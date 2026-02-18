AIX 诞生 40 周年：AI 关键时代的自主基石

在银行、医疗、政府和交通运输等行业，AIX 始终如一地提供组织在关键任务环境中所期望的稳定性、安全性和运营连续性。
如今，随着企业运营日益向数据和 AI 驱动转型，AIX 作为智能化、自动化赋能的基础平台，正在持续演进，以更好地满足这些新兴需求。
在整个 AIX 社区中，许多专业人士的早期技术成长之路，都始于这个平台。他们在 AIX 上学习企业管理的核心知识，从 SMIT 到逻辑卷管理，并积累了生产环境的管理经验。
这种长期积累的熟悉度，至今仍是 AIX 价值的重要组成部分，帮助组织从成熟的技能储备和运营专业知识中获益。
在幕后，AIX 已广泛应用于对稳定性和安全性要求极高的场景，例如：
这些案例充分体现了，组织如何将 AIX 作为其运营基础设施的核心支柱。
AIX 同样是支撑重大基础设施转型的关键平台。
当空客 (Airbus) 全面接管 A220 项目时，其在 PLM、ERP、MES 及供应商环境中顺利迁移了 100 多个互联系统。空客与 IBM® 合作，在大约 18 个月内完成了迁移，同时确保了生产的持续进行。据报告，此次迁移带来了显著成效，包括财务结算流程的简化和工程生产力的提升
随着企业推进现代化，他们需要平台既能保障运营的连续性，又能指明未来的发展方向。AIX 提供：
这些特性为现代环境下的运营连续性提供了坚实保障。
随着组织采用数据密集型和 AI 增强型应用程序，基础设施必须能够保障稳定的性能与可用性。AIX 通过以下举措，与这一发展方向保持高度一致：
这些进展进一步巩固了 AIX 在 AI 关键企业工作负载中的核心地位。
AIX 正迈入一个全新阶段，自动化与智能化将成为平台体验的核心。这一阶段的演进主要体现在以下几个方面：
这些发展，清晰地展现了 AIX 作为平台的持续演进，它旨在支持更加自主、洞察驱动的运营模式。
IBM 发布的 AIX 路线图明确了对该平台的持续投入，以及与 IBM Power 的深度整合计划。这包括持续关注安全性、混合云就绪能力，以及对关键任务工作负载的支持。
AIX 始终代表着现代企业最为看重的核心品质：
深入了解 AIX 如何助力您的组织实现现代化和 AI 就绪目标。