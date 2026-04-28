推出 IBM Bob for Z 特选版软件包

IBM 宣布了一项重要里程碑，旨在 帮助企业实现大型机应用程序现代化， 为 IBM Z 应用程序开发生命周期带来新的效率、生产力和智能水平。
我们很高兴推出 IBM Bob for Z 特选版软件包，它集成并增强了 IBM watsonx Code Assistant for Z 的能力，为企业级大型机应用程序提供高级功能。IBM Bob for Z 特选版软件包目前处于技术预览阶段。
现代开发人员期望拥有前沿的、具备智能体的集成开发环境 (IDE) 体验，而从事 IBM Z 应用程序开发的团队可以通过 IBM Bob 获得这种体验。
IBM Bob 是一款面向企业开发人员的人工智能驱动开发工具，能够规划、执行、验证和管理整个 软件开发生命周期 (SDLC) 中的多步骤现代化任务。它将 AI 与智能体编排相结合，直接在 IDE 内主动驱动复杂的开发工作流。
基于 IBM Bob 构建的适用于 Z 的特选版软件包，将深厚的 IBM Z 领域语言和中间件专业知识直接引入 IBM Bob 体验中。它增加了 Z 专属上下文、高级分析工具和企业感知智能，为大型机应用程序开发提供平台洞察。 它通过集成式 IDE 交付，支持 z/OS 应用程序的编辑、代码检查和调试，并利用丰富的 上下文信号 ，包括 应用程序元数据、语言和中间件感知能力以及平台专属工具。这些功能共同推动应用程序层面的全局可见性、全面的文档、代码理解以及符合标准的辅助，旨在 应对 企业 IBM Z 环境的规模和复杂性。
该体验通过 Bob 中的专用大型机模式 提供， 与企业团队设计、演进和现代化 Z 应用程序的方式相匹配：
架构师模式能够在大型机应用程序中进行系统级推理——帮助团队在更新之前理解应用结构、依赖关系、业务意图和变更影响。通过将丰富的应用程序元数据与多模型智能相结合，它可以提供上下文感知、覆盖企业全局的洞察，从而提升开发人员生产力，支持有信心的规划，并推动与业务价值一致的架构决策。
代码模式通过利用智能伙伴和自动化工作流来执行复杂且耗时的开发任务，实现快速高效的成果。它利用 Z 感知上下文生成、重构和转换符合标准的代码，然后通过优先排序的洞察和自动化问题解决来帮助优化、调试和提高质量，从而减少技术债务、风险和交付时间。
IBM Bob for Z 特选版软件包现已提供免费、私密的技术预览。客户可按照以下步骤申请访问。 申请通过后，客户将收到一封确认邮件，其中包含访问所需扩展程序的权限。
请注册参加 2026 年 5 月 4 日至 7 日在马萨诸塞州波士顿举行的 Think 2026 大会，并于美国东部时间 2026 年 5 月 5 日上午 10:30–10:45 参加技术短讲“使用 IBM Bob 为 Z 提供 AI 驱动的开发”，观看适用于 Z 的 Bob 特选版软件包的实际运行。
有关 IBM Bob 的更多信息，请 阅读 发布博客 并深入了解 免费试用 ，了解开发人员如何开始更快地构建高质量代码。
技术预览版中可用的功能可能与 SaaS 正式发布版有所不同。路线图可能发生变化。