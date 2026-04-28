推出 IBM Bob for Z 特选版软件包

现代开发人员期望拥有前沿的、具备智能体的集成开发环境 (IDE) 体验，而从事 IBM Z 应用程序开发的团队可以通过 IBM Bob 获得这种体验。

IBM Bob 是一款面向企业开发人员的人工智能驱动开发工具，能够规划、执行、验证和管理整个 软件开发生命周期 (SDLC) 中的多步骤现代化任务。它将 AI 与智能体编排相结合，直接在 IDE 内主动驱动复杂的开发工作流。

基于 IBM Bob 构建的适用于 Z 的特选版软件包，将深厚的 IBM Z 领域语言和中间件专业知识直接引入 IBM Bob 体验中。它增加了 Z 专属上下文、高级分析工具和企业感知智能，为大型机应用程序开发提供平台洞察。 它通过集成式 IDE 交付，支持 z/OS 应用程序的编辑、代码检查和调试，并利用丰富的 上下文信号 ，包括 应用程序元数据、语言和中间件感知能力以及平台专属工具。这些功能共同推动应用程序层面的全局可见性、全面的文档、代码理解以及符合标准的辅助，旨在 应对 企业 IBM Z 环境的规模和复杂性。