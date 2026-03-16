将 AI 有目的地引入企业：借助 Hackett AI XPLR 与 IBM 业务运营

企业正在加快 AI 议程的步伐，但许多企业仍在如何起步及如何规模化方面面临困扰。IBM 认为，采用 AI 应始于对工作如何完成、流程与工作流的逐个理解，以及机会如何映射至支撑业务运行的现有系统的清晰认知。

传统的 AI 发现工作通常需要数周的研讨会、访谈和手动分析。通过将 Hackett AI XPLR 与 IBM 的转型方法相结合，企业能够显著简化此流程，将周期从数周缩短至数天，同时不牺牲尽职调查、治理或深度。

为说明其运作方式，该方法在流程初期便应用结构化评估。它从现有资产入手——例如数字化标准操作规程、流程图、系统元数据、流程挖掘输出及技术清单——减少人工解读与返工。随后，该方法在客户实际的系统环境中评估机会，确保建议既切实可行又具备可实施性，而非重复已具备的能力。

为有效确定优先级，机会采用一致的评估标准进行评估，包括可行性、预期价值、数据就绪度、管控考量及变革影响。这使得决策更快速、更基于证据，并最终形成一套定义清晰、可随时实施的机会集。

最终成果是一份可信的、按优先级排序的 AI 机会清单，以及一个量化价值案例，且交付周期显著缩短。