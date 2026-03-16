将 AI 有目的地引入企业：借助 Hackett AI XPLR 与 IBM 业务运营

寻求负责任地规模化应用 AI 的组织，如今能够通过一种结构化、基于情境的方法，更快地识别并优先处理高价值机会，从而实现可衡量的业务影响。
IBM 正与 The Hackett Group 合作，将 Hackett AI XPLR 整合到转型项目中，帮助客户识别符合其环境并能带来可衡量影响的 AI 机会。该方法融合了流程智能与技术背景，使团队能够精准定位 AI 可在哪些方面提升绩效，解决方案如何与现有系统衔接，以及能够切实实现何种价值。
企业正在加快 AI 议程的步伐，但许多企业仍在如何起步及如何规模化方面面临困扰。IBM 认为，采用 AI 应始于对工作如何完成、流程与工作流的逐个理解，以及机会如何映射至支撑业务运行的现有系统的清晰认知。
传统的 AI 发现工作通常需要数周的研讨会、访谈和手动分析。通过将 Hackett AI XPLR 与 IBM 的转型方法相结合，企业能够显著简化此流程，将周期从数周缩短至数天，同时不牺牲尽职调查、治理或深度。
为说明其运作方式，该方法在流程初期便应用结构化评估。它从现有资产入手——例如数字化标准操作规程、流程图、系统元数据、流程挖掘输出及技术清单——减少人工解读与返工。随后，该方法在客户实际的系统环境中评估机会，确保建议既切实可行又具备可实施性，而非重复已具备的能力。
为有效确定优先级，机会采用一致的评估标准进行评估，包括可行性、预期价值、数据就绪度、管控考量及变革影响。这使得决策更快速、更基于证据，并最终形成一套定义清晰、可随时实施的机会集。
最终成果是一份可信的、按优先级排序的 AI 机会清单，以及一个量化价值案例，且交付周期显著缩短。
当 Hackett AI XPLR 与 IBM 转型方法结合使用时，所提供的资产能帮助企业果断采取行动。这些资产包括：
这些成果能帮助企业高效地从发现阶段过渡到规划阶段，并提供清晰的思路以制定符合业务目标的路线图。
这项工作基于两个关键原则：
正如 The Hackett Group 董事长兼首席执行官 Ted A. Fernandez 所言：“AI 的成功在于利用客户的特定业务情境进行部署。” IBM 与 The Hackett Group 携手，帮助企业识别切实可行、具有相关性且扎根于业务现实的 AI 机会。
组织在寻求规模化应用 AI 时，明确关注重点及如何驱动可衡量的价值至关重要。这一组合方法有助于团队厘清头绪，优先处理与其环境相适配的 AI 计划，并在数天而非数周内加速推进至实施阶段。