挑战：手动关联源代码、运行时环境和漏洞评估一直是应用程序负责人的持续性痛点。这项耗时且容易出错的任务不仅会影响应用程序负责人的工作效率，而且还会妨碍他们快速解决漏洞和维护应用程序性能的能力。

解决方案 ：Concert-Instana 集成引入了 Concert 更新的“Arena 视图”，提供整个应用程序拓扑的直观可视化，可以分析整个应用程序和运行时环境中的漏洞。通过关联源代码存储库、映像、已部署的集群、命名空间、运行时环境和漏洞，应用程序负责人可以：

快速评估实际风险 并识别严重漏洞。

获得有关系统行为和性能的可操作洞察分析。

使用多个风险指标自动评估每个 CVE，包括 CVSS、网络暴露、资产关键性和全球漏洞利用证据。

消除猜测，使您的 SRE 团队能够更有策略地优先考虑如何地址漏洞。

这种增强的整合使应用程序负责人能够根据漏洞的潜在影响和修复的紧迫性来确定漏洞的优先顺序。

