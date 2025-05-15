使用 IBM watsonx Code Assistant 构建可重复使用的自动化技术

在当今快速发展的数字化环境中，自动化不再是奢侈品，而是一项战略性的必要措施。前瞻型 IT 领导者正通过将智能化与可复现性深度融入基础设施全层级，革新运营模式。随着各组织努力构建更具弹性和适应性的系统，生成模块化、可重用的自动化资产的能力成为实现长期灵活性与成功的关键差异化因素。

借助 IBM watsonx Code Assistant 的最新功能 Ansible Role Generation，创建可重用的自动化变得前所未有的简单。