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Azure 云自主安全：弥合策略意图与执行现实之间的差距

IBM 的云自主安全 (ASC) 代表着向这一模式的转变——Azure Policy 不再只是静态配置，而是持续生成并不断优化。

发布日期 2026年4月21日

在 Microsoft Azure 环境中，工作负载、基础设施及权限的安全，最终依赖 Azure Policy、Microsoft Defender for Cloud 或 Azure RBAC 配置来实现。而一旦进入大规模配置阶段，问题也往往随之产生。

大多数组织已建立完善的安全策略体系。许多组织也已采用 Azure Policy 等 Azure 原生控制机制。然而，由于资源快速部署、策略落地不一致，以及跨订阅与跨区域的配置漂移，策略意图与实际执行之间仍存在显著鸿沟。

成果如何？错误配置长期存在，合规性流于“时点式检查”，安全团队只能被动响应，而难以实现前置预防。这正是 IBM 面向 Azure 的云自主安全 (ASC) 旨在弥合的差距。

将安全策略转化为 Azure 原生控制机制

ASC 从根本上革新了安全策略在 Azure 中的落地方式。ASC 不再依赖人工解读与编写的静态策略定义，而是借助生成式 AI 与已知真实信息来实现：

  • 将企业安全策略与标准转化为可执行的技术配置控制
  • 映射至 Azure 原生控制结构
  • 基于环境实际情况，自动选择与之匹配的 Azure Policy 定义，并生成策略计划

这意味着，安全管理不再依赖人工维护庞大的策略库。取而代之的是，策略集会基于真实云环境持续生成、迭代优化并自动执行。

面向 Azure 构建的闭环模型

ASC 以持续控制闭环的方式运行，涵盖三大核心能力：

  • 策略引擎（理解）：摄取企业安全策略，并将其转化为可直接映射至 Azure Policy 的结构化逻辑。
  • Recon 引擎（观测）：持续扫描 Azure 订阅与资源，识别变更、新部署及配置漂移。
  • 推理引擎（执行）：动态生成 Azure Policy 并更新 Azure Policy 分配，确保控制措施始终与策略意图及当前环境状态保持一致。

最终形成一个可自我演进的 Azure Policy 框架，使策略随环境变化持续更新，而非逐渐失效。

这一能力在实践中的价值体现

借助 ASC，组织可实现从被动治理向主动控制的转变，具体体现在：

  • 按环境自动生成的 Azure Policy 包
  • 持续且自适应的策略更新机制，可随服务演进与配置变化动态调整，从而取代传统一次性、静态定义的策略模式
  • 基于上下文的持续策略执行，覆盖订阅与资源组，并与实时资源配置保持一致
  • 显著降低 Azure Policy 大规模管理的运维成本
  • 对所有 Azure 资源进行持续合规评估，确保符合当前有效策略
  • 提供符合 CSA Cloud Controls Matrix 等框架的审计就绪报告

更重要的是，它确保 Azure 中的每一项资源都受到“最新、相关且已执行”的策略管控。

向自主化云安全的转型

ASC 代表了一种全新模式：Azure Policy 不再只是被配置，而是持续生成与动态优化。因为在现代云环境中，安全不仅在于制定正确的策略，更在于确保这些策略始终得到执行。

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