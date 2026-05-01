watsonx Orchestrate 推出面向 AI 智能体的电子商务试点项目

当组织从 AI 试点探索迈入实际业务部署阶段，跨环节协同就变得尤为关键。AI 智能体并非独立运行才能发挥价值，跨系统、跨团队、跨流程协同协作时，所能创造的业务价值更高。

watsonx Orchestrate 正是为实现这类协同协作而设计。它提供了编排层，支持 AI 智能体在企业工作流中协同配合，同时内置治理、监控与管控机制。这将确保智能体执行的各项操作全程透明、可审计，且完全契合组织规范策略。

本次电子商务试点在此基础上，将 watsonx Orchestrate 与精选 AI 智能体组合适配，覆盖企业通用业务需求，包含调研分析、数据调取、销售情报、用户参与等场景，帮助客户更快速、更稳妥地启用智能体式 AI 开展业务。