重大消息：Mistralmedium 3 现已在 watsonx 上推出

2025 年 5 月 7 日
Mistralmedium 3 依托现有 IBM watsonx.ai Mistral 模型目录构建，现已面世。Mistral Medium 旨在满足企业对高精度结果和经济高效的可扩展性的需求。其高效的设计仅需在 4xH100 GPU 上进行部署，成为寻求强大但可管理的 AI 基础设施的本地组织的理想解决方案。
Mistralmedium 3 (25.05)具有多模式功能和高达 128k 的扩展上下文长度。它现在可以处理和理解视觉输入和长文档，进一步扩大了其应用范围。这种多功能模型专为各种任务而设计，包括：
该模型支持 40 多种自然语言，包括英语、日语、印地语、瑞典语、中文、加泰罗尼亚语和希腊语。
这个新模型的加入凸显了 IBM 的开放、多模型战略，以及我们致力于为开发人员和业务用户提供最先进的 AI 科技。
该战略旨在"随需应变"，根据客户实际需求提供灵活可扩展的企业级 AI 解决方案，助力其全域业务升级。通过长达数十年的 AI 研究和开发、与 Meta 和 Hugging Face 的开放合作，以及与模型领导者的合作，IBM 正在不断扩展其模型目录并引入新的能力、语言和模式。
作为 IBM watsonx.ai 基础模型库的一部分，这个最新模型是 Mistral 的几种快速、高性能、开放权重语言模型之一。这些模型采用模块化设计，并针对文本生成、推理和多语言应用进行了优化。
IBM watsonx.ai 是一站式 AI 工作室，可让您轻松构建。您可以使用所需的 API、工具、模型和运行时开发 AI 服务，并将其部署到您选择的应用程序中，将想法和需求转化为现实。
了解 IBM watsonx.ai 上的 Mistral Medium 3 如何帮助您的企业开发创新解决方案、自动化复杂流程并从数据中获取更深入的洞察，所有这些都在企业级、安全且可扩展的环境中完成。