IBM Bob Premium Package for Z 正式发布：加速企业大型机应用程序现代化

IBM Bob 是面向企业开发人员的 AI 优先开发合作伙伴，可在整个软件开发生命周期 (SDLC) 中，协助规划、执行、验证和治理多步骤现代化任务。它将 AI 与智能体编排相结合，直接在 IDE 中主动驱动复杂的工作流。结合深度推理能力，IBM Bob 直接在 IDE 中主动驱动开发任务，实现了从“单纯辅助”向“实际执行”的跨越。通过编排化的端到端工作流自动化，它能将复杂工程工作的交付速度提升 20 至 40%，并将结构化工作流的工作量减少 50 至 80%。1

Premium Package for Z 基于 IBM Bob 构建，将深厚的 IBM Z 专业知识直接引入 IBM Bob 的使用体验中。它融入平台特定的语言、中间件意识和高级分析能力，提供专为大型机应用程序量身定制、具备企业感知能力的智能。这能为大型机开发人员和架构师带来更丰富的上下文信息、更深刻的洞察分析以及更具实效的成果。