宣布 IBM Db2 Bring Your Own Cloud 在 Azure 上正式推出

2025 年 6 月 30 日

作者

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

我们很荣幸地宣布，Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) 在 Azure 上正式推出。这一变革性的解决方案以 Db2 on Cloud 的现有优点为基础，是一项托管服务，可在 IBM Cloud 和 AWS 上支持全球的任务关键型工作量，我们很高兴能将该服务引入 Azure。

IBM Db2 的 8 个关键功能

我们的托管服务从头开始构建，融合了云原生技术，帮助客户在实现现代化时快速利用云的优点。与 AWS 和 IBM 云一样，Azure 上的 IBM Db2 SaaS 提供独立的计算和存储扩展、多节点支持客户应用程序的高可用性，以及通过自动备份和时间点恢复实现的耐用性。

迁移到部署 Db2 的 Azure VPC 的客户可以充分利用以下关键功能：

  1. 实例可扩展至最高 256 TiB 存储空间，和最高 128 个 vCPU 计算能力
  2. 计算和存储无缝独立扩展
  3. 自动增加存储，确保客户永远不会耗尽存储空间
  4. IOPS（每秒输入/输出操作数和基于吞吐量的存储扩展，可以轻松提高现有存储卷的性能
  5. 通过分布在 2 个可用区的 2 个可用节点实现高可用性
  6. 轻松从单节点切换到高可用性配置
  7. 通过 14 天滚动快照和每周完整 Db2 备份进行备份/还原，并可选择向 Azure Blob（二进制大对象）存储进行无限制备份
  8. 客户 VNET（虚拟网络）中的 Azure 公有/私有连接支持

我们还计划在正式发布后不久发布一些附加功能。其中包括：

  • 跨区域灾难恢复，以确保整个区域受到中断影响时业务和运营的连续性
  • Active Directory/LDAP（轻量级目录访问协议）整合可以轻松连接到企业目录
  • 每个实例多个 Db2 数据库，以便以经济高效的方式轻松运行 Db2
  • 通过备份和恢复到 Azure 上的 Db2 本地部署数据库来轻松迁移

Azure 上 IBM Db2 Brand Your Own Cloud 的 6 大优势

在 Azure 上以联合托管服务或 Bring Your Own Cloud (BYOC) 模式推出这些服务，数据库实例直接部署在客户的 Azure 虚拟私有云 (VPC) 中，提供了一个强大的集成框架，可与客户现有的云环境无缝对接。

我们的客户现在在自己的环境中拥有数据的同时，将能够体验到以下优势：

  1. 合规和安全 ： 允许客户在其 Azure 云帐户或虚拟私有云内运行数据库实例，从而使他们能够利用现有的云安全状况来满足最严格的要求。
  2. 监控和审计  ：支持精细的监控和审计，包括网络级控制，可创建无与伦比的可见性和控制。
  3. 数据共置： 帮助我们的客户将数据源共置于其自有的 VPC 或 Azure 帐户中，从而确保与资源和应用程序的无缝连接。它消除了对外部网络的需求。
  4. 基础架构效率 ：在客户的 Azure 帐户中利用云供应商折扣来优化基础架构的使用和成本。
  5. 可扩展性和弹性 ：能够根据不断变化的需求动态调整计算资源的能力。
  6. 托管服务 ：由 Db2 专家管理，因此客户可以专注于他们真正重要的事情。

专为 Azure 上全球任务关键型工作量而构建

IBM Db2 on Azure 旨在满足所有关键业务需求，对于旨在过渡到 SaaS 并将 Azure 作为其主要云提供商的企业来说，这是革命性的解决方案。

访问 IBM Db2 网页，进一步了解详情

