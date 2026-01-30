构建具有弹性的 IBM Sterling 供应链

在近期 IDC MarketScape 报告中，IBM 被认定为多企业供应链商业网络领域的领导者。此项荣誉彰显了 IBM 致力于提供强健、面向未来的解决方案，赋能全球企业在现代供应链的复杂性中稳健前行——当今供应链不仅需要互联，更需具备智能化和自适应能力。

在该评估中，IDC 指出 IBM Sterling 供应链套件旨在实现全球供应链间无缝、智能且具弹性的协同。