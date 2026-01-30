构建具有弹性的 IBM Sterling 供应链

凭借全面的供应链解决方案套件，IBM® Sterling 旨在帮助您在不断演变的商业环境中适应、成长并蓬勃发展。
在近期 IDC MarketScape 报告中，IBM 被认定为多企业供应链商业网络领域的领导者。此项荣誉彰显了 IBM 致力于提供强健、面向未来的解决方案，赋能全球企业在现代供应链的复杂性中稳健前行——当今供应链不仅需要互联，更需具备智能化和自适应能力。
在该评估中，IDC 指出 IBM Sterling 供应链套件旨在实现全球供应链间无缝、智能且具弹性的协同。
在当今持续动荡的环境中，供应链领导者正面临日益增长的压力：需加速决策、深化协作，并突破组织边界获得更广泛的运营可视性。正如 IDC 所言，多企业供应链商业网络正迅速成为企业追求跨复杂生态系统的弹性、可视性与协同能力的必备要素。
选择 IBM Sterling，您不仅投资于产品，更通过持续创新与已验证的成功获取战略优势。报告着重强调了 IBM Sterling 的核心优势： 通过先进技术、深度集成能力与卓越运营智能的强大结合，以速度、智能和灵活性管理复杂的大规模履约网络。这些特性转化为切实的商业效益，例如降低运营成本、增强可视性并改善供应商协作。
IBM Sterling 灵活的部署选项可满足不同行业需求，无论您运营在云端、本地还是混合环境。IDC 同时认可 IBM 已验证的企业级扩展能力——每年支持全球品牌超过 30 亿笔订单交易，具备 99.99% 正常运行时间，并为黑色星期五、闪购等高峰事件进行性能优化。
同样重要的是，IDC 指出 IBM 在平台中深度集成的 AI 技术赋能了预测分析、自动化合作伙伴入驻和智能预警功能，助力企业更快速、更战略性地采取行动。这些能力帮助企业在日益外包化和分布式的供应链中提升敏捷性并强化协同合作。
在规划供应链战略时，请谨记：IBM Sterling 不仅是工具，更是您构建供应链弹性的合作伙伴。凭借从 B2B 数据交换到订单管理的全方位解决方案套件，IBM Sterling 旨在帮助您在持续演变的商业环境中适应、成长并蓬勃发展。
深入了解 IBM Sterling 如何助您解锁效率、协同与韧性的新高度。若需了解评估标准、详细供应商分析及 IBM 为何能在此关键市场成为领导者，请阅读完整报告。