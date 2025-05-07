重大消息：Mistralmedium 3 现已在 watsonx 上推出

这个新模型的加入凸显了 IBM 的开放、多模型战略，以及我们致力于为开发人员和业务用户提供最先进的 AI 科技。

该战略旨在"随需应变"，根据客户实际需求提供灵活可扩展的企业级 AI 解决方案，助力其全域业务升级。通过长达数十年的 AI 研究和开发、与 Meta 和 Hugging Face 的开放合作，以及与模型领导者的合作，IBM 正在不断扩展其模型目录并引入新的能力、语言和模式。

作为 IBM watsonx.ai 基础模型库的一部分，这个最新模型是 Mistral 的几种快速、高性能、开放权重语言模型之一。这些模型采用模块化设计，并针对文本生成、推理和多语言应用进行了优化。

IBM watsonx.ai 是一站式 AI 工作室，可让您轻松构建。您可以使用所需的 API、工具、模型和运行时开发 AI 服务，并将其部署到您选择的应用程序中，将想法和需求转化为现实。