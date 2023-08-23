IBM 推出搭载 IBM Power Virtual Server 的云迁移加速计划

云迁移加速计划专为简化并加速本地部署 Power 工作负载向 Power Virtual Server 迁移的评估与决策流程而打造。本计划旨在助力客户为技术转型做出更明智的决策：

流程精简： 迁移加速计划提供规范性指导、全面的业务和技术规划，以及 IBM 上线与迁移专家的战略支持。该计划已被众多企业采纳，满足他们的云迁移需求。

迁移加速计划提供规范性指导、全面的业务和技术规划，以及 IBM 上线与迁移专家的战略支持。该计划已被众多企业采纳，满足他们的云迁移需求。 IBM 专家实验室专业指导： 客户将获得技术专家的指导，专家可提供专为 IBM Cloud 打造的成熟迁移模式、代码、工具及可部署架构。客户可参与技术培训、认证与评估，提升迁移能力与专业水平。这为客户向 Power Virtual Server 迁移提供了充足的资源与支持。

客户将获得技术专家的指导，专家可提供专为 IBM Cloud 打造的成熟迁移模式、代码、工具及可部署架构。客户可参与技术培训、认证与评估，提升迁移能力与专业水平。这为客户向 Power Virtual Server 迁移提供了充足的资源与支持。 高效有序： 云迁移加速计划通过标准化流程，引导客户将工作负载迁移至云端。涵盖评估、规划及价值证明 (PoV) 试点工作负载部署。该计划采用循序渐进的客户参与模式，开设需求调研、规划制定与方案设计专题研讨会。

云迁移加速计划通过标准化流程，引导客户将工作负载迁移至云端。涵盖评估、规划及价值证明 (PoV) 试点工作负载部署。该计划采用循序渐进的客户参与模式，开设需求调研、规划制定与方案设计专题研讨会。 成本优化：提供财务激励，助力抵消迁移成本。IBM 以 IBM Cloud 额度的形式提供财务激励，最高可覆盖 50% 的迁移成本。[1] 客户要获得参与本计划的资格，需加入 IBM Enterprise Savings Plan。

将工作负载与应用程序迁移至云端，是一项兼具变革性与成本投入的工作。而搭载 IBM Power Virtual Server 的云迁移加速计划，为企业提供了高性价比、高效率的云端迁移良机。我们通过解决财务顾虑、提供核心资源与专业支持，保障整个迁移过程平稳顺利且经济高效。