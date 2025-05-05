我们花了数年时间与 Db2 数据库管理员 (DBA) 交谈，了解他们的痛点、挫折和工作流的复杂性。我们收集到的反馈清晰而明确：数据库管理员已厌倦了彼此孤立、无法集成的零散工具。他们厌倦了层出不穷的脚本库。每位 DBA 都要维护自己的一套变体版本；更厌倦了总是被动应对问题、手动排障的工作模式，而非采取主动的数据库管理策略。数据库管理员理应获得更好的解决方案。

今天，我们很高兴地宣布，应对这些挑战有了解决方案：Db2 Intelligence Center，这是一个由人工智能驱动的数据库管理平台，专为 Db2 数据库管理员和管理数据库的 IT 专业人员而设计。