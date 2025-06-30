宣布 IBM Db2 Bring Your Own Cloud 在 Azure 上正式推出

在 Azure 上以联合托管服务或 Bring Your Own Cloud (BYOC) 模式推出这些服务，数据库实例直接部署在客户的 Azure 虚拟私有云 (VPC) 中，提供了一个强大的集成框架，可与客户现有的云环境无缝对接。

我们的客户现在在自己的环境中拥有数据的同时，将能够体验到以下优势：