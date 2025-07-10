2025 年 7 月 10 日
我们很高兴宣布发布 Db2 LangChain Connector，这是一款开源 Python 库，将 IBM Db2 引入 LangChain 生态系统。该连接器基于 Db2 12 Mod Pack 2 中新引入的矢量功能，使开发者能够在 LangChain 工作流中将 Db2 用作矢量存储。
该 Python 连接器通过将 Db2 用作语义搜索和多种生成式 AI 任务的矢量存储，简化了大型语言模型 (LLM) 应用的开发，例如 AI 智能体和增强检索生成 (RAG)。此次整合满足了 AI 开发者社区的关键需求：通过熟悉的、广泛采用的 Python 框架无缝访问 Db2 中的企业级矢量存储功能。
LangChain 提供了一个灵活的框架，将语言模型与工具、数据源和矢量存储相结合，以协调端到端 LLM 应用程序管道。Db2 LangChain Connector 通过提供原生 Python 接口扩展了该框架，使开发人员能够
所有操作均可通过熟悉的 Python 工作流完成，使在现代生成式 AI 和智能体式 AI 应用中集成 Db2 更加轻松，无需具备数据库专业知识。
我们的目标是降低开发者在使用像 LangChain 这样开放且被社区广泛采用的框架时的障碍，同时释放 Db2 企业级矢量搜索的强大功能。通过提供这种原生集成，我们使开发者能够专注于构建创新的 AI 应用，而无需处理复杂的数据库配置或自定义集成代码。
连接器弥合了快速原型设计和生产部署之间的差距，使团队能够从熟悉的 Python 工作流开始，并无缝扩展到企业需求而无需进行架构更改。
可以使用标准 Python 包管理工具从 PyPI 下载该连接器。安装过程简单，仅需最少配置即可开始使用 Db2 的矢量功能。
为了帮助您快速入门，我们发布了一份全面的教程笔记本，演示如何在 Python 工作流中使用 Db2 LangChain Connector。本教程涵盖常见使用场景，包括文档嵌入、语义搜索实施和 RAG 管道构建。
此版本代表了我们支持开源 AI 开发社区的承诺，同时提供可随您的应用程序扩展的企业级数据管理功能。