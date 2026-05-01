watsonx Orchestrate 推出面向 AI 智能体的电子商务试点项目

IBM 将推出限时电子商务试点项目，允许客户直接从 IBM.com 购买特定的合作伙伴构建的 AI 智能体——与 watsonx Orchestrate 订阅捆绑销售。
客户首次可在 IBM 公共产品官网，通过一站式统一采购体验，甄选、购入并启用一系列精选企业级智能体。
该试点项目化解了各类组织采用智能体式 AI 时面临的一大难题，可实现从方案评估到实际投入使用的快速过渡。您无需对接多家供应商、处理各类合同及入驻流程，可直接选用经过实战验证的 AI 智能体，上线即可适配真实业务工作流运行。
当组织从 AI 试点探索迈入实际业务部署阶段，跨环节协同就变得尤为关键。AI 智能体并非独立运行才能发挥价值，跨系统、跨团队、跨流程协同协作时，所能创造的业务价值更高。
watsonx Orchestrate 正是为实现这类协同协作而设计。它提供了编排层，支持 AI 智能体在企业工作流中协同配合，同时内置治理、监控与管控机制。这将确保智能体执行的各项操作全程透明、可审计，且完全契合组织规范策略。
本次电子商务试点在此基础上，将 watsonx Orchestrate 与精选 AI 智能体组合适配，覆盖企业通用业务需求，包含调研分析、数据调取、销售情报、用户参与等场景，帮助客户更快速、更稳妥地启用智能体式 AI 开展业务。
作为本次试点内容，客户可享受限时优惠价格，选购 watsonx Orchestrate 服务，同时搭配最多六款由 watsonx Orchestrate 合作伙伴打造的 AI 智能体。
以下精选智能体可向客户展示工作流全域智能协同所能实现的能力，从问题发起、调研分析、生成洞察分析，再到销售推进与用户参与，形成完整链路。每款智能体均可在自身业务领域独立创造价值，依托 watsonx Orchestrate 实现联动后，可整合成完整工作流，创造更高业务价值。
问题与业务需求只是整个流程的起点。这类智能体整合实时网络数据、内部知识库与协同调研工作流，缩短从问题咨询到获取可靠可执行方案的全过程耗时。
仅有洞察分析而无落地执行，便失去了实际意义。这类智能体可打通信息与业务的壁垒，将市场洞察与团队后续业务行动紧密衔接。
这些智能体经过编排，可实现完整无缝业务链路，自动筛选目标客户、定制推送文案，并通过适配渠道完成客户触达。
Symplistic.ai 推出的 Symplistic.ContentIQ 可将网站内容、办公文档与知识库转化为对话式智能体，通过全自动检索增强生成流程，给出贴合上下文且精准的答复。
拥有海量内容资源的组织，可借助这款智能体将静态资料转化为动态可用资源，让员工与客户能够更智能、更及时地获取所需信息。
单一智能体无法覆盖全业务场景，调研类智能体可为决策提供洞察分析支撑，知识类智能体保障对话答复精准有据，互动类智能体可跨职能、跨团队、跨工作流精准适时触达目标人群。这正是智能体编排协同的实际价值体现。
无论您身处销售、业务运转、客户服务还是知识管理领域，价值核心从不在于单一某款智能体。真正的价值在于多款智能体依托统一平台协同配合，朝着共同业务目标联动运转。
本次试点项目正是为实现这一目标打造，助力客户更快速、更稳妥地启用智能体式AI。IBM 将智能能力、编排协同与安全可信融入统一使用体验，迈出务实一步，简化组织在组织范围内接入、部署及拓展智能体式 AI 的整体流程。这就是 watsonx Orchestrate 的价值所在。