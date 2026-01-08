人工智能

APAC AI Outlook 2026 指出 AI 进入突破期，成为新的收入增长引擎

IBM 的这份最新报告揭示了亚太地区最先进的企业如何从实验性试点转向 AI 驱动的商业模式重塑。

发布日期 2026年1月8日
两份浅蓝色纸质报告的数字插图，报告正面印有“APAC AI Outlook 2026”字样

这份新报告名称为”APAC AI Outlook 2026: Transferable Value across Industries“（《2026 年亚太地区 AI 展望：跨行业的可转移价值》），与 IBM 商业价值研究院 (IBV) 合作编写，汇集了与 14 家卓越组织（涵盖银行、制造商、电信运营商、能源供应商和公共服务机构等）的领导者的对话内容，揭示了未来几年中哪些要素将决定组织能否取得 AI 领先地位。

首要的新兴优先事项很明确：AI 正从效率工具演变为战略增长引擎。组织不再满足于逐步提高收入。他们正在部署 AI 来创造新的收入来源、重塑用户参与、打造新产品，释放各个生态系统中的差异化价值。

新使命：利用 AI 促进增长，而不仅仅是提升效率

多年来，亚太地区企业将 AI 视为提高生产力的一种手段。现在形势已变。最近的 IBV 研究表明，64% 的组织现在正在将 AI 投资转向核心业务职能，因为这些领域对客户价值和营收增长的影响最大。95％ 的全球高管预计，到 2026 年，生成式 AI 计划将至少能实现部分自我筹资，反映了 AI 在各行各业创收增加。

这种思维模式的转变（从节约成本到创造价值）是亚太地区下一波创新浪潮的基石。组织正在以目标导向、可扩展性和治理为核心设计 AI，为构建全新的业务架构奠定基础。

重塑亚太地区 AI 环境的 5 大行业趋势

亚太地区正进入 AI 发展的关键阶段。在报告调查的五个行业中，领导者采用各不相同的方式让 AI 发挥作用。但他们的战略都有一个共同的主题：追求新的价值池。

  1. 银行业：AI 是新金融模式的增长引擎。亚太地区各大银行正在部署 AI，以重塑金融体验并开辟非传统的收入来源。由预测性风险和合规驱动的嵌入式金融正在传统银行业务之外创建新的服务层。通过 AI 驱动的超级应用程序提供的超个性化对话界面正在重新定义用户参与。与此同时，智能体网格架正在助力机构在不中断任务关键型工作流的前提下，对传统资产进行现代化改造。
  2. 制造业：更智能、更清洁、更具适应性的生产模式。AI 驱动的数字孪生体助力实现实时优化、预测性自主运营和大规模产品个性化。制造商也在构建 AI 驱动的可持续供应生态系统，通过追踪排放、优化能源消耗并让供应商遵守环境承诺，将可持续发展转化为可衡量的经济优势。
  3. 电信业：AI 原生运营商的崛起。电信公司正在部署 agentic AI 运营层，作为自主管理网络的神经系统。AI 驱动的数据货币化生态系统正在成为新的收入引擎，而 AI 原生的 5G 正在释放 IoT、沉浸式体验、云游戏和自主系统的价值。亚太地区的运营商正在率先探索创新模式，并被其他行业效仿采用。
  4. 能源业：AI 驱动净零排放转型。能源公司正在利用 AI 来稳定日益复杂的电网、整合可再生能源、提高资产效率并减少运营中的排放。绿色 AI 的进展（尤其是在工作负载优化和硬件优化方面）正在降低能源行业的能源强度，并塑造更清洁的能源发展路径。
  5. 公共部门：更智能、更便捷、更值得信赖的服务。亚太地区各国政府正在利用民主化 AI 扩大教育、医疗、经济援助和农业等基本服务的可及性。与此同时，不断完善的治理框架通过透明度、可解释性和可追责性增强了信任。

定义未来 2 年格局的 5 大基础性 AI 转变

除了特定行业的趋势之外，报告还强调了五种基础性转型，它们将塑造亚太地区 2026 年的 AI 成熟度。

  1. AI 互联网：生成式 AI 和 agentic AI 正在成为和云或互联网本身一样的核心基础设施。亚太地区的企业正在从集中式数据中心转向隐私优先的分布式生态系统，模型可以跨智能手机、物联网和边缘设备学习。设备端推理、永久内存和以隐私为中心的设计正在推动更广泛的采用，降低扩展壁垒。
  2. AI 作为增长倍增器：效率提升很重要，但这仅仅只是开始。最先进的组织将 AI 视为增长倍增器，利用它重塑商业模式、打造新产品，并抢占差异化市场地位。AI 正在成为一项能够自我筹资的投资，可以在增加收入的同时实现复利。
  3. 可信 AI 的投资回报率：事实证明，在伦理与治理方面的投资是提升业务绩效的直接驱动因素。该报告显示 AI 伦理支出与 AI 驱动的利润之间存在正相关关系。优先考虑负责任的 AI（通过透明度、公平性和可追责性）的组织回报更高，运营风险更低。
  4. 主权 AI 走向成熟：亚太地区正在见证本土 AI 模型和主权基础设施的快速崛起。这些模型针对本土语言、文化差异、监管需求和国家安全要求量身定制，提升了 AI 在多元群体中的包容性和相关性。
  5. 量子计算与 AI 是优势新前沿：量子计算正逐渐接近“优势”点（超越纯经典方法的阶段），有望加速 AI 训练、优化和模拟。反过来，AI 也在助力量子算法、纠错和资源分配的优化。值得注意的是，量子就绪的组织参与多方生态系统的可能性是其他组织的三倍，凸显了合作在这一新兴前沿领域的重要性。

亚太地区领先创新者的最佳实践

报告中有来自 BharatGen、C-Metric、Delta Electronics、EastWest Bank、Gyungido Assembly、IOH、MGEN、MBRDI、Neurogaint System、Pronto Software、PSSLAI、Stretch 365、Telkom 和 TruCarbon 等组织的洞察分析和示例。他们的体验揭示了一个共同的模式：当 AI 已战略性嵌入工作流中，由强有力的治理支持并与业务优先事项保持一致时，扩展才会成功。

跨行业的可转移价值：亚太地区的 AI 加速器

报告中最有价值的洞察分析之一就是可转移价值的出现，即 AI 驱动的知识、工作流和模型可以在各个领域灵活移动。这会加速提升 AI 成熟度，因为组织可以跳过一些传统的开发路径，无需从零开始重新开发。

例如：

  • 从电信业到制造业：电信公司开创的预测性“即服务”模型正帮助制造商围绕设备维护构建起持续性收入流。
  • 从银行业到零售业：零售商正在采用银行级 AI 风险模型来提供嵌入式金融服务，例如“先买后付”，以提高利润和客户粘性。
  • 从零售业到金融服务业：银行正在借鉴零售业在高度个性化方面的成熟经验，成为生活方式合作伙伴，而不是单纯的金融机构。
  • 从电信业到政府：政府正在利用电信级数字孪生体和 AI 分析来加强城市规划、交通管理和智慧城市成果。

这种跨行业价值转移正迅速成为亚太地区的竞争优势。企业正在将 AI 直接嵌入其核心业务模式，从而开辟新的收入来源并加速规模化创新。在亚太地区，最令人兴奋的是 AI 创新不再局限于行业内。一个领域的突破会推动另一个领域的进步。这种跨行业的可转移价值将加速提升亚太地区的 AI 成熟度，帮助企业超越传统开发周期。

未来之路

亚太地区的 AI 未来不仅仅由科技定义，更取决于组织如何选择部署AI。未来两年，规范扩展 AI、根据治理进行设计并有目标性地追求增长的企业将脱颖而出。

正如 APAC AI Outlook 2026 中明确指出，亚太地区不仅在采用 AI，还在为世界塑造 AI 领导地位的样貌。

阅读 APAC AI Outlook 2026 报告全文

Juhi McClelland

Managing Partner

IBM Consulting Asia Pacific