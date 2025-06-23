迎接智能体式 AI 的未来：IBM API Connect 中的 API Agent 现已全面可用

我们设计了 API Agent 来满足 API 开发的需求和 AI 智能体的兴起。API Agent 是在 API Connect 平台和企业 API 资产上经过训练的智能助手，了解您的环境和意图，将自然语言提示转换为经过全面管理、生产就绪的 API。无论您的团队采用设计优先还是代码优先的方法，API Agent 都能适应您的工作流程，在加快交付的同时减少扩散、强化治理并提升 API 质量。

自从在 THINK 上推出以来，这项新功能引起了我们客户群的浓厚兴趣。在公开预览期间，从银行业到食品生产等各个行业的组织很快认识到了它的影响。

早期使用者强调了 API Agent 在简化和加速 API 生命周期关键阶段方面的能力。值得注意的是，基于 AI 的治理规则验证帮助团队更一致地执行治理策略，降低了人工负担并提升了合规性。自动化脚手架显著缩短了首次接入 API 的时间，而内置的测试生成功能则显著提升了效率并加快了部署速度。

从所有方面来看，客户反馈都是一致的：智能体降低了复杂性，提高了生产力，并能够更快地交付更高质量、管理良好的 API。