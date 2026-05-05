发布 IBM Concert Secure Coder：在代码编写瞬间引入安全

AI 正在加速软件开发，同时也在重塑安全风险的规模和速度。随着组织生成更多代码并采用 AI 驱动的工具，潜在漏洞的数量正以传统流程难以应对的速度增长。这一变化正迫使企业重新思考在整个软件开发生命周期中如何应对安全问题。这并非从零开始。领先的组织——包括 IBM——一直在追踪这些趋势，并投资于自动化、AI 驱动的修复以及开发者优先的安全实践，以保持领先。

在 Think 2026 大会上，IBM 推出了新的 Concert 平台，该平台旨在管理智能体时代的 IT 运维。Concert Protect 是该新平台的一部分，帮助组织从碎片化的安全实践转向持续的暴露管理。在此基础上，IBM Concert Secure Coder 的推出将这些能力直接扩展到开发者体验中，使团队能够更早、更有效地应对风险。

开发者不再需要等待拉取请求、管道扫描或生产事故。他们在集成开发环境 (IDE) 中实时看到风险和修复方案。