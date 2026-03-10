watsonx.data 即将上线的功能：通过 OpenRAG 将非结构化数据转化为 AI 可用上下文

随着 AI 从实验阶段逐步落地至大规模部署，AI 的价值取决于具体情境这一点愈发显著。为了支撑可信决策的制定，AI 不仅需理解其依托的数据本身，还需明晰数据的内涵与合理的应用方式。

幸运的是，各组织均坐拥海量知识储备，亟待通过 AI 实现落地应用。唯一的难题在于，这些知识被禁锢于电子邮件、客服工单、通话记录及 PDF 等格式中。非结构化数据约占企业数据的 90%，是 AI 领域一项重要且尚未被充分开发的资源。核心挑战在于，如何将这类资源转化为 AI 能够在数百万文件与系统中可靠检索及利用的形式。

许多团队采用检索增强生成 (RAG) 技术，让 AI 扎根于企业数据开展应用。但传统 RAG 技术在实际生产环境中往往难以达到应用要求。该技术依赖单次检索与固定流水线逻辑，难以应对复杂问题，最终难以落地实施，且随着业务负载与使用规模的扩大，这一问题会愈发突出。