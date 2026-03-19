我们激动地宣布推出 IBM SQL Data Insights Pro，这是一项新的人工智能驱动功能，可在 Db2 for z/OS 内部直接发现任务关键型数据中隐藏的模式。
数十年来，IBM Z 一直是高价值事务处理的可信记录系统。在这些交易数据中，隐藏着能够揭示欺诈风险、客户意图、运营异常等的行为模式。然而，许多组织仍将主机数据复制到外部分析平台，这带来了不必要的成本、运营复杂性、数据延迟以及治理与合规风险。
SQL Data Insights Pro 通过将 AI 直接引入 Db2 for z/OS，消除了这些挑战。无需将数据移出平台，即可即时、安全地获取洞察。
例如，欺诈分析师可以从已知的可疑交易入手，即时发现其他表现出相似模式的交易——包括隐藏在支付描述中的信号，而无需将数据移出平台。客户分析团队则可以从近期流失的客户入手，识别出其他表现出相似行为的客户，从而实现更早的干预。
SQL Data Insights Pro 通过使组织能够使用单一统一模型，就地同时分析结构化数据（数字、类别等）与非结构化文本来实现这一点。借助熟悉的 SQL，团队可以找出在含义、行为或上下文方面相似的记录——从而解锁传统基于数值的查询无法单独检测到的洞察。
SQL Data Insights Pro 的独特之处在于带来：
SQL Data Insights Pro 为各行各业开启了新的可能性。以下是组织内部团队如今即可应用的几个示例：
这些洞察的生成 无需导出数据， 无需外部 AI 堆栈，也 无需数据科学专业知识。
SQL Data Insights Pro 支持在不移动或暴露数据的情况下，对所有数据类型进行基于含义的分析——从而降低架构复杂性、最小化运营风险、满足监管与合规要求，并加快决策速度。
IBM SQL Data Insights Pro 将于 2026 年 3 月 20 日正式发布。
为帮助团队快速上手，我们将在正式发布后不久推出行业特定入门套件。这些套件包含精选数据集、预构建 AI 模型以及即用型 SQL AI 查询，团队可根据自身数据和业务场景进行调整。