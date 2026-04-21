IBM 的云自主安全 (ASC) 代表着向这一模式的转变——Azure Policy 不再只是静态配置，而是持续生成并不断优化。
在 Microsoft Azure 环境中，工作负载、基础设施及权限的安全，最终依赖 Azure Policy、Microsoft Defender for Cloud 或 Azure RBAC 配置来实现。而一旦进入大规模配置阶段，问题也往往随之产生。
大多数组织已建立完善的安全策略体系。许多组织也已采用 Azure Policy 等 Azure 原生控制机制。然而，由于资源快速部署、策略落地不一致，以及跨订阅与跨区域的配置漂移，策略意图与实际执行之间仍存在显著鸿沟。
成果如何？错误配置长期存在，合规性流于“时点式检查”，安全团队只能被动响应，而难以实现前置预防。这正是 IBM 面向 Azure 的云自主安全 (ASC) 旨在弥合的差距。
ASC 从根本上革新了安全策略在 Azure 中的落地方式。ASC 不再依赖人工解读与编写的静态策略定义，而是借助生成式 AI 与已知真实信息来实现：
这意味着，安全管理不再依赖人工维护庞大的策略库。取而代之的是，策略集会基于真实云环境持续生成、迭代优化并自动执行。
ASC 以持续控制闭环的方式运行，涵盖三大核心能力：
最终形成一个可自我演进的 Azure Policy 框架，使策略随环境变化持续更新，而非逐渐失效。
借助 ASC，组织可实现从被动治理向主动控制的转变，具体体现在：
更重要的是，它确保 Azure 中的每一项资源都受到“最新、相关且已执行”的策略管控。
ASC 代表了一种全新模式：Azure Policy 不再只是被配置，而是持续生成与动态优化。因为在现代云环境中，安全不仅在于制定正确的策略，更在于确保这些策略始终得到执行。