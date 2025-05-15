使用 IBM watsonx Code Assistant 构建可重复使用的自动化技术

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 5 月 15 日

作者

Nicole Smith

Product Marketing Manager, IBM Watsonx Code Assistant

在当今快速发展的数字化环境中，自动化不再是奢侈品，而是一项战略性的必要措施。前瞻型 IT 领导者正通过将智能化与可复现性深度融入基础设施全层级，革新运营模式。随着各组织努力构建更具弹性和适应性的系统，生成模块化、可重用的自动化资产的能力成为实现长期灵活性与成功的关键差异化因素。

借助 IBM watsonx Code Assistant 的最新功能 Ansible Role Generation，创建可重用的自动化变得前所未有的简单。

了解 Ansible Roles

Ansible Roles 是组织和分配自动化任务的有效方法。它们将任务、处理程序、变量和其他组件封装到可重用的单元中，从而更轻松地管理和维护复杂的自动化脚本。但是，为什么 Ansible Roles 如此重要？

  • 模块化：试想一下，要管理一个包含数百行代码的庞大自动化脚本，会是怎样的一种体验。维护和调试将是一场噩梦。Ansible Roles 允许您将这些复杂的任务分解为易于管理的较小部分。这种模块化简化了自动化脚本的开发和维护，使您的生活变得更加轻松。
  • 可重用性：Ansible Roles 的最大优势之一是其可重用性。可以在不同的项目和环境之间共享和重复使用角色。这不仅减少了重复工作，而且还确保了自动化实践的一致性。创建角色后，您可以在多个运行手册中使用它，从而节省时间和精力。
  • 可维护性：保持自动化脚本为最新可能是一项艰巨的任务，尤其是在动态的 IT 环境中。Ansible Roles 使这个过程更易于管理。当您的自动化按角色进行组织时，您可以在一个位置进行更改，并将其传播到使用该角色的所有实例。这种集中式维护方法可确保您的自动化脚本保持一致和可靠。

Ansible Role Generation 的技术影响

让我们看一个 IBM 的 CIO 组织的真实示例。

首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 战略，同时负责 IBM、客户和合作伙伴每天依赖的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 团队一直在使用 watsonx Code Assistant 并取得了显著成效，最近还开始利用其 Ansible Role Generation 功能，进一步实现开发民主化、加快新员工上手速度，并提升生产力。

该功能使开发人员（包括经验较少的开发人员）能够以最少的人工干预生成标准化、符合最佳实践的代码。利益相关者有何看法？

  • 云平台工程架构师 Robert Barron 指出，该工具已经从生成基础功能代码，发展到能够生成强大、符合 Red Hat 标准的角色，这些角色具有可靠性、可重用性和可维护性。
  • 自动化架构师兼 SRE Rick Goncalves 强调，该工具通过整理代码结构和减少手动设置时间来简化开发。解释功能也被证明非常宝贵，它能够提供对生成代码的详细解析，包括前提条件和依赖关系，这对新入职的初级开发人员来说是一项重要资源。
  • 自动化开发人员兼 SRE Raj Singh 和软件工程师 Hamid Qurbani 分享了该工具如何加快新团队成员的学习，使他们能够对 Ansible 代码进行逆向工程，并通过实践经验建立信心。在实际使用中，该工具已应用于 IBM MQ 服务自动化等项目，证明其能够生成开箱即用的功能代码。
  • 高级技术支持分析师 Rodolfo Ferraz Nogueira 在处理诸如 JCL 作业创建等 z/OS 任务时使用了角色生成功能，并称赞该工具在处理标准 Linux 运行手册时具备直观的界面以及清晰明了的解释功能。
  • 软件开发人员 Bruno Luiz Bertozzo de Almeida Arruda 强调了该工具在生成用于 Windows 服务器修补的 PowerShell 脚本方面越来越准确，而软件开发人员 Bianca Gusmao Cordebelo 则指出了解释功能如何帮助新开发人员快速理解和调整代码，从而降低以便手动更正和提高工作效率。

开始使用 watsonx Code Assistant 和 Ansible Roles

第一步是安装 IBM watsonx Code Assistant。为此，您可以直接在 IDE 中下载并连接 Ansible VS Code 扩展，然后单击“生成 Ansible Role”开始角色生成。

创建您的第一个角色

  1. 从 VS Code 的“活动”栏中打开 Ansible 菜单
  2. 导航至角色生成：从主菜单中选择 Ansible Role 生成选项。
  3. 定义角色：使用自然语言描述您要创建的角色。例如，您可以说“创建一个角色，用于安装和配置 Apache”。
  4. 接收角色概述：watsonx Code Assistant 将根据您的描述提供角色概述。此概述包括任务、处理程序、变量、模板和文件的目录。
  5. 评论：根据需要编辑概述
  6. 创建：选择要在其中创建角色的集合。您必须在工作区内有一个集合才能创建角色。
  7. 保存：点击“保存文件”。将显示包含新角色的文件列表。

通过使用 watsonx Code Assistant，将角色集成到您的 Ansible 运行手册中变得更加简化和高效，使自动化变得前所未有的轻松。借助角色生成功能，您可以使用自然语言创建角色，从而简化设置并减少组织和管理自动化任务所需的时间。这些角色生成后，可以轻松集成到您的 Ansible 运行手册中，利用其模块化和可重用性来增强自动化脚本。

随着您继续使用 watsonx Code Assistant 探索并扩展自动化能力，您将具备充足的能力应对日益复杂的挑战，并优化工作流程。

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