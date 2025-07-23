利用 IBM Concert 按设计构建弹性、可审计的系统

2025 年 7 月 23 日
我们很高兴地宣布 IBM Concert 的重大进展，包括推出两个全新的 AI 智能体（CISO 智能体和弹性智能体），以及面向当今混合型、受监管环境的强大新合规功能。
通过 IBM Concert，组织可以获得一个以应用为中心的弹性与合规中心，在事件发生或监管机构介入之前，能够主动识别风险、自动执行修复，并生成可用于审计的证据。
应用程序弹性弱不仅会威胁正常运行时间，还会削弱您满足合规性标准的能力。
监管机构正在提高要求：在 GDPR 等框架下，组织可能面临高达 2,000 万欧元或年度收入 4% 的罚款。然而，84% 的公司仍然处于被动应对状态，仅在审计周期中处理合规事务，其余时间则使自身处于脆弱状态。
合规工作日益复杂。管理云原生和旧版系统上的框架（如 DORA、SOC 2、FedRAMP 和 PCI）是手动的、分散的且容易出错的。导致系统停机的同样系统性弱点（如系统配置错误、缺失控制或证书过期）也会导致审计失败。
IBM Concert 同时解决了这两个问题，使合规成为构建更高弹性系统的自然结果。
IBM Concert 为组织提供了一个共享的 AI 驱动解决方案，可在应用环境中提前发现风险、持续执行合规，并自动化修复措施。无论是为审计做准备、从故障中恢复，还是强化关键服务，Concert 都能帮助您从被动应对转向主动治理。
5 业务成果：
目前处于技术预览阶段的 CISO Agent 是一个智能、自主的 AI 系统，可以自动化整个合规生命周期。它将政策转化为机器可执行的控制，并将控制转化为实时评估和行动计划。
关键功能：
告别临时应付审计的慌乱。CISO Agent 提供主动的、持续的合规管理，可随着您的环境扩展，同时解放您的团队。
定义和跟踪系统弹性长期以来一直是一个手动且资源密集的任务。Resilience Agent 使用智能体式 AI 来分析您的应用程序工件（架构图、清单、运行手册），并自动生成弹性配置文件和监控策略。
其工作原理：
分析时间从几天缩短到几分钟。确保根据每个应用程序的架构和业务关键性来监控其正确的风险。
除了这两个 AI 智能体之外，IBM Concert 现在还包括一套增强的合规性工具，以简化报告并加速修复：
新功能：
消除分散的证据链，减少追踪合规数据所花费的时间。为团队提供一个共享的真实数据源，公平支持风险管理和审计流程。
IBM Concert 专为当今复杂的企业环境而构建，包括：
无论您是在 AWS 上运行关键任务应用、在 EKS 中运行容器，还是在 z/OS 上运行核心系统，Concert 都能适应您的环境和监管要求。
弹性不再可有可无。合规不能是被动的。
有了 IBM Concert，您不必在敏捷性和治理之间做出选择。通过融合弹性工程和合规性自动化，您可以获得可见性、控制力和速度，以满足业务、监管和运营需求，而不会受到影响。
随着 CISO Agent、Resilience Agent 和新一代功能的推出，IBM Concert 使您能够：
从风险到就绪。从混乱到可控。这就是由 IBM Concert 驱动的合规与弹性未来。