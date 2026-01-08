APAC AI Outlook 2026 指出 AI 进入突破期，成为新的收入增长引擎

这份新报告名称为”APAC AI Outlook 2026: Transferable Value across Industries“（《2026 年亚太地区 AI 展望：跨行业的可转移价值》），与 IBM 商业价值研究院 (IBV) 合作编写，汇集了与 14 家卓越组织（涵盖银行、制造商、电信运营商、能源供应商和公共服务机构等）的领导者的对话内容，揭示了未来几年中哪些要素将决定组织能否取得 AI 领先地位。

首要的新兴优先事项很明确：AI 正从效率工具演变为战略增长引擎。组织不再满足于逐步提高收入。他们正在部署 AI 来创造新的收入来源、重塑用户参与、打造新产品，释放各个生态系统中的差异化价值。