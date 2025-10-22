宣布推出针对 Llama Index 的 IBM Db2 Vector Store 整合

我们很高兴宣布推出 IBM Db2 Vector Store 与 LlamaIndex 的整合，LlamaIndex 是一个开源 Python 包，使开发者能够在使用 LlamaIndex 构建的大语言模型 (LLM) 应用工作流中，将 Db2 用作矢量存储。
基于 Db2 的原生矢量数据类型，该整合将 Db2 的可扩展性和可靠性与最广泛使用的开源大语言模型 (LLM) 开发框架之一的灵活性相结合。
此版本基于我们之前的 Db2 LangChain 整合，扩展了 Db2 对最受欢迎的 Python 框架的支持，这些框架用于构建增强检索和智能体式 AI 应用。这些整合共同使开发者能够更轻松地以 Db2 作为可信基础进行原型开发、实验和部署，推动开源人工智能创新。
该 Python 连接器通过将 Db2 用作语义搜索和上下文检索的矢量存储，简化了增强检索生成 (RAG) 和人工智能驱动应用的开发。这种整合解决了 AI 开发者社区的一个关键需求：通过一个熟悉的、Python 基础的框架无缝地访问 Db2 中的企业级矢量存储功能。
通过将 LlamaIndex 的数据编排功能与 Db2 的企业级可靠性和性能相结合，开发人员可以更快地构建智能应用程序，同时保持生产环境所需的治理、安全性和规模。
LlamaIndex 为构建和管理情境感知 AI 应用程序提供了一个灵活的框架。Db2 矢量存储整合通过一个本地 Python 接口扩展了这一框架，使开发人员能够：
所有操作均可通过熟悉的 Python 工作流完成，使得在无需数据库专业知识的情况下，也能轻松将 Db2 整合到现代生成式 AI 和智能体式 AI 应用中。
针对 LlamaIndex 的 Db2 矢量存储整合功能，简化了开发者构建检索增强型与 AI 驱动应用程序的流程。借助 Db2 的矢量数据类型，开发团队能够通过熟悉的 Python 工作流大规模存储和查询嵌入矢量，无需复杂配置或自定义矢量逻辑。
这种整合将快速实验与企业部署相结合，把 LlamaIndex 的灵活性与 Db2 的可靠性、安全性和治理能力融合在一起，让开发者能够专注于创新，而无需担心基础设施。
可以使用标准 Python 包管理工具从 PyPI 下载该连接器。安装过程简单，仅需最少配置即可开始使用 Db2 的矢量功能。
为了帮助您入门，我们发布了一个教程，演示如何使用 Db2 LlamaIndex 整合作为 Python 工作流的一部分。本教程涵盖常见使用场景，包括文档嵌入、语义搜索和 RAG 管道构建。
此次发布进一步彰显了我们的承诺：在持续支持开源 AI 社区的同时，为企业级数据管理能力提供可随应用规模扩展的接入路径。