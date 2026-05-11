Box MCP 服务器现已在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中可用

Box MCP 服务器在 watsonx Orchestrate Agent Catalog 中的可用性，反映了企业在应对智能体式 AI 方面更广泛的转变——他们正朝着更加标准化、灵活且安全的方式发展，以将智能体连接到企业系统。

其核心在于，这种集成突显了一种更加开放的智能体连接方式。Box MCP 服务器提供了一种标准化的、非专有的方式，让智能体能够安全地连接到企业内容——无需定制集成，并支持更具可扩展性、面向未来的架构。

这种方式本身也是混合的。虽然 Box 是一个强大的起点，但同样的基于 MCP 的模式可以扩展到其他企业系统中，涵盖分布式环境下的内容平台、SaaS 应用程序和内部工具。watsonx Orchestrate 充当控制平面，使组织能够设计、管理和扩展智能体生态系统，使其能够跨系统无缝运行——而不仅仅是局限于单一集成中。

同样重要的是，这种连接性建立在可信的基础上。借助 Box MCP 服务器，智能体继承了 Box 现有的权限模型、访问控制以及可审计性，确保与企业内容的交互保持安全、合规并符合组织策略。

这些原则共同为从孤立的 AI 实验转向生产就绪、企业级的智能体部署提供了一致且可扩展的基础。