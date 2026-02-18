AIX 诞生 40 周年：AI 关键时代的自主基石

在整个 AIX 社区中，许多专业人士的早期技术成长之路，都始于这个平台。他们在 AIX 上学习企业管理的核心知识，从 SMIT 到逻辑卷管理，并积累了生产环境的管理经验。

这种长期积累的熟悉度，至今仍是 AIX 价值的重要组成部分，帮助组织从成熟的技能储备和运营专业知识中获益。