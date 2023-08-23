IBM 推出搭载 IBM Power Virtual Server 的云迁移加速计划

在当今快节奏的数字化环境中，企业始终在探索提升运营效率、扩展基础设施、强化数据安全的路径。云计算已成为变革性力量，提供商了前所未有的灵活性、可扩展性与成本优势。然而，在确保云端与本地部署逻辑等效的前提下，迁移企业工作负载、数据和应用程序，是一项极具挑战的工作。为了应对这些挑战，我们欣然宣布正式推出全新计划，通过 IBM Power Virtual Server 助力客户实现基础设施现代化，并快速迁移至 IBM Cloud。
云迁移加速计划专为简化并加速本地部署 Power 工作负载向 Power Virtual Server 迁移的评估与决策流程而打造。本计划旨在助力客户为技术转型做出更明智的决策：
将工作负载与应用程序迁移至云端，是一项兼具变革性与成本投入的工作。而搭载 IBM Power Virtual Server 的云迁移加速计划，为企业提供了高性价比、高效率的云端迁移良机。我们通过解决财务顾虑、提供核心资源与专业支持，保障整个迁移过程平稳顺利且经济高效。
客户可基于以下理由，将工作负载迁移至云端：
搭载 IBM Power Virtual Server 的云迁移加速计划，助力企业将工作负载迁移至云端。依托 IBM 的专业能力、激励政策与成熟方案，各组织可将本地部署 Power 环境迁移至 IBM Power Virtual Server。本计划为顺利完成迁移提供全面规划与战略支持。迁移加速激励政策可缓解财务压力，实现平稳、高性价比的迁移过渡。
IBM Power Virtual Server 具备卓越的性能、可扩展性与安全特性。其专属工具与服务可大幅简化迁移流程。借助 IBM Power Virtual Server 与云迁移加速计划，释放云计算的全部潜力。
[1] 加入 IBM Enterprise Savings Plan 的客户可申请用于 IBM Cloud 服务的促销额度，以降低云迁移成本。促销额度将在迁移启动后的前六个月内发放，按年度迁移成本采用分层模式核算。第一档（年度成本 50 万美元以上）：补贴迁移成本的 50%；第二档（年度成本 25 万 – 50 万美元）：补贴迁移成本的 35%；第三档（年度成本 15 万 – 25 万美元）：补贴迁移成本的 25%。