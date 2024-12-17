2024 年 12 月 17 日
在当今快节奏的数字化浪潮中，应用程序负责人和站点可靠性工程师（SRE）正面临着日益严峻的挑战：需要在混合多云环境中应对系统复杂性、保障性能稳定并消除安全隐患。我们很高兴地宣布，IBM® Concert 和 IBM® Instana 整合构成了一个组合解决方案，弥合了可观测性和应用程序管理方面的关键差距，提供自动化洞察分析和简化流程，确定工作优先级，从而最大限度地降低应用程序漏洞的风险。
挑战：手动关联源代码、运行时环境和漏洞评估一直是应用程序负责人的持续性痛点。这项耗时且容易出错的任务不仅会影响应用程序负责人的工作效率，而且还会妨碍他们快速解决漏洞和维护应用程序性能的能力。
解决方案 ：Concert-Instana 集成引入了 Concert 更新的“Arena 视图”，提供整个应用程序拓扑的直观可视化，可以分析整个应用程序和运行时环境中的漏洞。通过关联源代码存储库、映像、已部署的集群、命名空间、运行时环境和漏洞，应用程序负责人可以：
这种增强的整合使应用程序负责人能够根据漏洞的潜在影响和修复的紧迫性来确定漏洞的优先顺序。
挑战：SRE 常常需要手动将常见漏洞和风险（CVE）与运行时环境及应用程序关联起来，这一过程往往困难重重。这一繁琐的流程在高压事件期间尤为棘手，不仅增加了出错风险，还可能导致漏洞修补不彻底。
解决方案 ：Concert 与 Instana 集成为 SRE 提供了 CVE 及其在运行时环境中状态的详细集中视图。这种级别的可见性支持团队：
通过自动化这些流程，SRE 团队可以将更多时间专注于确保系统可靠性，而非处理各种突发任务。
IBM® Concert 和 Instana 的协同作用不仅仅是技术上的增强，更是团队管理复杂的云原生应用的整体转型。共同提供：
通过集成这两个强大的解决方案，组织可以简化可观测性，确保应用程序安全性并提高运营效率，同时最大限度地降低风险。最终成效？更安全、更具弹性和生产力的 IT 生态系统。
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