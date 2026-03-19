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人工智能 IT 自动化

将 AI 引入大型机数据

我们激动地宣布推出 IBM SQL Data Insights Pro，这是一项新的人工智能驱动功能，可在 Db2 for z/OS 内部直接发现任务关键型数据中隐藏的模式。

发布日期 2026年3月19日

数十年来，IBM Z 一直是高价值事务处理的可信记录系统。在这些交易数据中，隐藏着能够揭示欺诈风险、客户意图、运营异常等的行为模式。然而，许多组织仍将主机数据复制到外部分析平台，这带来了不必要的成本、运营复杂性、数据延迟以及治理与合规风险。

推出 IBM SQL Data Insights Pro

SQL Data Insights Pro 通过将 AI 直接引入 Db2 for z/OS，消除了这些挑战。无需将数据移出平台，即可即时、安全地获取洞察。

例如，欺诈分析师可以从已知的可疑交易入手，即时发现其他表现出相似模式的交易——包括隐藏在支付描述中的信号，而无需将数据移出平台。客户分析团队则可以从近期流失的客户入手，识别出其他表现出相似行为的客户，从而实现更早的干预。

SQL Data Insights Pro 通过使组织能够使用单一统一模型，就地同时分析结构化数据（数字、类别等）与非结构化文本来实现这一点。借助熟悉的 SQL，团队可以找出在含义、行为或上下文方面相似的记录——从而解锁传统基于数值的查询无法单独检测到的洞察。

SQL Data Insights Pro 的独特之处

SQL Data Insights Pro 的独特之处在于带来：

  • 模式与异常发现： 在大规模数据集中检测信号、聚类和异常活动，无需承担移动数据或影响应用服务水平协议的风险与成本。
  • 统一的结构化与非结构化分析： 将关系型数据与备注、描述或日志相统一，以揭示原本难以发现的更丰富洞察。
  • 快速实现价值，无需专业 AI 技能： 无需数据科学家来构建或运行 AI 管道。SQL Data Insights Pro 将 AI 功能直接集成到 Db2 for z/OS 中，使数据库专业人员和分析师能够利用他们已有的技能运行人工智能驱动的查询。
  • 无风险的 AI 模型训练与增量模型再训练： 模型训练在集成设施专用引擎上运行，保护关键 Db2 工作负载。对增量再训练的支持使模型能够仅使用新增或变更的数据进行高效刷新。

业务影响：组织能实现什么

SQL Data Insights Pro 为各行各业开启了新的可能性。以下是组织内部团队如今即可应用的几个示例： 

客户分析与个性化

  • 客户保留：识别与近期取消服务的客户相似的客户，帮助团队更早进行干预。
  • 产品推荐：寻找购买行为与购买过特定产品的客户相似的其他客户，从而创造更具针对性的交叉销售和追加销售机会。

欺诈、风险与异常检测

  • 欺诈检测：从已知的可疑交易入手，即时发现相似交易，包括文本描述中隐藏的行为模式。
  • 运营异常检测：通过结合分析结构化日志与自由文本消息，检测异常的系统或运营事件。

数据管理

  • 实体解析：解析重复或不完整的客户档案，实现统一的客户视图。

这些洞察的生成 无需导出数据， 无需外部 AI 堆栈，也 无需数据科学专业知识。

AI 洞察，就在您的数据驻留之处

SQL Data Insights Pro 支持在不移动或暴露数据的情况下，对所有数据类型进行基于含义的分析——从而降低架构复杂性、最小化运营风险、满足监管与合规要求，并加快决策速度。

IBM SQL Data Insights Pro 将于 2026 年 3 月 20 日正式发布。

为帮助团队快速上手，我们将在正式发布后不久推出行业特定入门套件。这些套件包含精选数据集、预构建 AI 模型以及即用型 SQL AI 查询，团队可根据自身数据和业务场景进行调整。 

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在此处阅读公告

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software