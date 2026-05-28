适用于 IBM Z 的 Ansible：借助 z/OS core collection 2.0 推进企业自动化

企业自动化已经到了一个转折点。它已不再由孤立的效率提升来定义，而是取决于能否通过单一、可信的自动化架构，管理每一个平台——包括云、分布式和关键任务系统

借助面向 Red Hat Ansible Automation Platform 的 IBM z/OS core collection 2.0，IBM Z 朝着这个未来又迈进了一步。组织现在可以使用在整个企业其他部分所依赖的同一受治理的自动化框架来管理 IBM Z 系统，从而为其最关键的工作负载带来一致的政策、控制和运营纪律。

这代表了一种根本性转变：从特定平台的自动化转向企业范围的编排，使领导者能够满怀信心地扩展自动化。