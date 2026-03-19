SQL Data Insights Pro 通过将 AI 直接引入 Db2 for z/OS，消除了这些挑战。无需将数据移出平台，即可即时、安全地获取洞察。

例如，欺诈分析师可以从已知的可疑交易入手，即时发现其他表现出相似模式的交易——包括隐藏在支付描述中的信号，而无需将数据移出平台。客户分析团队则可以从近期流失的客户入手，识别出其他表现出相似行为的客户，从而实现更早的干预。

SQL Data Insights Pro 通过使组织能够使用单一统一模型，就地同时分析结构化数据（数字、类别等）与非结构化文本来实现这一点。借助熟悉的 SQL，团队可以找出在含义、行为或上下文方面相似的记录——从而解锁传统基于数值的查询无法单独检测到的洞察。