AIX 诞生 40 周年：AI 关键时代的自主基石

40 年来，AIX® 始终支撑着全球众多关键企业系统的稳定运行。

发布日期 2026年2月18日
在银行、医疗、政府和交通运输等行业，AIX 始终如一地提供组织在关键任务环境中所期望的稳定性、安全性和运营连续性。

如今，随着企业运营日益向数据和 AI 驱动转型，AIX 作为智能化、自动化赋能的基础平台，正在持续演进，以更好地满足这些新兴需求。

赋能人才发展与效能提升的基石

在整个 AIX 社区中，许多专业人士的早期技术成长之路，都始于这个平台。他们在 AIX 上学习企业管理的核心知识，从 SMIT 到逻辑卷管理，并积累了生产环境的管理经验。

这种长期积累的熟悉度，至今仍是 AIX 价值的重要组成部分，帮助组织从成熟的技能储备和运营专业知识中获益。

润物无声却值得信赖的可靠性能

在幕后，AIX 已广泛应用于对稳定性和安全性要求极高的场景，例如：

  • 处理海量日常交易的金融系统
  • 需要持续可用的临床系统
  • 具有特定安全要求的公共部门环境
  • 协调复杂运营的航空与物流系统

这些案例充分体现了，组织如何将 AIX 作为其运营基础设施的核心支柱。

转型之路，以稳定为基

AIX 同样是支撑重大基础设施转型的关键平台。

当空客 (Airbus) 全面接管 A220 项目时，其在 PLM、ERP、MES 及供应商环境中顺利迁移了 100 多个互联系统。空客与 IBM® 合作，在大约 18 个月内完成了迁移，同时确保了生产的持续进行。据报告，此次迁移带来了显著成效，包括财务结算流程的简化和工程生产力的提升

适配现代企业实际需求的设计

随着企业推进现代化，他们需要平台既能保障运营的连续性，又能指明未来的发展方向。AIX 提供：

  • 实时内核更新 (LKU)，可在无需重启系统的情况下应用指定更新。
  • 与 IBM Power® 深度整合，助力优化高负载工作负载的性能表现。
  • 安全能力，适配合规要求严格的组织。

这些特性为现代环境下的运营连续性提供了坚实保障。

从任务关键型到 AI 关键型

随着组织采用数据密集型和 AI 增强型应用程序，基础设施必须能够保障稳定的性能与可用性。AIX 通过以下举措，与这一发展方向保持高度一致：

  • Oracle 公开指南显示，计划于 2026 年实现 Oracle® AI Database 26ai 与 AIX 的适配（具体安排取决于 Oracle 认证流程；客户可咨询 My Oracle Support 获取详情）
  • 在 IBM Power11 上实施连续运营模式，旨在在计划变更期间维持服务的高可用性

这些进展进一步巩固了 AIX 在 AI 关键企业工作负载中的核心地位。

自主化时代：与您协同演进的技术基石

AIX 正迈入一个全新阶段，自动化与智能化将成为平台体验的核心。这一阶段的演进主要体现在以下几个方面：

  • 通过 Ansible® 角色扩展自动化能力，用于补丁管理、策略执行和系统运维，并由 watsonx® 驱动的 Ansible Lightspeed 提供增强支持。
  • 可接入持续发展的 AI 相关库和框架生态系统，这些工具均已针对 IBM Power10 和 Power11 进行了优化。
  • 具备更广泛的开源可扩展性——AIX 工具箱中包含 500 多个软件包，并采用基于 DNF 的包管理系统，大幅简化了管理工作。

这些发展，清晰地展现了 AIX 作为平台的持续演进，它旨在支持更加自主、洞察驱动的运营模式。

前瞻布局，面向未来

IBM 发布的 AIX 路线图明确了对该平台的持续投入，以及与 IBM Power 的深度整合计划。这包括持续关注安全性、混合云就绪能力，以及对关键任务工作负载的支持。

AIX 始终代表着现代企业最为看重的核心品质：

  • 可靠性
  • 连续性
  • 经过验证的性能
  • 面向未来的设计

深入了解 AIX 如何助力您的组织实现现代化和 AI 就绪目标。

Azucena Castro

Product Marketer Manager, AIX & Oracle Workloads

IBM