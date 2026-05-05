发布 IBM Concert Secure Coder：在代码编写瞬间引入安全

在 Think 2026 大会上，IBM 推出了新的 Concert 平台，该平台旨在管理智能体时代的 IT 运维。
AI 正在加速软件开发，同时也在重塑安全风险的规模和速度。随着组织生成更多代码并采用 AI 驱动的工具，潜在漏洞的数量正以传统流程难以应对的速度增长。这一变化正迫使企业重新思考在整个软件开发生命周期中如何应对安全问题。这并非从零开始。领先的组织——包括 IBM——一直在追踪这些趋势，并投资于自动化、AI 驱动的修复以及开发者优先的安全实践，以保持领先。
在 Think 2026 大会上，IBM 推出了新的 Concert 平台，该平台旨在管理智能体时代的 IT 运维。Concert Protect 是该新平台的一部分，帮助组织从碎片化的安全实践转向持续的暴露管理。在此基础上，IBM Concert Secure Coder 的推出将这些能力直接扩展到开发者体验中，使团队能够更早、更有效地应对风险。
开发者不再需要等待拉取请求、管道扫描或生产事故。他们在集成开发环境 (IDE) 中实时看到风险和修复方案。
安全正在进入一个新阶段。
AI 现在能够在庞大、复杂的技术资产中快速发现潜在漏洞，其速度对传统的分类和修复方法构成了挑战。
这不是安全团队的失败，而是反映了安全格局演变的迅猛。这标志着传统方法从未为 AI 规模的发现而设计。如今，企业面临的挑战不是可见性。当今企业面临的挑战不是可见性，而是行动：决定哪些问题重要、协调响应，并在风险造成影响之前减少暴露。
2026 年 4 月，出现了一个显著信号，表明发现能力正在快速进步。 据报道，Anthropic 的 Mythos 模型 在主要操作系统和浏览器中发现了数千个先前未知的漏洞，但其中 只有不到 1% 被修复。
有人称之为“网络安全的大清算”，另一些人则指出发现与响应之间的差距正在扩大。
但仅凭发现本身并非挑战。关键在于大规模地有效采取行动。真正的挑战是弄清楚哪些漏洞真正重要，并在它们给业务带来问题之前修复它们。
对于当今的大多数企业而言，问题不再是发现漏洞；而是决定哪些漏洞真正重要，并在它们扰乱业务之前进行修复。
AI 正在显著加速漏洞格局：比以往更快的速度编写更多代码，自动发现更多漏洞，而且这两者都越来越以机器的速度进行。但修复仍然以人的速度进行。 大多数组织已经在孤立的工具和团队之间同时处理着数以万计的暴露，依赖人工分类、断连的工作流和静态的风险评分。
结果是可以预见的：修复缓慢、高风险影响被遗漏、技术债务不断增加、本可避免的停运事故频发。 现在，在这个环境中再加入 AI 驱动的发现。问题不在于这些工具能发现漏洞；而在于它们令那些本非为应对它们而构建的系统不堪重负。IBM 是这样看待的：AI 可以大幅增加被发现的漏洞数量。Concert 则通过清晰的优先级划分、排序和自动化行动，帮助组织管理这一规模。
为了在这种新现实中运作，企业需要的不仅仅是扫描器。他们需要一个持续的暴露管理系统。 一个能将发现、优先级排序和修复连接成一个受治理的自动化闭环的系统。这正是 IBM Concert Protect 旨在提供的。 Concert Protect 不将安全视为一个后期的检查点，而是使其成为贯穿整个软件开发生命周期（从代码到运行时）的持续能力。
其核心是一个简单而强大的闭环：
借助 IBM Concert Secure Coder，IBM 将持续暴露管理直接扩展到开发者工作流中。Secure Coder 将检测、优先级排序和修复带到代码编写的那一刻，而不是几天或几周之后。
开发者不再需要等待拉取请求、管道扫描或生产事故。他们在集成开发环境中实时看到风险和修复方案。 这使得团队能够：
Secure Coder 不仅是一个开发者工具。它充当了持续暴露管理生命周期中的最后一环——在开发者工作时直接在代码中检测风险，然后通过 Concert 在更广泛的环境中进行关联和优先级排序。从那里开始，修复工作跨管道和基础设施自动化执行，并且随着时间的推移，组织可以衡量结果并持续改善其安全态势。
像 Mythos 这样的人工智能驱动工具在发现漏洞方面迈出了重要的一步。但发现只是第一步。这些工具可以生成大量的发现结果并建议潜在的修复方案，但它们无法在企业规模上验证、排序、治理和操作化修复。
IBM Concert Protect 运行在这一层之上。它从任何发现源（无论是 AI 驱动的还是传统的）获取发现结果，并将其转化为经过优先级排序、受治理且自动化的行动。这就是“知道存在漏洞问题”与“实际大规模修复它”之间的区别。
一些更极端的说法没有抓住重点：真正的挑战不在于 AI 能找到更多漏洞，而在于许多组织仍在演变如何大规模地对其采取行动。这一转变也是一种驱动因素，促使组织现代化安全运维、更早地在开发中嵌入安全，并采用更自动化、以结果为导向的方法。
IBM Concert Protect 改变了这一点。通过连接软件开发生命周期中的检测、评估和修复，并且现在从第一行代码就开始，Concert 将漏洞过载转化为运维清晰度和自动化行动。
在 AI 驱动威胁的时代，发现仅仅是个开始。通过自动化、优先级排序和开发者集成安全来构建弹性，才是下一步。