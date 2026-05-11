今天，我们宣布 Box MCP（模型上下文协议）服务器在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中正式可用——使组织能够使用开放标准将 AI 智能体直接连接到企业内容。
此次发布正值关键时刻。虽然构建 AI 智能体已变得相对容易，但由于集成阻力、数据访问瓶颈和安全性问题，大多数举措仍难以超越试点阶段。
其结果是架构上的张力日益增加：智能体易于创建，但当它们无法安全连接到企业数据时，难以大规模投入实际运维。因此，采用智能体式 AI 的组织面临的首要任务是明确的：快速、安全地将智能体连接到真实的企业内容和数据，且无需替换现有系统。
watsonx Orchestrate 中的 Box MCP 服务器正是为解决这一挑战而设计——使智能体能够安全地访问、推理并操作 Box 内容，无需复杂的自定义集成。通过 MCP 将 Box 的内容能力引入 watsonx Orchestrate 生态系统，客户获得了一个新的生产力优势：基于企业知识的智能体，从第一天起就准备好支持实际工作。
Box MCP 服务器在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中的可用性，反映了企业在应对智能体式 AI 方面更广泛的转变——他们正朝着更加标准化、灵活且安全的方式发展，以将智能体连接到企业系统。
其核心在于，这种集成突显了一种更加开放的智能体连接方式。Box MCP 服务器提供了一种标准化的、非专有的方式，让智能体能够安全地连接到企业内容——无需定制集成，并支持更具可扩展性、面向未来的架构。
这种方式本身也是混合的。虽然 Box 是一个强大的起点，但同样的基于 MCP 的模式可以扩展到其他企业系统中，涵盖分布式环境下的内容平台、SaaS 应用程序和内部工具。watsonx Orchestrate 充当控制平面，使组织能够设计、管理和扩展智能体生态系统，使其能够跨系统无缝运行——而不仅仅是局限于单一集成中。
同样重要的是，这种连接性建立在可信的基础上。借助 Box MCP 服务器，智能体继承了 Box 现有的权限模型、访问控制以及可审计性，确保与企业内容的交互保持安全、合规并符合组织策略。
这些原则共同为从孤立的 AI 实验转向生产就绪、企业级的智能体部署提供了一致且可扩展的基础。
随着 Box MCP 服务器现已在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中可用，组织可以获得即时价值——同时为将智能体连接到企业数据建立更可扩展、标准化的基础：
这些优点共同帮助组织从孤立的 AI 实验转向支持日常生产力的智能体部署。
这种能力不局限于单个用例；它支持可重复的企业模式，组织可以将其应用于跨团队、工作流和行业。
传统上，团队花费大量时间搜索正确的文档、验证版本并拼凑上下文。 借助 MCP 连接的智能体，这一转变为：
结果是更快的成效，更少的人工投入。
企业工作很少发生在单一系统中，但大多数 AI 工具却那样运行。 通过标准化的接口将智能体连接到 Box 内容，组织可以：
这创造了更加无缝的体验，智能体不仅仅是辅助，而是在跨系统中编排工作。
企业内容在不断发展——但传统的自动化往往依赖静态或过时的数据。 借助对 Box 内容的安全、实时访问：
这在高风险环境中尤其重要，因为过时的信息会引入风险。
虽然早期的 AI 工作通常聚焦于个人生产力，但基于 MCP 的连接能力释放了组织范围的价值：
由于这种模式是标准化的，它可以跨职能复制，将孤立的收益转化为可扩展的转型。
在所有这些场景中，价值以相同的方式累积：当智能体能够安全地访问并基于可信的企业数据在上下文中采取行动时，它们会变得更有用。
Box MCP 服务器在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中的可用性，标志着朝着更互联、更安全、更高生产力的智能体体验迈出了重要一步。通过将 Box 的内容基础与 watsonx Orchestrate 的编排、监控、控制和受管控目录能力相结合，客户可以构建基于日常工作实际的智能体。