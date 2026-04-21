在 Microsoft Azure 环境中，工作负载、基础设施及权限的安全，最终依赖 Azure Policy、Microsoft Defender for Cloud 或 Azure RBAC 配置来实现。而一旦进入大规模配置阶段，问题也往往随之产生。

大多数组织已建立完善的安全策略体系。许多组织也已采用 Azure Policy 等 Azure 原生控制机制。然而，由于资源快速部署、策略落地不一致，以及跨订阅与跨区域的配置漂移，策略意图与实际执行之间仍存在显著鸿沟。

成果如何？错误配置长期存在，合规性流于“时点式检查”，安全团队只能被动响应，而难以实现前置预防。这正是 IBM 面向 Azure 的云自主安全 (ASC) 旨在弥合的差距。