在现代办公室举行的团队会议上，一群商务人士进行合作
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watsonx Orchestrate 推出面向 AI 智能体的电子商务试点项目

IBM 将推出限时电子商务试点项目，允许客户直接从 IBM.com 购买特定的合作伙伴构建的 AI 智能体——与 watsonx Orchestrate 订阅捆绑销售。

发布日期 2026年5月1日

客户首次可在 IBM 公共产品官网，通过一站式统一采购体验，甄选、购入并启用一系列精选企业级智能体。

该试点项目化解了各类组织采用智能体式 AI 时面临的一大难题，可实现从方案评估到实际投入使用的快速过渡。您无需对接多家供应商、处理各类合同及入驻流程，可直接选用经过实战验证的 AI 智能体，上线即可适配真实业务工作流运行。

基于 watsonx Orchestrate 能力底座构建

当组织从 AI 试点探索迈入实际业务部署阶段，跨环节协同就变得尤为关键。AI 智能体并非独立运行才能发挥价值，跨系统、跨团队、跨流程协同协作时，所能创造的业务价值更高。

watsonx Orchestrate 正是为实现这类协同协作而设计。它提供了编排层，支持 AI 智能体在企业工作流中协同配合，同时内置治理、监控与管控机制。这将确保智能体执行的各项操作全程透明、可审计，且完全契合组织规范策略。

本次电子商务试点在此基础上，将 watsonx Orchestrate 与精选 AI 智能体组合适配，覆盖企业通用业务需求，包含调研分析、数据调取、销售情报、用户参与等场景，帮助客户更快速、更稳妥地启用智能体式 AI 开展业务。

试点项目已纳入 AI 智能体

作为本次试点内容，客户可享受限时优惠价格，选购 watsonx Orchestrate 服务，同时搭配最多六款由 watsonx Orchestrate 合作伙伴打造的 AI 智能体。

以下精选智能体可向客户展示工作流全域智能协同所能实现的能力，从问题发起、调研分析、生成洞察分析，再到销售推进与用户参与，形成完整链路。每款智能体均可在自身业务领域独立创造价值，依托 watsonx Orchestrate 实现联动后，可整合成完整工作流，创造更高业务价值。

从问题提出到方案解答，缩短耗时

问题与业务需求只是整个流程的起点。这类智能体整合实时网络数据、内部知识库与协同调研工作流，缩短从问题咨询到获取可靠可执行方案的全过程耗时。

  • Tavily 推出的 Tavily Research Agent 通过并行子智能体协同开展全网深度调研，针对复杂主题生成详实且带引用依据的分析报告，专为大规模检索增强生成场景量身打造。

  • Bright Data 推出的 Bright Data Web Agent 支持全网实时信息检索，抓取实时数据，为市场调研、竞品情报分析及动态数据发现提供支撑

  • AI Squared 推出的 Sparx Agent 将同类智能能力应用于企业内部文档，团队可上传 PDF 文件并直接提问，短短数秒即可生成所需洞察分析，无需耗费数小时人工整理。

从洞察分析到发现机遇

仅有洞察分析而无落地执行，便失去了实际意义。这类智能体可打通信息与业务的壁垒，将市场洞察与团队后续业务行动紧密衔接。

  • Draup 推出的 Draup for Sales 可筛选高价值潜在客户、挖掘采购方核心诉求并定制触达方案，让销售团队将精力投入转化率更高的业务方向

  • nativeMsg 推出的 RCS for Business Messaging Suite 可基于 RCS、MMS、SMS 渠道打造丰富交互式营销推送，实现规模化用户触达与互动转化。

这些智能体经过编排，可实现完整无缝业务链路，自动筛选目标客户、定制推送文案，并通过适配渠道完成客户触达。

从静态内容到动态知识

Symplistic.ai 推出的 Symplistic.ContentIQ 可将网站内容、办公文档与知识库转化为对话式智能体，通过全自动检索增强生成流程，给出贴合上下文且精准的答复。

拥有海量内容资源的组织，可借助这款智能体将静态资料转化为动态可用资源，让员工与客户能够更智能、更及时地获取所需信息。

全局视角

单一智能体无法覆盖全业务场景，调研类智能体可为决策提供洞察分析支撑，知识类智能体保障对话答复精准有据，互动类智能体可跨职能、跨团队、跨工作流精准适时触达目标人群。这正是智能体编排协同的实际价值体现。

无论您身处销售、业务运转、客户服务还是知识管理领域，价值核心从不在于单一某款智能体。真正的价值在于多款智能体依托统一平台协同配合，朝着共同业务目标联动运转。

本次试点项目正是为实现这一目标打造，助力客户更快速、更稳妥地启用智能体式AI。IBM 将智能能力、编排协同与安全可信融入统一使用体验，迈出务实一步，简化组织在组织范围内接入、部署及拓展智能体式 AI 的整体流程。这就是 watsonx Orchestrate 的价值所在。

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate