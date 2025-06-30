宣布 IBM Db2 Bring Your Own Cloud 在 Azure 上正式推出

2025 年 6 月 30 日
我们很荣幸地宣布，Db2 Bring Your own Cloud (BYOC) 在 Azure 上正式推出。这一变革性的解决方案以 Db2 on Cloud 的现有优点为基础，是一项托管服务，可在 IBM Cloud 和 AWS 上支持全球的任务关键型工作量，我们很高兴能将该服务引入 Azure。
我们的托管服务从头开始构建，融合了云原生技术，帮助客户在实现现代化时快速利用云的优点。与 AWS 和 IBM 云一样，Azure 上的 IBM Db2 SaaS 提供独立的计算和存储扩展、多节点支持客户应用程序的高可用性，以及通过自动备份和时间点恢复实现的耐用性。
迁移到部署 Db2 的 Azure VPC 的客户可以充分利用以下关键功能：
我们还计划在正式发布后不久发布一些附加功能。其中包括：
在 Azure 上以联合托管服务或 Bring Your Own Cloud (BYOC) 模式推出这些服务，数据库实例直接部署在客户的 Azure 虚拟私有云 (VPC) 中，提供了一个强大的集成框架，可与客户现有的云环境无缝对接。
我们的客户现在在自己的环境中拥有数据的同时，将能够体验到以下优势：
IBM Db2 on Azure 旨在满足所有关键业务需求，对于旨在过渡到 SaaS 并将 Azure 作为其主要云提供商的企业来说，这是革命性的解决方案。