LangChain 提供了一个灵活的框架，将语言模型与工具、数据源和矢量存储相结合，以协调端到端 LLM 应用程序管道。Db2 LangChain Connector 通过提供原生 Python 接口扩展了该框架，使开发人员能够

通过直观的 Python 命令在 Db2 中创建带矢量列的表

批量插入、存储并高效管理矢量嵌入

使用支持的距离度量（包括余弦相似度、欧几里得距离和点积）执行相似性搜索

利用 Db2 的企业级性能、安全性和可靠性功能

所有操作均可通过熟悉的 Python 工作流完成，使在现代生成式 AI 和智能体式 AI 应用中集成 Db2 更加轻松，无需具备数据库专业知识。