使用 IBM watsonx Code Assistant 构建可重复使用的自动化技术

2025 年 5 月 15 日
在当今快速发展的数字化环境中，自动化不再是奢侈品，而是一项战略性的必要措施。前瞻型 IT 领导者正通过将智能化与可复现性深度融入基础设施全层级，革新运营模式。随着各组织努力构建更具弹性和适应性的系统，生成模块化、可重用的自动化资产的能力成为实现长期灵活性与成功的关键差异化因素。
借助 IBM watsonx Code Assistant 的最新功能 Ansible Role Generation，创建可重用的自动化变得前所未有的简单。
Ansible Roles 是组织和分配自动化任务的有效方法。它们将任务、处理程序、变量和其他组件封装到可重用的单元中，从而更轻松地管理和维护复杂的自动化脚本。但是，为什么 Ansible Roles 如此重要？
让我们看一个 IBM 的 CIO 组织的真实示例。
首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 战略，同时负责 IBM、客户和合作伙伴每天依赖的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 团队一直在使用 watsonx Code Assistant 并取得了显著成效，最近还开始利用其 Ansible Role Generation 功能，进一步实现开发民主化、加快新员工上手速度，并提升生产力。
该功能使开发人员（包括经验较少的开发人员）能够以最少的人工干预生成标准化、符合最佳实践的代码。利益相关者有何看法？
第一步是安装 IBM watsonx Code Assistant。为此，您可以直接在 IDE 中下载并连接 Ansible VS Code 扩展，然后单击“生成 Ansible Role”开始角色生成。
通过使用 watsonx Code Assistant，将角色集成到您的 Ansible 运行手册中变得更加简化和高效，使自动化变得前所未有的轻松。借助角色生成功能，您可以使用自然语言创建角色，从而简化设置并减少组织和管理自动化任务所需的时间。这些角色生成后，可以轻松集成到您的 Ansible 运行手册中，利用其模块化和可重用性来增强自动化脚本。
随着您继续使用 watsonx Code Assistant 探索并扩展自动化能力，您将具备充足的能力应对日益复杂的挑战，并优化工作流程。