watsonx.data integration Python SDK 引入了代码优先模式，在充分利用现有 Python 技能的基础上，为代理提供统一的代码生成与验证接口。随着数据团队为代理式 AI 做好准备，管道开发亟需一种更适合大语言模型生成的全新方式。

该 Python SDK 通过“以代码定义”的方式，支持团队构建、版本管理、自动化及治理批处理与实时流式数据管道，显著减少人工操作，并实现可扩展的数据整合。结合我们在代理式管道创作（预览版）方面的持续投入，此次发布进一步彰显了 IBM 致力于贴合客户实际需求、助力其构建 AI 就绪型数据基础的坚定承诺。