APAC AI Outlook 2026 指出 AI 进入突破期，成为新的收入增长引擎
IBM 的这份最新报告揭示了亚太地区最先进的企业如何从实验性试点转向 AI 驱动的商业模式重塑。
这份新报告名称为”APAC AI Outlook 2026: Transferable Value across Industries“（《2026 年亚太地区 AI 展望：跨行业的可转移价值》），与 IBM 商业价值研究院 (IBV) 合作编写，汇集了与 14 家卓越组织（涵盖银行、制造商、电信运营商、能源供应商和公共服务机构等）的领导者的对话内容，揭示了未来几年中哪些要素将决定组织能否取得 AI 领先地位。
首要的新兴优先事项很明确：AI 正从效率工具演变为战略增长引擎。组织不再满足于逐步提高收入。他们正在部署 AI 来创造新的收入来源、重塑用户参与、打造新产品，释放各个生态系统中的差异化价值。
亚太地区正进入 AI 发展的关键阶段。在报告调查的五个行业中，领导者采用各不相同的方式让 AI 发挥作用。但他们的战略都有一个共同的主题：追求新的价值池。
除了特定行业的趋势之外，报告还强调了五种基础性转型，它们将塑造亚太地区 2026 年的 AI 成熟度。
报告中有来自 BharatGen、C-Metric、Delta Electronics、EastWest Bank、Gyungido Assembly、IOH、MGEN、MBRDI、Neurogaint System、Pronto Software、PSSLAI、Stretch 365、Telkom 和 TruCarbon 等组织的洞察分析和示例。他们的体验揭示了一个共同的模式：当 AI 已战略性嵌入工作流中，由强有力的治理支持并与业务优先事项保持一致时，扩展才会成功。
报告中最有价值的洞察分析之一就是可转移价值的出现，即 AI 驱动的知识、工作流和模型可以在各个领域灵活移动。这会加速提升 AI 成熟度，因为组织可以跳过一些传统的开发路径，无需从零开始重新开发。
例如：
这种跨行业价值转移正迅速成为亚太地区的竞争优势。企业正在将 AI 直接嵌入其核心业务模式，从而开辟新的收入来源并加速规模化创新。在亚太地区，最令人兴奋的是 AI 创新不再局限于行业内。一个领域的突破会推动另一个领域的进步。这种跨行业的可转移价值将加速提升亚太地区的 AI 成熟度，帮助企业超越传统开发周期。
亚太地区的 AI 未来不仅仅由科技定义，更取决于组织如何选择部署AI。未来两年，规范扩展 AI、根据治理进行设计并有目标性地追求增长的企业将脱颖而出。
正如 APAC AI Outlook 2026 中明确指出，亚太地区不仅在采用 AI，还在为世界塑造 AI 领导地位的样貌。