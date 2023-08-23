IBM 推出搭载 IBM Power Virtual Server 的云迁移加速计划

CEO 在金融服务办公场所与业务拓展经理交流探讨

在当今快节奏的数字化环境中，企业始终在探索提升运营效率、扩展基础设施、强化数据安全的路径。云计算已成为变革性力量，提供商了前所未有的灵活性、可扩展性与成本优势。然而，在确保云端与本地部署逻辑等效的前提下，迁移企业工作负载、数据和应用程序，是一项极具挑战的工作。为了应对这些挑战，我们欣然宣布正式推出全新计划，通过 IBM Power Virtual Server 助力客户实现基础设施现代化，并快速迁移至 IBM Cloud。

为何推出迁移加速计划？

云迁移加速计划专为简化并加速本地部署 Power 工作负载向 Power Virtual Server 迁移的评估与决策流程而打造。本计划旨在助力客户为技术转型做出更明智的决策：

  • 流程精简：迁移加速计划提供规范性指导、全面的业务和技术规划，以及 IBM 上线与迁移专家的战略支持。该计划已被众多企业采纳，满足他们的云迁移需求。
  • IBM 专家实验室专业指导：客户将获得技术专家的指导，专家可提供专为 IBM Cloud 打造的成熟迁移模式、代码、工具及可部署架构。客户可参与技术培训、认证与评估，提升迁移能力与专业水平。这为客户向 Power Virtual Server 迁移提供了充足的资源与支持。
  • 高效有序：云迁移加速计划通过标准化流程，引导客户将工作负载迁移至云端。涵盖评估、规划及价值证明 (PoV) 试点工作负载部署。该计划采用循序渐进的客户参与模式，开设需求调研、规划制定与方案设计专题研讨会。
  • 成本优化：提供财务激励，助力抵消迁移成本。IBM 以 IBM Cloud 额度的形式提供财务激励，最高可覆盖 50% 的迁移成本。[1] 客户要获得参与本计划的资格，需加入 IBM Enterprise Savings Plan。

将工作负载与应用程序迁移至云端，是一项兼具变革性与成本投入的工作。而搭载 IBM Power Virtual Server 的云迁移加速计划，为企业提供了高性价比、高效率的云端迁移良机。我们通过解决财务顾虑、提供核心资源与专业支持，保障整个迁移过程平稳顺利且经济高效。

为什么要进行云迁移？

客户可基于以下理由，将工作负载迁移至云端：

  • 无需重新平台化即可实现 Power 工作负载现代化：首先，该方案可实现 Power 基础设施现代化，且无需舍弃现有技能、工具与平台，打造无缝迁移体验。
  • 基础设施成本节约：迁移至云端可降低本地部署基础设施维护与升级的资本支出。传统数据中心需要在设备、冷却系统、电力供应及运维人员方面投入大量资金。与之不同，IBM Cloud 采用按需付费模式，企业仅为实际使用的资源付费。这种成本效益使企业能够将 IT 预算重新投入到以创新和增长为重点的项目中。
  • 灵活性提升：将工作负载迁移至云端的另一优势是，云端可根据业务动态需求弹性扩缩容。传统本地部署基础设施在应对需求波动与用户流量突增时，往往存在能力局限。而借助云计算，企业可根据实时需求扩缩资源规模。
  • 业务成效升级：基础设施现代化可带来切实的业务价值。将业务运营迁移至云端，可依托云端固有弹性提升业务敏捷性，助力团队快速搭建新环境、探索创新思路，以传统系统无法企及的速度推动创新
  • 团队效能提升：迁移可提高团队工作效率，从而优化基础设施运维人力配置，缩短开发周期。

即刻获益

搭载 IBM Power Virtual Server 的云迁移加速计划，助力企业将工作负载迁移至云端。依托 IBM 的专业能力、激励政策与成熟方案，各组织可将本地部署 Power 环境迁移至 IBM Power Virtual Server。本计划为顺利完成迁移提供全面规划与战略支持。迁移加速激励政策可缓解财务压力，实现平稳、高性价比的迁移过渡。

IBM Power Virtual Server 具备卓越的性能、可扩展性与安全特性。其专属工具与服务可大幅简化迁移流程。借助 IBM Power Virtual Server 与云迁移加速计划，释放云计算的全部潜力。

参考资料

如需了解更多信息，请查阅以下资源：

 

作者

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

脚注

[1] 加入 IBM Enterprise Savings Plan 的客户可申请用于 IBM Cloud 服务的促销额度，以降低云迁移成本。促销额度将在迁移启动后的前六个月内发放，按年度迁移成本采用分层模式核算。第一档（年度成本 50 万美元以上）：补贴迁移成本的 50%；第二档（年度成本 25 万 – 50 万美元）：补贴迁移成本的 35%；第三档（年度成本 15 万 – 25 万美元）：补贴迁移成本的 25%。