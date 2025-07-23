利用 IBM Concert 按设计构建弹性、可审计的系统

应用程序弹性弱不仅会威胁正常运行时间，还会削弱您满足合规性标准的能力。

监管机构正在提高要求：在 GDPR 等框架下，组织可能面临高达 2,000 万欧元或年度收入 4% 的罚款。然而，84% 的公司仍然处于被动应对状态，仅在审计周期中处理合规事务，其余时间则使自身处于脆弱状态。

合规工作日益复杂。管理云原生和旧版系统上的框架（如 DORA、SOC 2、FedRAMP 和 PCI）是手动的、分散的且容易出错的。导致系统停机的同样系统性弱点（如系统配置错误、缺失控制或证书过期）也会导致审计失败。

IBM Concert 同时解决了这两个问题，使合规成为构建更高弹性系统的自然结果。