宣布推出 Db2 Intelligence Center：面向现代 DBA 的人工智能驱动的数据库管理

人工智能 计算和服务器

2025 年 5 月 5 日

作者

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

我们花了数年时间与 Db2 数据库管理员 (DBA) 交谈，了解他们的痛点、挫折和工作流的复杂性。我们收集到的反馈清晰而明确：数据库管理员已厌倦了彼此孤立、无法集成的零散工具。他们厌倦了层出不穷的脚本库。每位 DBA 都要维护自己的一套变体版本；更厌倦了总是被动应对问题、手动排障的工作模式，而非采取主动的数据库管理策略。数据库管理员理应获得更好的解决方案。

今天，我们很高兴地宣布，应对这些挑战有了解决方案：Db2 Intelligence Center，这是一个由人工智能驱动的数据库管理平台，专为 Db2 数据库管理员和管理数据库的 IT 专业人员而设计。

什么是 Db2 Intelligence Center？

Db2 Intelligence Center 是专为 Db2 管理员构建的统一、智能管理控制台。它将高级监控、人工智能驱动的故障排除和查询优化整合到一个集成解决方案中，可以简化和加速 Db2 管理的各个方面。

借助 Db2 Intelligence Center，数据库管理员得以从疲于救火的状态中抽身，重新投身于创造实际业务价值的战略任务。

Db2 Intelligence Center 的主要功能

Db2 Intelligence Center 为数据库管理员及团队提供以下核心能力：

1. 统一的 Db2 管理

  • 单一集成控制台可管理所有 Db2 部署：本地部署、混合部署或云部署。
  • 一致、简化的监控、故障排除和自动化体验。

2. 人工智能驱动的数据库助手

  • watsonx 先进生成式 AI 驱动的数据库助手，可提供情境感知的智能建议，涵盖查询优化、根本原因分析、异常检测及配置调优等场景。
  • 由 Db2 专家构建，旨在精确解决 DBA 面临的现实挑战，而并非泛化或表面化的建议。

3. 深度监控和快速故障排除

  • 通过实时指标、智能警报和详细的钻取式诊断，快速诊断和解决数据库问题。
  • 在异常情况影响用户前及时捕捉，显著减少停机时间与性能下降。

4. 更智能的查询优化和性能调整

  • 利用实际使用数据和系统行为提供智能查询调整建议。
  • 主动减少性能瓶颈，而不是事后再做出反应。

5. 高级自动化和脚本编制

  • 集中式脚本管理、调度和版本控制，可直接集成到您的工作流中。
  • 自动化日常维护、备份、模式更新等，让 DBA 从重复的手动任务中解放出来。

真正能解决问题的 AI，而非又一款聊天机器人

生成式 AI 潜力巨大，但唯有正确应用方能释放其价值。这就是我们将深度、情境感知的 Db2 智能直接嵌入到我们的 AI 模型中的原因。我们的智能助手深度整合 Db2 内部机制、历史使用模式、实时指标及真实 DBA 工作流程，提供可落地的优化建议，旨在扩展团队专业能力，而非取代人力。

Db2 管理，终于行事正确

我们打造 Db2 Intelligence Center 的初衷，是助力数据库管理员实现角色升级，从被动运维者蜕变为战略级数据决策者。它带来的是清晰而非混乱，是可执行的洞察而非警报，是自动化而非无休止的手动编写脚本。

它不仅仅是另外一种工具。它是 Db2 的统一智能操作层，专为 DBA 当今的实际工作方式而构建。

立即试用 Db2 Intelligence Center

Db2 Intelligence Center 现已推出，欢迎立即注册开始试用，并亲身了解人工智能驱动的数据库管理如何提高团队的生产力、效率和效益。

我们致力于与我们的社区公开协作构建 Db2 Intelligence Center。我们期待您的反馈：您最迫切需要什么功能？目前您在数据库方面最大的痛点是什么？我们接下来应该朝哪个方向发展？

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