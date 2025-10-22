宣布推出针对 Llama Index 的 IBM Db2 Vector Store 整合

基于 Db2 的原生矢量数据类型，该整合将 Db2 的可扩展性和可靠性与最广泛使用的开源大语言模型 (LLM) 开发框架之一的灵活性相结合。

此版本基于我们之前的 Db2 LangChain 整合，扩展了 Db2 对最受欢迎的 Python 框架的支持，这些框架用于构建增强检索和智能体式 AI 应用。这些整合共同使开发者能够更轻松地以 Db2 作为可信基础进行原型开发、实验和部署，推动开源人工智能创新。