倾斜仪表板的渐变图，顶部为紫色，显示 watsonx Orchestrate Agent Catalog
人工智能 IT 自动化

Box MCP 服务器现已在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中可用

今天，我们宣布 Box MCP（模型上下文协议）服务器在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中正式可用——使组织能够使用开放标准将 AI 智能体直接连接到企业内容。

发布日期 2026年5月11日

此次发布正值关键时刻。虽然构建 AI 智能体已变得相对容易，但由于集成阻力、数据访问瓶颈和安全性问题，大多数举措仍难以超越试点阶段。

其结果是架构上的张力日益增加：智能体易于创建，但当它们无法安全连接到企业数据时，难以大规模投入实际运维。因此，采用智能体式 AI 的组织面临的首要任务是明确的：快速、安全地将智能体连接到真实的企业内容和数据，且无需替换现有系统。

watsonx Orchestrate 中的 Box MCP 服务器正是为解决这一挑战而设计——使智能体能够安全地访问、推理并操作 Box 内容，无需复杂的自定义集成。通过 MCP 将 Box 的内容能力引入 watsonx Orchestrate 生态系统，客户获得了一个新的生产力优势：基于企业知识的智能体，从第一天起就准备好支持实际工作。

构建于开放、混合、安全的智能体基础之上

Box MCP 服务器在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中的可用性，反映了企业在应对智能体式 AI 方面更广泛的转变——他们正朝着更加标准化、灵活且安全的方式发展，以将智能体连接到企业系统。

其核心在于，这种集成突显了一种更加开放的智能体连接方式。Box MCP 服务器提供了一种标准化的、非专有的方式，让智能体能够安全地连接到企业内容——无需定制集成，并支持更具可扩展性、面向未来的架构。

这种方式本身也是混合的。虽然 Box 是一个强大的起点，但同样的基于 MCP 的模式可以扩展到其他企业系统中，涵盖分布式环境下的内容平台、SaaS 应用程序和内部工具。watsonx Orchestrate 充当控制平面，使组织能够设计、管理和扩展智能体生态系统，使其能够跨系统无缝运行——而不仅仅是局限于单一集成中。

同样重要的是，这种连接性建立在可信的基础上。借助 Box MCP 服务器，智能体继承了 Box 现有的权限模型、访问控制以及可审计性，确保与企业内容的交互保持安全、合规并符合组织策略。

这些原则共同为从孤立的 AI 实验转向生产就绪、企业级的智能体部署提供了一致且可扩展的基础。

watsonx Orchestrate 中 Box MCP 的主要优点

随着 Box MCP 服务器现已在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中可用，组织可以获得即时价值——同时为将智能体连接到企业数据建立更可扩展、标准化的基础：

  • 更快的智能体接入：直接从 Agent Catalog 访问 Box MCP 服务器，将智能体连接到企业内容所需的时间从数月的定制集成工作缩短到几天。
  • 上下文感知、更高质量的输出：使智能体能够定位、检索并在上下文中推理 Box 内容，提高响应和操作的准确性、相关性和实用性。
  • 内置的企业信任与治理：确保智能体在现有 Box 权限模型内运行，无需额外配置即可保持安全性、合规性和可审计性。
  • 降低集成复杂性和成本：通过采用标准化的智能体与数据连接方式，消除一次性连接器和持续维护的需求。
  • 通过开放标准实现灵活性：使用 MCP 将此模式扩展到 Box 之外，支持更广泛、混合的企业系统生态系统，避免供应商锁定。

这些优点共同帮助组织从孤立的 AI 实验转向支持日常生产力的智能体部署。

客户可以直接获得价值的领域

这种能力不局限于单个用例；它支持可重复的企业模式，组织可以将其应用于跨团队、工作流和行业。

从信息检索到智能执行

传统上，团队花费大量时间搜索正确的文档、验证版本并拼凑上下文。 借助 MCP 连接的智能体，这一转变为：

  • 智能体实时定位、总结并基于内容采取行动
  • 工作流从手动查找转变为自动化、上下文感知的执行
  • 基于完整、最新的企业知识支持的决策

结果是更快的成效，更少的人工投入。

从碎片化的工作流到编排化的体验

企业工作很少发生在单一系统中，但大多数 AI 工具却那样运行。 通过标准化的接口将智能体连接到 Box 内容，组织可以：

  • 将内容直接嵌入端到端工作流
  • 使智能体在跨系统移动时保持上下文
  • 减少工具之间的切换和脱节的流程

这创造了更加无缝的体验，智能体不仅仅是辅助，而是在跨系统中编排工作。

从静态知识到实时业务上下文

企业内容在不断发展——但传统的自动化往往依赖静态或过时的数据。 借助对 Box 内容的安全、实时访问：

  • 智能体根据当前权威信息运作
  • 输出结果更准确、更相关、更值得信赖
  • 团队可以依靠智能体做出业务关键型决策和行动

这在高风险环境中尤其重要，因为过时的信息会引入风险。

从孤立的效率提升到可扩展的企业影响

虽然早期的 AI 工作通常聚焦于个人生产力，但基于 MCP 的连接能力释放了组织范围的价值：

  • 知识密集型工作：团队可以即时访问相关文档、合同和研究并采取行动
  • 面向客户的团队：销售和支持人员能够使用最新的资料和洞察做出更快的响应
  • 内部运营：人力资源、IT 和财务可以更一致、更快速地自动化文档驱动的工作流

由于这种模式是标准化的，它可以跨职能复制，将孤立的收益转化为可扩展的转型。

持续的优势

在所有这些场景中，价值以相同的方式累积：当智能体能够安全地访问并基于可信的企业数据在上下文中采取行动时，它们会变得更有用。

探索接下来的可能性

Box MCP 服务器在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中的可用性，标志着朝着更互联、更安全、更高生产力的智能体体验迈出了重要一步。通过将 Box 的内容基础与 watsonx Orchestrate 的编排、监控、控制和受管控目录能力相结合，客户可以构建基于日常工作实际的智能体。

注册试用

深入了解 Agent Catalog

预约实时演示

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

了解更多 注册后即可试用 浏览目录 预约实时演示
What's New at IBM 时事通讯

了解 IBM 最重磅的产品与功能发布资讯。