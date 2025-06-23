迎接智能体式 AI 的未来：IBM API Connect 中的 API Agent 现已全面可用

2025 年 6 月 23 日
我们设计了 API Agent 来满足 API 开发的需求和 AI 智能体的兴起。API Agent 是在 API Connect 平台和企业 API 资产上经过训练的智能助手，了解您的环境和意图，将自然语言提示转换为经过全面管理、生产就绪的 API。无论您的团队采用设计优先还是代码优先的方法，API Agent 都能适应您的工作流程，在加快交付的同时减少扩散、强化治理并提升 API 质量。
自从在 THINK 上推出以来，这项新功能引起了我们客户群的浓厚兴趣。在公开预览期间，从银行业到食品生产等各个行业的组织很快认识到了它的影响。
早期使用者强调了 API Agent 在简化和加速 API 生命周期关键阶段方面的能力。值得注意的是，基于 AI 的治理规则验证帮助团队更一致地执行治理策略，降低了人工负担并提升了合规性。自动化脚手架显著缩短了首次接入 API 的时间，而内置的测试生成功能则显著提升了效率并加快了部署速度。
从所有方面来看，客户反馈都是一致的：智能体降低了复杂性，提高了生产力，并能够更快地交付更高质量、管理良好的 API。
除了自主规划和执行 API 管理操作（例如，发现、创建、测试 API 和支持 API 治理）外，GA 版本在此势头基础上还实现了另一项关键增强：通过 API Agent 进行代码部署。
用户现在可以提示智能体部署微服务，智能体会自动将应用程序部署到免费的临时 IBM Code Engine 实例，无需设置。部署后，智能体可以将 API 发布到 API Connect 并管理生命周期。
随着 AI 智能体越来越多地代表用户预订旅行、管理物流或整合服务，您的 API 必须具备可发现性、可复用性，并通过设计实现治理。API Agent 可以自信地应对这一挑战。它会先检查您现有的 API 目录，而不是重新发明轮子，从而帮助您避免不必要的重复并管理 API 扩散。它还使您的 API 从一开始就符合公司标准，尽早发现潜在问题并确保在整个生命周期中遵循最佳实践。
API Agent 代表了 API 创建与管理方式的根本性变革：它不仅是自动化的渐进式提升，更是迈向智能、可适应且可信赖的 API 生态系统的转变。借助 API Agent，您的团队能够保持工作流畅，专注于创新，并交付为 AI 驱动的未来做好准备的 API。
API Agent 现已面向所有 IBM API Connect 客户开放：您今天就可以在 API Connect 环境中开始使用它。对于希望在所有集成场景中获得统一体验的企业来说，API Agent 也是新发布的 IBM webMethods Hybrid Integration 的一项功能。该平台可实现对本地及多云环境中多样化集成模式的全面开发、部署、管理和监控。
如需了解更多信息，并了解 API Agent 如何助您在日益智能化的世界中更智能地构建、更有效地治理、更快速地推进，欢迎注册现场演示或申请免费试用。