAG 的信息