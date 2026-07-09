IBM Bob Premium Package for Z 正式发布：加速企业大型机应用程序现代化

AI 正在改变组织对 IBM Z 现代化的思考方式，但生成或转换代码公仅仅是挑战的一部分。企业大型机应用程序的现代化，意味着需要理解整个应用程序环境、评估依赖关系、验证变更，并在不影响系统弹性、安全性或性能的前提下，推动任务关键型系统的演进。
今天，IBM 宣布正式推出 IBM Bob Premium Package for Z。作为 IBM watsonx Code Assistant for Z 的演进版本，旨在为大型机应用程序开发提供先进的企业级 AI 能力。该版本专为 IBM Z 环境打造，为整个应用程序开发生命周期注入更高的效率、生产力和智能性，助力助组织快速、精准且充满自信地实现现代化。
IBM Bob 是面向企业开发人员的 AI 优先开发合作伙伴，可在整个软件开发生命周期 (SDLC) 中，协助规划、执行、验证和治理多步骤现代化任务。它将 AI 与智能体编排相结合，直接在 IDE 中主动驱动复杂的工作流。结合深度推理能力，IBM Bob 直接在 IDE 中主动驱动开发任务，实现了从“单纯辅助”向“实际执行”的跨越。通过编排化的端到端工作流自动化，它能将复杂工程工作的交付速度提升 20 至 40%，并将结构化工作流的工作量减少 50 至 80%。1
Premium Package for Z 基于 IBM Bob 构建，将深厚的 IBM Z 专业知识直接引入 IBM Bob 的使用体验中。它融入平台特定的语言、中间件意识和高级分析能力，提供专为大型机应用程序量身定制、具备企业感知能力的智能。这能为大型机开发人员和架构师带来更丰富的上下文信息、更深刻的洞察分析以及更具实效的成果。
该解决方案通过专为大型机设计的模式、技能和工具进行交付，这些设计高度契合企业团队设计、演进和现代化 IBM Z 应用程序的实际方式。
Bob Premium Package for Z 直接集成至 IDE，支持对 z/OS 应用程序进行编辑、静态代码检查和调试，并通过融合应用程序元数据、语言与中间件感知以及平台特定工具等上下文信号，进一步丰富开发体验。开发人员无需离开其现有工作流，即可获得端到端的可见性和洞察分析。
综上所述，这些功能相辅相成，可帮助开发人员更快速地完成复杂的 IBM Z 现代化任务，从了解应用程序环境、重构单体代码，到利用智能体 AI 推进现代化项目。通过利用 Z Understand 和静态分析创建大型机应用程序环境的可查询视图，Bob Premium Package for Z 能够帮助团队评估变更对广泛程序依赖关系和代码库的影响，相比仅靠人工分析，其结果更具可信度。
例如，负责增强保险 COBOL 应用程序的开发人员只需通过单条提示词，即可启动多步骤现代化工作流：
“我需要在”机动车保单表“中添加一列，用于记录车辆是否为电动汽车。您能否按照我的编码标准更新所有受影响的程序？”
借助该提示，工具将通过受治理的端到端工作流程，应用针对 Z 大型机的深度专业知识。将治理、扩展、执行和推理整合为单一、无缝的体验，提供可预测且可信的结果，同时大幅减少人工工作量。
IBM Bob Premium Package for Z 提供了全局应用程序可见性、全面的文档支持、更深层的代码理解以及符合标准的辅助功能，所有这些均专为企业版 IBM Z 环境的规模、复杂性和严苛要求而设计。
通过将 IBM 数十年的 IBM Z 专业知识融入 IBM Bob，并借助专为特定目的构建的工作流、领域智能和企业上下文，能够帮助团队加速对应用程序的理解，实现影响分析自动化，并以任务关键型系统所要求的信任度、质量和控制力来推进现代化。