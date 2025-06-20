2025 年 6 月 20 日
Direct Link 团队非常高兴地宣布，Media Access Control 安全 (MACsec) 功能将于 Direct Link Dedicated 正式全面可用。Macsec 提供基于硬件的加密，确保最小延迟和高吞吐量，这对于高带宽应用程序至关重要。首批支持的市场包括多伦多 (Toronto)、蒙特利尔 (Montreal)、达拉斯 (Dallas) 和华盛顿特区 (Washington D.C.)。
IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC 提供高速的 OSI 第三层直接连接，将客户的本地基础设施与 IBM Cloud VPC 和经典基础设施相连，实现低延迟，并可提供高达 10 Gbps 的吞吐量。该解决方案专为拥有附近托管机房的企业或负责管理客户线路的服务提供商而设计，作为单租户的光纤方案，可确保安全、无缝的混合云连接。
MACsec 可确保所有以太网流量的安全，包括 ARP 和 DHCP 等控制平面协议。Macsec 擅长为本地以太网链路提供精细的高性能安全性。其他优点包括：
这一第 2 层网络标准 (IEEE 802.1AE) 通过几个关键机制来增强以太网连接设备：
此功能提供可配置的 MACsec 策略，具有主 CAK 和可选的后备 CAK。后备 CAK 可充当备份，当对等体之间的主 CAK 出现名称或密钥差异时，可确保 MACsec 会话的安全。CAK 密钥会作为 Hyper Protect Crypto Services (HPCS) 密钥资源安全地存储在客户的 HPCS 实例中。一旦双方配置了 MACsec 策略和 CAK，Direct Link 将启动 MACsec 会话，从而保护客户具备 MACsec 功能的设备与 IBM 交叉连接交换机之间交换的数据帧。
Macsec 的覆盖范围将继续扩大到当前地点之外。所有新的 Direct Link 交换机安装都将支持 MACsec。未来对多个主 CAK（连接认证密钥）及其生命周期的支持，将使客户能够预先配置 CAK 轮换。
使用限时促销代码 VPC1000，即可获得价值 1,000 美元的免费 IBM Cloud 额度，开启您的 IBM Cloud Direct Link Dedicated 之旅。