适用于 IBM Z 的 Ansible：借助 z/OS core collection 2.0 推进企业自动化

随着 IBM z/OS core collection 2.0 的发布，企业自动化朝着统一跨云、分布式和 IBM Z 环境的运营迈出了重要一步。
企业自动化已经到了一个转折点。它已不再由孤立的效率提升来定义，而是取决于能否通过单一、可信的自动化架构，管理每一个平台——包括云、分布式和关键任务系统
借助面向 Red Hat Ansible Automation Platform 的 IBM z/OS core collection 2.0，IBM Z 朝着这个未来又迈进了一步。组织现在可以使用在整个企业其他部分所依赖的同一受治理的自动化框架来管理 IBM Z 系统，从而为其最关键的工作负载带来一致的政策、控制和运营纪律。
这代表了一种根本性转变：从特定平台的自动化转向企业范围的编排，使领导者能够满怀信心地扩展自动化。
如今对企业而言，重要的不是更多的自动化，而是在大规模场景下可预测、可管控且具有韧性的更好的自动化。
IBM z/OS core collection 的最新 2.0 版本继续推进 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z 的使命，将 IBM Z 提升为企业自动化中受管控、标准化的端点，与分布式云、本地或混合 IT 环境的其余部分一样，遵循相同的 Ansible 自动化运营模式。
同样重要的是，最近发布的 z/OS core collection 2.0 版本让 IBM Z 能够自然地参与到涵盖资源配置、配置管理和运维的更广泛自动化生命周期中。
这正是 Terraform 和 Ansible 等技术交汇之处。Terraform 定义并配置基础设施状态，而 Ansible 则编排配置、策略执行和持续运维。两者结合，便能在整个企业内实现端到端自动化，将 IBM Z 带入与云和分布式系统相同的代码驱动生命周期。
在 AI 辅助自动化加速工作流创建的同时，这一基础确保了执行保持确定性、可审计和受治理。
客户正在将适用于 IBM Z 的 Ansible 应用于广泛的运维场景，以实现上述自动化成果。其中最具影响力的例子之一是 SSL 证书续期和管理，自动化有助于减少生产环境中的手动工作和运维风险。
除证书管理之外，组织还在将自动化扩展到 IBM Z 运维生命周期的各个环节，以符合企业标准和工作流：
这些用例共同说明了适用于 IBM Z 的 Ansible 以及最新的 IBM z/OS core collection 版本如何参与帮助企业应用一致的治理、降低运维风险，并使用 IBM Z 和企业其他部分相同的自动化实践来实现日常运维的现代化。
随着自动化与 Terraform 等基础设施即代码框架及 AI 辅助开发相融合，企业能够在一个统一的工作流中编排配置和资源配置。这将使环境能够通过代码端到端地定义、部署和治理。对 IBM Z 而言，这解锁了新的敏捷性水平，同时保留了企业所期望的纪律、安全性和可靠性。
借助适用于 IBM Z 的 Ansible 以及最新发布的 IBM z/OS core collection 2.0，IBM Z 不再仅仅是被自动化。它作为可预测、受策略治理的平台嵌入到企业自动化架构中，为未来做好准备。
这重新定义了大型机参与现代企业的方式。